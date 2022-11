Maskengegner aus Sissach akzeptiert neue Busse

Strafgericht Muttenz Maskengegner lässt sich aus dem Gerichtssaal schleifen – akzeptiert aber die neue Busse Ein 51-jähriger Mann war im Februar 2021 gebüsst worden, weil er an der Sissacher Nicht-Fasnacht keine Hygienemaske getragen hatte. Vor Gericht wurde er freigesprochen. Weil er sich bei besagter Verhandlung aber erneut der Maske verweigerte, muss er nun eine neue Busse zahlen. Patrick Rudin 22.11.2022, 18.02 Uhr

Der heute 51-Jährige weigerte sich, im Strafgericht in Muttenz eine Hygienemaske zu tragen. Symbolbild: Keystone

Es war wohl die skurrilste Gerichtsverhandlung der letzten Jahre: Im vergangenen Februar weigerte sich ein heute 51-jähriger Maskengegner aus Sissach, im Strafgericht in Muttenz eine Hygienemaske zu tragen. Ursprünglich hatte er im Februar 2021 an der Sissacher «Nicht-Fasnacht» eine Busse erhalten, weil er in der dortigen Begegnungszone keine Maske trug.