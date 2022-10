Freispruch für Sozialhilfebezüger, der Auto fuhr

Baselbieter Strafgericht Glück für Sozialhilfebezüger: Fast wäre er ausgeschafft worden, weil er BMW fuhr Über komplizierte Wege war der Türke faktisch Besitzer eines Autos. Dass er das der Sozialhilfe hätte melden müssen, habe er nicht wissen können, befand nun das Strafgericht und sprach ihn frei. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 07.10.2022, 17.50 Uhr

Einem Liestaler Sozialhilfebezüger stand ein BMW X5 zur Verfügung. Symbolbild: Hans R. Sommer

Auf den ersten Blick erschien der Fall, den das Baselbieter Strafgericht zu beurteilen hatte, klar: Ein 48-jähriger Türke bezieht seit 2017 Sozialhilfe. Zwischen 2018 und 2020 stand ihm ein BMW X5 zur Verfügung. Der gehörte ihm zwar nicht, geleast hatte ihn aber die Schwester seiner Freundin, die in Winterthur wohnte und selber keinen Führerschein besass, ebenso wenig wie die Freundin.

Laut Staatsanwaltschaft fast 40'000 Franken zu Unrecht bezogen

Für das Auto mietet die Schwester einen Parkplatz in Liestal, dem Wohnort des 48-Jährigen. Für die Staatsanwaltschaft stand gestern am Gericht fest: Der Mann war faktisch im Besitz eines Autos, und das hätte er als Zuwendung einer dritten Person der Sozialhilfe melden müssen.

Von seinen Sozialhilfegeldern hätte man fast 40'000 Franken abziehen müssen, so die Anklageschrift: Die Anzahl der gefahrenen Kilometer, fast 2000 pro Monat, multipliziert mit 70 Rappen, dies über zweieinhalb Jahre.

Ausschaffung und zehn Monate Haft gefordert

Weil er das Auto nicht meldete, liege ein unrechtmässiger Bezug von Sozialhilfeleistungen vor – und der führt bei Menschen ohne Schweizer Pass fast automatisch zu einer Ausschaffung, als Folge der vom Volk 2010 angenommenen Ausschaffungs-Initiative. Neben der Ausschaffung forderte die Staatsanwaltschaft zehn Monate Haft.

Vor Gericht mühte sich der Angeklagte über seine Dolmetscherin ab zu erklären, er sei nicht der alleinige Benutzer des Wagens gewesen. Er habe ihn fast nur zum Einkaufen in Deutschland verwendet, jedes Mal mit der Erlaubnis der Besitzerin.

Vater gönnte seiner Tochter kein Auto

Sein Anwalt lieferte eine weitere Erklärung für die Besitzverhältnisse des BMWs: Die Schwester der Freundin habe ihrem Vater verheimlichen wollen, dass sie Auto fahren lernen wolle. Er forderte einen Freispruch – und punkto Ausschaffung sah er einen Härtefall gegeben, wegen des Gesundheitszustands seines Mandanten.

Dieser hat nach zwei Suizidversuchen fast ein Jahr in der Psychiatrie verbracht. Zudem hat er zwei Töchter in der Schweiz. Doch all dies waren letztlich nicht die entscheidenden Argumente, die den Einzelrichter Robert Karrer zu seinem Urteil bewogen.

Freispruch aus zwei Gründen

Er erteilte nämlich einen kompletten Freispruch, aus zwei Gründen. Der eine war formal: Der Mann war einvernommen worden, ohne dass ihm ein Anwalt zur Seite stand. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe, nämlich den verheimlichten Autobesitz, war die Einvernahme ohne Verteidigung nur teilweise verwertbar.

Zweitens sah Karrer zwar den Tatbestand der unrecht erworbenen Gelder gegeben, weil eine «regelmässige und dauerhafte Nutzung» des Autos vorgelegen habe.

«Er benutzte das Fahrzeug als ganz normales Familienauto.»

Der Richter meinte aber, die Liestaler Sozialhilfebehörde habe den Mann nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass schon nur das Zurverfügungstellen eines Fahrzeuges gemeldet werden müsse, denn: «Dass man das tun muss, ist nicht allgemein bekannt.» Auf dem entsprechenden Formular werde nur nach dem eigenen Leasing eines Autos gefragt. Darum liege kein Vorsatz vor, der Mann sei freizusprechen.

Schon mal an Ausschaffung vorbeigeschrammt

Für die über drei Stunden lange, vorläufige Festnahme nach einer Hausdurchsuchung erhält der Mann 200 Franken Genugtuung. Mit dem Freispruch erübrigt sich die Frage der Ausschaffung – ausser die Staatsanwaltschaft oder die Sozialhilfebehörde ziehen den Fall weiter.

In einem anderen Fall von vermutetem Sozialhilfemissbrauch hatte dem Mann bereits eine Ausschaffung gedroht, doch dann wurde die Anklage zurückgezogen.

