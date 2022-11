Strafgericht Baselland Ungebremst in eine Fussgängerin gefahren: 76-jährige Autofahrerin erhält bedingte Geldstrafe Im Juni 2020 fuhr die heute 76-Jährige in einem Kreisverkehr in Therwil ungebremst in eine Fussgängerin. Die Verursacherin wollte den Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung nicht akzeptieren. Ihre Beschwerde blitzte vor dem Strafgericht ab. Patrick Rudin 25.11.2022, 19.24 Uhr

Bei der Ausfahrt des Therwiler Kreisels in Richtung Ettingen geschah der Unfall. Nicole Nars-Zimmer

Der Unfall geschah an einem Freitagmorgen im Juni 2020: Die heute 76-jährige Frau aus Ettingen fuhr um 10 Uhr von Oberwil her kommend nach Hause, passierte dabei in Therwil den Kreisel und nahm die Ausfahrt in Richtung Ettingen.

Auf dem dortigen Zebrastreifen fuhr sie ungebremst in eine 70-jährige Fussgängerin, diese knallte auf die Windschutzscheibe und wurde über sechs Meter weggeschleudert. Sie erlitt ein Schädelhirntrauma sowie mehrere Rippen- und Beckenbrüche und lag daraufhin eineinhalb Monate in Spital und Rehaklinik. Sie leidet teilweise noch heute an den Folgen.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft stellte gegen die 76-jährige Autofahrerin einen Strafbefehl wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung aus. Dagegen erhob sie Einsprache, weshalb es am Freitag im Strafjustizzentrum in Muttenz zum Prozess kam.

Sie höre zum ersten Mal von den Verletzungen der Fussgängerin

«Wollen Sie an Ihrer Einsprache festhalten?», fragte Gerichtspräsident Robert Karrer die Frau routinemässig zu Beginn der Verhandlung. «Da können Sie ja sagen», raunte ihr der Verteidiger zu. Zum Unfall wolle sie eigentlich nichts sagen. «Das Ganze ist so heute nicht wiederholbar...», versuchte sie zu erklären. «Sie sagt nichts», betonte ihr Anwalt.

Der Richter erläuterte der 76-Jährigen die Verletzungsfolgen der 70-jährigen Fussgängerin detailliert. «Da kann ich im Moment nicht Stellung nehmen dazu, das höre ich jetzt das erste Mal», antwortete die Frau. Sie verteidigte sich:

«Ich habe dreimal im Kreisel angehalten, weil so viel Verkehr war. Ich kann gar nicht so schnell gekommen sein.»

Dass ihre Frontscheibe zerborsten war, habe sie erst gemerkt, nachdem sie ausgestiegen und dann wieder zum Auto zurückgegangen war.

Für den Verteidiger war klar, dass die Behörden den Unfall ungenügend abgeklärt hatten: Es sei keineswegs bewiesen, dass die Fussgängerin wie von der Anklage behauptet schon mitten auf dem Streifen war, ausserdem seien im Blut der Verletzten starke Schmerzmittel gefunden worden. Er gehe davon aus, dass die Frau ohne anzuhalten zügig über die Fussgängerinsel durchmarschiert sei und den Fussgängerstreifen nicht korrekt betreten habe.

Die Schmerzmittel erhielt das Opfer erst nach dem Unfall

Einzelrichter Robert Karrer kam allerdings zu einem Schuldspruch wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung und bestätigte den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft gegen die 76-Jährige vollumfänglich: Es bleibt damit bei einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 40 Franken sowie einer Busse von 400 Franken. Dazu kommen wegen der Gutachten hohe Verfahrenskosten von über 4000 Franken, auch dies muss die 76-Jährige übernehmen.

Karrer sagte, die Schmerzmittel seien dem Opfer klarerweise von der Notfallmedizin nach dem Unfall verabreicht worden. Auch betonte er, insbesondere bei der Kreiselausfahrt müssten Autofahrer besonders auf Fussgänger achten, bei bestehenden Verkehrsinseln sei ebenfalls der Bereich der Gegenfahrbahn zu beobachten. Karrer urteilte:

«Sie haben elementarste Sorgfaltspflichten missachtet.»

Den Schuldspruch kann die Frau noch weiterziehen.