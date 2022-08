Drei junge Männer wegen Vandalismus in Laufen 2020 vor Gericht

Strafgericht Muttenz Durchzechte Nächte auf dem Motorrad: Wie drei junge Männer im Alkoholrausch auf Abwege kamen Zu Beginn des Corona-Lockdowns zogen drei Laufentaler um die Häuser, sprayten Hakenkreuze, klauten Motorräder und fuhren mit ihnen durch die Region. Eine Eskalation, die vor dem Gericht endet. «Das war einfach nur dumm», sagen alle drei. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 04.08.2022, 19.42 Uhr

«Ich hab Scheisse gebaut»: Die Täter zeigen in Muttenz vor Gericht Reue. Kenneth Nars

Reden hilft. Um die eigene Nervosität abzulegen. Um Zeit totzuschlagen. Drei Jungs plaudern im Warteraum des Strafgerichts in Muttenz, bevor sie auf die Anklagebank müssen. Und sich den Episoden aus den Nächten im Monat März 2020 stellen, als sie die Gesetze mehrfach brachen.

«Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg im Leben, was ich am Tatzeitpunkt nicht war», sagt der Älteste der drei. Damals war der heute 25-Jährige arbeitslos, auf Stellensuche. Auch der Zweite im Bunde suchte nach nicht unbeschwerten Jugendjahren einen Weg ins Erwachsenenleben. Er sagt: «Ich war ein Einzelgänger.» Und der Dritte sagt: «Mir ging es damals eher schlecht.»

Mitte März war es, just als der Lockdown begann. Der 25-Jährige und sein 20-jähriger Kollege zerstörten in Laufen die Verkleidung eines Spielplatzes. Der Vandalenakt sollte erst der Anfang einer Deliktreihe sein.

Kein Hassmotiv, nur naives Handeln?

Ein paar Nächte später zogen die beiden durch Laufen und sprayten im Dorfzentrum mit roter Farbe mehrere Hakenkreuze, die Abkürzung «KKK» – für Ku-Klux-Klan stehend – und «Fuck you». Der Ältere der beiden führte offenbar die Sprayereien im Alleingang aus, wie die Beschuldigten übereinstimmend aussagten. Damit habe er eine nationalistische Ideologie verbreitet und in Kauf genommen, Menschen jüdischer Herkunft und dunkler Hautfarbe herabzusetzen, konfrontierte Gerichtspräsidentin Annette Meyer López ihn. Der junge Mann zeigte wie auch sonst im gesamten Prozess tiefe Reue:

«Ich bin kein Rassist, das war einfach dumm. Ich verachte keinen Menschen, egal welche Religion oder Hautfarbe er hat.»

Er habe sich erst im Nachgang mit dem Thema befasst und dabei realisiert, was hinter den Symbolen stehe. «Ich hab Scheisse gebaut.»

Das Gericht glaubte seinen Aussagen, wie sich am späteren Nachmittag in der Urteilsverkündung herausstellte. «Wir gehen zu Ihren Gunsten davon aus, dass die Sprayereien nicht diskriminierend waren, sondern dass sie eher provozieren wollten», sagte Meyer López.

In derselben Nacht begaben sich die beiden auf eine Spritztour mit zwei Motorrädern, die sie bei einem Fachgeschäft auf einem Parkplatz in Laufen entwendeten. Das erste hatten sie mit gestecktem Schlüssel vorgefunden. Nach einer ersten Runde durch umliegende Dörfer kehrten sie zurück nach Laufen und es gelang ihnen in trunkenem Zustand, ein zweites Motorrad anspringen zu lassen. Eines der beiden Fahrzeuge stürzte auf der Spritztour einen Abhang hinunter.

«Das stimmt alles. Mir geht nur durch den Kopf, wie dumm ich war», sagte der Ältere vor Gericht.

Auf den Geschmack gekommen

Am folgenden Wochenende fanden die beiden wieder zusammen und beschädigten zunächst ein Toilettenhäuschen in Laufen. In dieser Nacht Ende März 2020 kam der dritte Beschuldigte zum Duo hinzu: Auch er ist heute 20-jährig. Nach einer «erheblichen Menge Alkohol», wie in der Anklageschrift steht, begab sich das Trio abermals zum Motorrad-Fachgeschäft. Mit derselben Absicht wie beim letzten Mal. Auf dem Parkplatz vermochten sie jedoch kein Fahrzeug mehr zum Laufen zu bringen.

Der Älteste und sein Verbündeter der vorausliegenden Taten brachen daraufhin in das Gebäude ein. Der neu dazugestossene Dritte schob währenddessen draussen Wache. Dieser war bemüht, dem Gericht aufzuzeigen, dass er nicht Teil einer geplanten Tat war. «Ich bin einfach mitgelaufen, was ziemlich blöd war», sagte er.

Mit einem fabrikneuen Motorrad fuhr der heute 25-Jährige mit dem dritten im Bunde davon und brachte diesen heim. Dann kehrte er zum zweiten Kollegen zurück, mit dem er nochmals ins aufgebrochene Gebäude eindrang – gemeinsam entwendeten sie Gegenstände im Wert von rund 4000 Franken.

Alle drei für Diebstahl verurteilt

Die bedingte Freiheitsstrafe, wie sie die Staatsanwaltschaft forderte, besorgte den 25-Jährigen, der händeringend erklärte: «Mein Leben läuft nun gut. Wenn ich elf Monate ins Gefängnis müsste, würde vieles kaputtgehen.» Daraufhin erklärte die Richterin geduldig, dass er bei bedingter Strafe nicht ins Gefängnis müsse. «Wenn nochmals etwas passiert, dann tschäderets», sagte sie.

Das Gericht berücksichtigte die Reue und Lebensumstände der beiden 20-Jährigen und verurteilte sie zu bedingten Geldstrafen von 180 respektive 120 Tagessätzen à 30 Franken. Der 25-Jährige erhielt als «Ideengeber» und wegen seiner «tragenden Rolle» ein Urteil von zehn Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

