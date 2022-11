Liesberg: Urteile für Hanfplantagen-Betreiber sind gefallen

Strafgericht Muttenz Bedingte Freiheitsstrafen für vier Betreiber der illegalen Liesberger Hanfplantage Den Strom für die Plantage hatten die Männer abgezweigt. Das Gericht begründete seine Urteile unter anderem mit der ausserordentlichen Grösse der Anlage. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 10.11.2022, 17.01 Uhr

Über 100'000 Franken sollen die technischen Installationen in der Halle gekostet haben, schätzt die Staatsanwaltschaft. Alexander Wagner/ FOTO Wagner

Am Montag hatte vor dem Strafgericht Muttenz der Prozess gegen vier Männer wegen Betäubungsmitteldelikte begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, in einer Lagerhalle in Liesberg vor zwei Jahren rund 4700 Hanfpflanzen aufgezogen zu haben.

Nun folgten vier Schuldsprüche. Das unterschiedliche Strafmass bei den vier Männern entsprach jeweils ihren unterschiedlichen Rollen in der Liesberger Hanfplantage. Ein 36-jährige Mann aus Liestal erhielt mit 18 Monaten bedingt die höchste Strafe, das Dreiergericht fand, er habe beim Betrieb der Anlage eine tragende Rolle gespielt.

64-jähriger Mitangeklagte kommt glimpflicher davon

Er war zum Zeitpunkt der Polizeirazzia in der Liesberger Lagerhalle im Juli 2020 anwesend und gab den Handwerkern der Holzbaufirma seiner Ehefrau Anweisungen, wie die Halle mit Holzpaneelen weiter unterteilt werden sollte. «Er war offenbar als Bauherr vor Ort», begründete Gerichtspräsident Robert Karrer den Schuldspruch.

In der Voruntersuchung sagte der Mann, er habe an jenem Tag nichts Besseres zu tun gehabt. Vor Gericht betonte er bloss, er habe mit der illegalen Anlage nichts zu tun gehabt. Das Gericht verknüpfte die bedingte Strafe mit einer ausserordentlich langen Probezeit von vier Jahren. Sein Verteidiger kündigte direkt nach der Urteilsbegründung am Donnerstag an, man werde in Berufung gehen.

Der 64-jährige Mitangeklagte aus Basel kam etwas glimpflicher davon: Das Gericht verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten. Auch bei ihm wurde die Probezeit auf vier Jahre verlängert. Der hoch verschuldete Mann hatte die Halle angemietet und Bauarbeiten in Auftrag gegeben, konnte aber nicht erklären, woher er das Geld dafür hatte.

Der 64-Jährige ist serbischer Staatsbürger. Weil er aber schon seit 30 Jahren in der Schweiz lebt, verzichtete das Gericht auf einen Landesverweis. Offenbar wollte er mit dem Gewinn eine Operation seines krebskranken Bruders in Serbien finanzieren, dieser starb jedoch später.

Grösste illegale Indoor-Anlage, die im Baselbiet bislang ausgehoben wurde

Die Betreiber der Hanfanlage sind damals auch in die benachbarte Transformatorenstation eingedrungen und hatten den benötigten Strom direkt abgezweigt. So konnten sie den Stromzähler umgehen.

Karrer betonte bei der Urteilsbegründung, die rund 2800 Quadratmeter grosse Hanfplantage sei die grösste illegale Indoor-Anlage, die man im Baselbiet bislang ausgehoben habe. Auch im Vergleich zu anderen, in Entscheiden des Bundesgerichtes erwähnten Anlagen in der Schweiz sei die Halle in Liesberg relativ gross gewesen. Die Staatsanwaltschaft schätzte den Wert der technischen Installationen in der Halle auf über 100’000 Franken.

Zwei weitere Männer aus Bosnien und Serbien waren ebenfalls angeklagt, sie wurden damals während der Razzia beim Pflegen der Pflanzen erwischt. Laut Gericht hatten sie lediglich eine untergeordnete Stellung, sie hätten unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen faktisch rund um die Uhr Gärtnerarbeit verrichtet.

