Strafgericht Im Oberbaselbieter Wald heimlich Crystal Meth gekocht Ein heute 23-jähriger Student stellte im Wald das Amphetamingemisch her. Heute Montag stand er vor Gericht und macht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft: Er kommt mit 16 Monaten bedingt davon. Patrick Rudin 28.02.2022, 15.51 Uhr

Grosser Aufwand, kleiner Ertrag: Der Angeklagte stellte insgesamt zehn Gramm Amphetamingemisch her. Symbolbild: Michael Probst/AP

Die Fernsehserie «Breaking Bad» zog vor rund zehn Jahren massenhaft Zuschauer in ihren Bann: Der zuvor unauffällige Chemielehrer Walter White aus New Mexico erhält in der fiktiven Geschichte die Diagnose Lungenkrebs, sorgt sich um die Finanzierung der Therapie sowie um die Zukunft seiner Familie und gerät so auf die schiefe Bahn. Die Produktion von Crystal Meth wird seine Passion, und damit er wegen des damit verbundenen Gestanks nicht auffliegt, kocht er die Drogen draussen in der Wüste in einem Wohnwagen. Im Verlaufe der Serie steigt Walter White faktisch zum Drogenbaron empor.

Chemikalien in Polen und Deutschland bestellt

Etwas weniger dramatisch verlief die Drogenkarriere eines heute 23-jährigen Studenten aus dem Oberbaselbiet: Zwischen Oktober und Dezember 2018 begab er sich mehrmals in ein Waldstück in der Gegend von Diegten, um dort heimlich ­Crystal Meth zu kochen. Nebst den Zutaten schleppte er auch Herdplatten und einen Backofen mit, die Ausbeute war allerdings ­etwas geringer als beim Fernsehvorbild: Die Staatsanwaltschaft geht von insgesamt zehn Gramm Amphetamingemisch aus.

Der Aufwand war gewaltig: Zuvor hatte sich der 23-Jährige die nötigen Chemikalien in Deutschland und Polen bestellt und an ein Paketfach in Lörrach liefern lassen. Die Liste ist lang: Quecksilbernitrat, Natrium­hydroxyd-Plätzchen, Schwefelsäure, Essigsäure, Propanol, Aceton, Brennsprit, Phenyl­propene und Reinbenzin. Teilweise gelten die Materialien als «leicht entzündbar» und sollten auch nicht miteinander gelagert werden, doch der Mann bewahrte das Zeug schlichtweg in einer Holzkiste oder einem ­Karton in seinem Bastelraum in Sissach auf.

Zuvor hatte er bereits einen grösseren Handel aufgezogen: Über ein Kilogramm Amphetamingemisch mit einem Reinheitsgrad von 7,5 Prozent verkaufte er zwischen Januar 2017 und Dezember 2018, das entspricht netto 75 Gramm reinem Amphetamin und erreicht somit eine qualifizierte Menge nach dem Betäubungsmittelgesetz. Nachdem der Mann im Dezember 2018 verhaftet wurde, sass er fast drei Monate lang in Untersuchungshaft.

Am Montag war er im Baselbieter Strafgericht in Muttenz geständig: Er hatte sich in einem abgekürzten Verfahren mit der Staatsanwaltschaft auf eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten geeinigt. Das spart Kosten, das Gericht prüft die Vorwürfe nur noch summarisch und entscheidet dann, ob das ausgehandelte Strafmass vertretbar ist. Der Deal scheiterte am Montag beinahe, als der Mann in der Befragung des Gerichtes bei einigen Punkten Zweifel äusserte, ob die Darstellung in der Anklageschrift wirklich exakt stimme.

2500 Euro Falschgeld im Darknet besorgt

Gerichtspräsident Christoph Spindler gewährte dem Mann daraufhin eine kurze Pause, dieser zog sich mit seiner Vertei­digerin in eines der Besprechungszimmer zurück. Dort wurde ihm offenbar klar, dass bei einem Scheitern des abgekürzten Verfahrens eine mehrmonatige Verzögerung und massiv höhere Kosten für ihn die Folgen wären. Er bestätigte schliesslich alle Vorwürfe. Das Crystal Meth verkaufte er auch mehrmals an Minderjährige, nebst dem Methamphetamin handelte er auch mit LSD, Ecstasy, Cannabis und psilocybinhaltigen Pilzen.

Auch hatte er sich 2500 Euro Falschgeld im Darknet besorgt, den genauen Zweck gab er nicht an. Das Dreiergericht genehmigte am Montag schliesslich den Deal: Es bleibt bei 16 Monaten bedingt, wobei das Gericht betonte, das Strafmass bewege sich im tiefstmöglichen Bereich. ­Allerdings belaufen sich selbst im abgekürzten Verfahren die Gerichts- und Verfahrenskosten auf über 10'000 Franken. Der Mann lebt noch bei seinen Eltern. Mit Drogen habe er nichts mehr zu tun, betonte er.