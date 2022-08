BLT-Mitarbeiter in Waldenburg wegen Todesdrohungen verurteilt

Strafgericht BLT-Werkhof-Mitarbeiter in Waldenburg fühlte sich gemobbt – nun ist er wegen Todesdrohungen verurteilt Ein 54-jähriger Angestellter der BLT wollte eine Weiterbildung besuchen, die die Arbeitgeberin ihm kurzfristig verweigerte. Er fühlte sich gemobbt, drohte und erhielt die Kündigung. Für die Drohungen wurde er nun verurteilt. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 09.08.2022, 16.31 Uhr

Der Angeklagte drohte seinen Vorgesetzten mit einem Amoklauf. Edward Olive - Fine Art Photogra / Moment RF

«Ich habe diese Drohung nicht ausgesprochen», beteuerte der 54-jährige Mann am Dienstag im Strafjustizzentrum in Muttenz. Es sei an jenem Tag nichts vorgefallen, er sei sachlich geblieben.

Sein damaliger Vorgesetzter im Werkhof der BLT in Waldenburg schilderte die Situation allerdings völlig anders: Im August 2018 habe der 54-Jährige gesagt, er werde nun seine Waffe durchladen, zum BLT-Hauptsitz in Oberwil gehen und dort so richtig aufräumen. Dabei nannte er auch explizit mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung, darunter BLT-Vizedirektor Alfred Schödler. Die BLT kündigte dem Mann daraufhin fristlos.

Er sah die Anzeige als Retourkutsche

Auslöser der Aufregung war eine geplante Weiterbildung: Der 54-Jährige erfuhr kurzfristig, dass er im Gegensatz zu einem Arbeitskollegen den Kurs nicht besuchen durfte und fühlte sich hintergangen. Er habe sich dann aber lediglich bei seinem Chef beschwert und ein Gespräch mit der Geschäftsleitung verlangt. «Ich habe ihm gesagt, das ist Mobbing. Das wird Dich die Stelle kosten», sagte der 54-Jährige am Dienstag im Gerichtssaal. Die Anzeige gegen ihn wegen angeblicher Todesdrohungen erklärte er sich mit einer Retourkutsche. Er habe nämlich zuvor 26 Jahre lang bei der Waldenburgerbahn gearbeitet. «Deshalb konnte man mir nicht einfach so kündigen, man musste etwas anderes finden, um mich loszuwerden», so der Angeklagte.

Waffe im Besitz des Angeklagten

Die Polizei fand an jenem Abend im Haus des 54-Jährigen einen Revolver, er sass daraufhin während 25 Tagen in Untersuchungshaft. Das lag auch am falsch-positiven Ergebnis eines Drogenschnelltests, die Blutanalyse war dann negativ. Den Revolver und die Munition hatte der Mann von seinem verstorbenen Vater geerbt. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten in Auftrag, das dem Mann schliesslich keine besondere Gefährlichkeit attestierte.

Verteidiger Sandro Horlacher forderte einen Freispruch für seinen Mandanten, dazu Schadenersatz wegen ungerechtfertigter Haft und massiven Lohnausfällen von über 30’000 Franken. «Die tragische Figur in diesem Verfahren ist eindeutig mein Mandant. Man hat ihm gesagt, seine Funktion brauche es nicht mehr, um ihm dann einen anderen Mitarbeiter vor die Nase zu setzen», so Horlacher.

Es gab bereits früher Drohungen

Einzelrichter Christoph Spindler kam allerdings zu einem Schuldspruch und verurteilte den 54-Jährigen wegen der Drohung. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass der Vorgesetzte ihn habe loswerden wollen, im Gegenteil habe er frühere diffuse Drohungen des 54-Jährigen stets wohlwollend ignoriert. Sein Chef habe gar ausgesagt, der Angeklagte sei ein sehr guter Mitarbeiter gewesen.

Da der Fall lange liegen geblieben ist, reduzierte Spindler die bedingte Geldstrafe auf 20 Tagessätze zu 110 Franken. Somit sass der Mann fünf Tage zu lange in Untersuchungshaft, weshalb er pro Hafttag 200 Franken Entschädigung erhält. Allerdings muss er auch die Verfahrenskosten tragen, wegen des Gutachtens betragen diese über 14’000 Franken.

Da er für den geerbten Revolver keinen Waffenerwerbsschein hatte, wäre eigentlich auch eine Busse fällig gewesen - dieser Punkt war aber inzwischen verjährt. Ob er den beschlagnahmten Revolver sowie ein Gewehr zurückerhält, muss nun das Waffenbüro der Polizei entscheiden.

Den Schuldspruch kann er noch weiterziehen.

