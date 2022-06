Eskalation nach Urteil: Sohn schlägt Stiefvater nieder

Strafgericht Baselland Nach dem Urteil eskaliert es: Sohn der Verurteilten schlägt Ex-Stiefvater nieder Eine Frau wird der falschen Anschuldigung für schuldig befunden. Sie hatte ihrem damaligen Ehemann Vergewaltigung vorgeworfen - doch dieser nahm die Treffen heimlich auf dem Handy auf. Vor dem Gerichtsgebäude kam es nach dem Urteil zur Eskalation. Michael Nittnaus 21.06.2022, 20.17 Uhr

Vor dem Strafjustizzentrum Muttenz wurde der soeben siegreiche Kläger von seinem Stiefsohn niedergeschlagen, weil dessen Mutter gerade verurteilt worden war. Michael Nittnaus

Ein Schlag genügte und Peter B.* sackte zu Boden. Blut floss aus seiner Nase, seine Brille war zerschlagen. Schockiert hatten sein Anwalt und mehrere Reporter Sekunden zuvor vor dem Eingang des Strafjustizzentrums in Muttenz miterlebt, wie ein junger Mann auf den 56-Jährigen zugegangen war und ihm einen präzisen Faustschlag auf die Nase versetzt hatte. Es dauerte einen Moment, bis auch der Wachmann aus dem Strafgericht den Zwischenfall bemerkte und auf den Vorplatz gerannt kam. Der junge Mann entfernte sich daraufhin.

Stiefsohn nur dank Integrationsvereinbarung noch in der Schweiz

Diese Szenen ereigneten sich heute Dienstag um etwa 18 Uhr. Strafgerichtspräsident Robert Karrer, der an diesem Tag als Einzelrichter tätig war, hatte kurz zuvor im Gerichtssaal sein Urteil verlesen. Peter B. ging als Sieger aus einem Prozess gegen seine Ex-Frau Fatima T.* hervor. Die 39-jährige Marokkanerin wurde der falschen Anschuldigung sowie der versuchten Freiheitsberaubung für schuldig erklärt. Sie hatte Peter B. 2018 wegen sexueller Nötigung angezeigt gehabt, doch dieser drehte den Spiess um und machte eine Gegenanzeige. Das Strafmass: Zehn Monate bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie eine ebenfalls bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 80 Franken. Dazu muss Fatima T. Peter B. eine Genugtuung von 4000 Franken sowie eine Entschädigung von gut 5300 Franken bezahlen. Auch die Verfahrenskosten trägt die Verurteilte.

Das war offensichtlich zu viel für den jungen Mann, der zuschlug. Wie sich schnell herausstellte, handelt es sich um den 18-jährigen Sohn der Verurteilten aus deren ersten Beziehung in Marokko, also dem Ex-Stiefsohn von Peter B.. Der Teenager muss sich nun aller Voraussicht nach wegen leichter Körperverletzung verantworten. Wie die bz weiss, lebt er derzeit in einer betreuten Wohngruppe und darf nur unter der Auflage einer Integrationsvereinbarung in der Schweiz bleiben. Die Folgen seines Handelns an diesem Dienstag könnten also weitreichend sein.

Die Blutspritzer am Boden verdeutlichen die Wucht des Faustschlags. Noch 10 Minuten später blutete der Niedergeschlagene aus der Nase. Michael Nittnaus

Bewusst illegal heimliche Aufnahmen gemacht

Durch diese Ereignisse geriet der eigentliche Prozess fast in den Hintergrund. Dabei war der Strafgerichtsfall ebenfalls ungewöhnlich: Ob es bei Peter B. einmalige Intuition war oder fast schon Gewohnheit aufgrund jahrelanger Eheprobleme bleibt unklar. Auf jeden Fall entschied sich der in Therwil lebende Mann 2018 an zwei Abenden, an denen er seine damalige Ehefrau Fatima T. besuchte, ein altes iPhone in seiner Jackentasche zu verstecken und eine Audioaufnahme der beiden Treffen zu machen. 9,5 Stunden lang sind die Aufnahmen zusammen. Vor dem Baselbieter Strafgericht erklärt es Peter B. am Dienstag so:

«Ich wusste, dass heimliche Aufzeichnungen verboten sind. Doch ich habe meiner Frau in diesem Moment zugetraut, dass sie etwas ‹Polizeiliches› macht.»

Diesen Audiodateien ist es zu verdanken, dass nun nicht Peter B. als Angeklagter vor Gericht stand, sondern Fatima T.. Und statt ihrer Anzeige wegen Vergewaltigung respektive sexueller Nötigung wurde seine Anzeige wegen falscher Anschuldigung und versuchter Freiheitsberaubung verhandelt. Illegal produzierte Aufnahmen dürfen als Beweismittel vor Gericht eigentlich nicht zugelassen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte im Vorfeld aber eine Güterabwägung gemacht: Auf Vergewaltigung stünde eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren. Um diese schwere Straftat aufzuklären, sei die illegale Tonaufnahme als Beweismittel unerlässlich.

Fatima T. nahm Verhaftung von Peter B. in Kauf

Karrer folgte dieser Argumentation und liess die Tonaufnahmen zu:

«Je schwerer die Straftat desto höher wird das öffentliche Interesse gewichtet. In diesem Fall überwiegt es klar gegenüber dem privaten Interesse der Angeklagten. Die beiden Audiodateien zeigen unmissverständlich, dass es keine sexuellen Handlungen unter Zwang gegeben hat.»

Fatima T. müsse es bewusst gewesen sein, dass sie ihren Noch-Ehemann eines schweren Verbrechens beschuldigt, was zumindest zu Untersuchungshaft führen konnte. Dies habe sie in Kauf genommen.

Tatsächlich lassen die Aufnahmen eher den Schluss zu, dass an den zwei besagten Abenden – dem 23. und dem 28.Januar 2018 – keine Vergewaltigung stattgefunden hat, sondern Fatima T. ihren Noch-Ehemann zu verführen versuchte. Am 28. insofern mit Erfolg, dass es zu einer oralen Befriedigung kam. Für Peter B. und seinen Anwalt Nicolas Roulet geschah jedoch alles einvernehmlich. Die Intention von Fatima T. sei klar gewesen, so B.:

«Ende Januar lief genau die Zweijahresfrist ab, nach der ich die Scheidung einreichen konnte. Dass ich das vorhatte, wusste sie und wollte mich an den Treffen davon abbringen.»

Schon länger war die Ehe zerrüttet, Peter B. lebte seit zwei Jahren in einer anderen Wohnung statt in Fatima T.’s Einfamilienhaus in Therwil, das eigentlich ihm gehört. Die heute 39-jährige Marokkanerin und der 17 Jahre ältere Schweizer hatten 2009 in Marokko geheiratet. Sie brachte einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe - er war es, der Peter B. niederschlug -, ein gemeinsamer Sohn kam kurz darauf zur Welt. Seit einem halben Jahr hat Fatima T. ein weiteres Kind aus einer Beziehung nach Peter B.. Rechtskräftig geschieden sind die beiden seit Herbst 2020.

Der Fall wurde am Dienstag im Strafjustizzentrum in Muttenz behandelt. Archiv: Martin Töngi

Verurteilte will in Berufung gehen

Vor Gericht betonte Peter B. eine Auffälligkeit: Fatima T. ging erst rund zwei Wochen nach den Treffen, am 8. Februar 2018, zur Polizei. Just als sie erfahren hatte, dass er die Scheidung nun eingereicht hatte: «Das ist doch die klassische Rache am Ehemann.»

Strafgerichtspräsident Robert Karrer machte während der Verhandlung aber eine Sache stutzig: Erwiesen ist, dass es auch am 26. Januar 2018, also zwischen den beiden von Fatima T. gegenüber der Polizei angegebenen mutmasslichen Vergewaltigungsdaten, zu einem Treffen gekommen war. Dort kam es zum Geschlechtsverkehr. Just an diesem Abend nahm Peter B. aber nichts mit dem Handy auf. Er erklärt es so:

«Das war ein spontanes Treffen, ich hatte mein altes iPhone nicht dabei und Sex hatten wir ohne Kleider. Ich hatte keine Möglichkeit, etwas aufzunehmen.»

Diese Ungereimtheit reichte nicht, um Fatima T. zu entlasten. Ihr Verteidiger Markus Trottmann scheiterte mit dem Antrag auf kompletten Freispruch. Vergeblich hatte er ins Feld geführt, dass Peter B. Fatima T. mutmasslich mit Sexvideos von ihr erpresst und gedroht habe, sie wegen Ehebruchs in Marokko anzuzeigen. Trottmann: «Wer erpresst wird, spielt mit.» Zudem habe Fatima T. gegenüber der Polizei von «Sex unter Zwang» gesprochen. Eine falsche Anschuldigung könne es nicht gewesen sein, da nicht abgeklärt worden sei, was sie genau unter Zwang verstehe.

Noch im Gerichtssaal rief Fatima T. in den Raum, dass sie gegen das Urteil auf jeden Fall in Berufung gehen werde. Da ahnte sie noch nicht, was nur Minuten später auf dem Vorplatz geschehen würde.

* Namen geändert.