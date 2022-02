Strafgericht BL Waffendieb aus Zwingen hinterliess DNA auf verbogenen Gitterstäben Ein 27-jähriger Franzose brach 2020 in Zwingen in ein Waffengeschäft ein. Er fliegt nachträglich auf, als er in Lausanne ein weiteres Ziel auskundschaftet. Am Donnerstag verurteilte ihn das Baselbieter Strafgericht zu einer unbedingten Haftstrafe. Patrick Rudin 17.02.2022, 20.11 Uhr

Ein Franzose brach 2020 in Zwingen in ein Waffengeschäft ein und wurde 2021 dabei erwischt, wie er in Lausanne ein weiteres Waffengeschäft auskundschaftete. Ho / HO

Im Dezember 2020 fuhr eine Gruppe von vier Männern mit zwei gestohlenen Autos kurz vor halb fünf Uhr morgens nach Zwingen und brach beim dortigen Waffengeschäft ein. Zuerst wurde erfolglos versucht, mit am Auto befestigten Spanngurten die Gitterstäbe aus dem Fenster zu reissen. Danach griff man zu Winkelschleifern, und bevor die Vernebelungsmaschine des Geschäftes die Diebe vertrieb, erbeuteten die Täter lediglich drei Pistolen. Eines der Autos wurde auf der Riedbrücke in Brand gesteckt, vermutlich, um der Polizei die Zufahrt zu erschweren, mit dem anderen Auto flüchteten die Männer nach Frankreich. Am Tatort blieben nebst den Spanngurten auch Stirnlampen und eine kugelsichere Weste zurück.

Täter hatte bereits als Jugendlicher 13 Vorstrafen

Im Mai 2021 ging der heute 27-jährige Mann aus Lyon den Behörden ins Netz: In Lausanne wurde er dabei erwischt, wie er sich um drei Uhr morgens in ein Waffengeschäft schleichen wollte. Ein Abgleich seiner DNA ergab daraufhin einen Treffer mit den Spuren auf den verbogenen Gitterstäben von Zwingen.

Der Mann gab schliesslich zu, an dem Coup in Zwingen beteiligt gewesen zu sein. Er einigte sich mit der Staatsanwaltschaft im abge­kürzten Verfahren auf eine unbedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten. Unbedingt wegen diversen Delikten in Frankreich.

«13 Vorstrafen als Jugendlicher, was ist da schiefgelaufen?», fragte Gerichtspräsident Andreas Schröder am Donnerstag im Strafjustizzentrum in Muttenz den Mann. «Ich hatte einen langen Leidensweg und eine schwierige Kindheit. Als ich nach Frankreich kam, war ich sehr jung», übersetzte die Dolmetscherin im Gerichtssaal. Der Mann stammt aus Algerien, sein aus Frankreich stammender Vater sei medikamentenabhängig gewesen, so sei er selber dann im Heim gelandet und in der Pubertät abgerutscht.

Zusätzlicher Landesverweis

In Zwingen habe er mitgemacht, um seine Schulden abzubezahlen, auch in Lausanne habe er einen entsprechenden Auftrag gehabt, schuldenfrei sei er aber immer noch nicht. Doch während er hier in Haft sass, ist sein Sohn auf die Welt gekommen, der Mann betonte, jetzt werde er sich einen Job suchen. Von den anderen drei Einbrechern fehlt bislang jede Spur.

Einzelrichter Andreas Schröder genehmigte am Donnerstag den ausgehandelten Urteilsvorschlag, nebst der einjährigen Freiheitsstrafe werden damit dem Mann auch Verfahrenskosten von 38'000 Franken sowie ein fünfjähriger Landesverweis auferlegt. Da der Mann seit Mai 2021 im Gefängnis sitzt, hat er zwei Drittel seiner Strafe bereits verbüsst. Ob er nun vorzeitig entlassen wird, war am Donnerstag noch nicht klar.

Mehrere französische Männer brachen in Zwingen bereits ein

Das Waffengeschäft auf dem Riedareal in Zwingen wurde bereits mehrmals Ziel von Einbrüchen. Wie am Rande der Verhandlung bekannt wurde, gibt es aber zwischen den Einbrechern vom Dezember 2020 und den früheren Einbrüchen keine Verbindung.

Allerdings wurden mehrere Männer wegen der vorherigen Einbrüche in Zwingen und diverser weiterer Delikte in ganz Frankreich inzwischen in Lyon verurteilt und sitzen dort im Gefängnis. Der Kanton Baselland hat im Rahmen der Rechtsübernahme die Verfahren an Frankreich abgetreten, zumal Frankreich seine eigenen Staatsbürger nicht ausliefert. Die verhängten Strafen sind nicht bekannt.