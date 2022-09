Baselland: Exhibitionist stand am Montag vor Gericht

Strafgericht Exhibitionist trieb sich monatelang um Muttenzer Schulhäuser herum: Nun droht ihm ein Landesverweis Der heute 31-jährige Mann sorgte vor allem in Muttenz zwischen Spätsommer und Herbst 2019 immer wieder für Polizeimeldungen: Die Rede war von einem Exhibitionisten in der Nähe der Schulhäuser. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 05.09.2022, 18.27 Uhr

Ein 31-Jähriger musste sich wegen exhibitionistischen Verhaltens vor Gericht verantworten. Kenneth Nars

Diese Woche muss sich der aus Syrien stammende Mann nun vor dem Strafgericht in Muttenz verantworten, ihm droht nebst einer Strafe auch ein Landesverweis.

Grundsätzlich sind die Vorwürfe immer dieselben: So soll er zwischen August und November 2019 im Gebiet der Muttenzer Gründenstrasse und der Kriegackerstrasse mehrmals vor Minderjährigen masturbiert haben, teilweise suchte er sich auch erwachsene Frauen als Blickfang aus.

Er verfolgte junge Mädchen und masturbierte sichtbar

Einmal folgte er einem neunjährigen Mädchen gar bis zur Schule und sprach dabei mit dem Kind, ein weiteres Mal verfolgte er ein achtjähriges Mädchen auf dem Heimweg bis zur Haustüre. Eine Frau belästigte er auch beim Bahnhof Liestal, dabei fasste er sie an. Als er im November 2019 in der Muttenzer Schweizeraustrasse sichtbar vor Passanten masturbierte und eine Anwohnerin die Polizei rief, nahm man ihn fest. Danach sass er für vier Wochen in Untersuchungshaft.

«Es tut mir sehr leid für die Maitli, es ist einfach nicht korrekt. Ich verstehe es selber nicht», sagte er am Montag mit gesenktem Kopf im Gerichtssaal. Nebst der Anklage wegen sexueller Belästigung und Exhibitionismus muss er sich auch den Vorwürfen wegen sexueller Handlungen mit Minderjährigen stellen, denn das gezielte Masturbieren vor Kindern unter 16 Jahren gilt als Einbeziehen der Opfer in eine sexuelle Handlung.

Er kann sich nicht erinnern

An die ganzen Details konnte oder wollte sich der 31-Jährige vor Gericht nicht erinnern. «Es war wohl so, die Polizei sagt, ich war mit meinem Mobiltelefon dort. Aber ich kann mich nicht erinnern», beteuerte er immer wieder. Nachdem die «Volksstimme» am Freitag vom bevorstehenden Prozess berichtet hatte, trennte sich seine Freundin von ihm, offenbar kannte sie die Vorwürfe bislang nicht im Detail.

Das Gebiet um die Schulhäuser in Muttenz lag auf seinem Arbeitsweg, viele der Belästigungen geschahen am frühen Morgen. Offenbar bat er kurz vorher jeweils Kollegen per Whatsapp darum, für ihn am Arbeitsplatz einzustempeln, weil er sich verspäte. Gerichtspräsident Robert Karrer versuchte am Montag vergebens, dem 31-Jährigen etwas mehr über die Hintergründe des Verhaltens zu entlocken.

Es sei wie ein Traum, an den er sich nicht gut erinnern könne

«Die Hose geht ja nicht von alleine auf», meinte Karrer. «Nein, auf keinen Fall», antwortete der Mann. «Ich mag Kinder, ich will Kinder haben, ich finde so etwas nicht gut. Und ich wünsche meinen Kindern so etwas nicht. Es ist wie ein Traum, an den ich mich nicht gut erinnern kann», so die Antwort.

Der forensische Experte sagte dazu, es sei bei solchen Vorwürfen immer möglich, dass jemand wegen grosser Scham stark ausweiche. Der Mann kam vor sieben Jahren in die Schweiz, spricht relativ gut Deutsch, erhielt bereits die B-Bewilligung und sollte im nächsten Jahr eigentlich seine Lehre abschliessen. Allerdings hat er schlechte Schulnoten, bislang hält der Lehrbetrieb an ihm fest.

Staatsanwaltschaft fordert 14 Monate

Staatsanwältin Denise Jeker fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten, diese sei zugunsten einer ambulanten Massnahme aufzuschieben. Auch soll er für sieben Jahre des Landes verwiesen werden.

«Ihm ist bewusst, dass er mit seinen Taten viel Verunsicherung und Angst verbreitet hat», betonte Verteidiger Andreas Fischer. Nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft habe er sich sofort und freiwillig in psychiatrische Behandlung begeben, die Therapie besuche er nun seit zwei Jahren regelmässig. Die Ursache seiner Probleme könne in eigenen Foltererfahrungen in Syrien liegen, gab Fischer zu bedenken, sein Mandant gehöre zur kurdischen Minderheit. «Wohin soll ich gehen? In mein Heimatland kann ich nicht, ich habe dort keine Rechte», betonte der Mann. Die drei Richter fällen das Urteil am Dienstag.

