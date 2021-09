Strafgericht Muttenz Streit um Tischlerarbeiten im Baselbiet eskalierte – beim Schlichten fielen Todesdrohungen Das Gericht verurteilt den 57-Jährigen zu einer unbedingten Geldstrafe von 16 Tagessätzen zu 60 Franken. Verfahrens- und die eigenen Anwaltskosten muss er ebenfalls übernehmen. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 09.09.2021, 20.21 Uhr

Turbulent muss es zu- und hergegangen sein im April 2018, als sich im Sitzungszimmer des Rathauses in Liestal zwei Handwerker wegen eines Tisches für ein Restaurantbuffet stritten. Abgemacht war offenbar ein Preis von 6500 Franken, doch die Schlussrechnung war 2500 Franken höher, und damit war der Auftraggeber überhaupt nicht einverstanden.

Dass es an der Schlichtungsverhandlung laut geworden ist, bestätigen alle Beteiligten, doch in einem Punkt unterschieden sich die Varianten deutlich: Der 57-jährige Mann betonte am Donnerstag im Strafgericht, er sei damals einfach aufgestanden und gegangen.

«Die Friedensrichterin benahm sich so, als wäre sie seine Anwältin»,

beschwerte er sich. Sein 62-jähriger Gegenpart hingegen zeigte den Mann hinterher an: Er soll eine klare Todesdrohung gegen ihn ausgestossen haben.

Der Beschuldigte habe sich schon zuvor aggressiv verhalten

Der 57-Jährige betonte am Donnerstag im Strafjustizzentrum in Muttenz mehrmals, eine solche Drohung habe er nie ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft stellte damals einen Strafbefehl aus, diesen hatte er angefochten. Die Friedensrichterin selber erinnerte sich später nicht mehr an die geäusserte Drohung, betonte aber gegenüber der Staatsanwaltschaft, sie habe die Parteien mehrmals zur Ruhe mahnen müssen und sei kurz davor gewesen, die Polizei zu rufen.

Der 62-Jährige Privatkläger wurde am Donnerstag als Auskunftsperson befragt: Schon zuvor sei der 57-Jährige auf einer gemeinsamen Baustelle wütend und aggressiv gewesen, wenn es nicht nach seinem Kopf gegangen sei. Verteidiger Jonas Eggmann hingegen sagte, das Strafverfahren gegen seinen Mandanten sei wohl nur angestrengt worden, um Zivilforderungen durchzusetzen. Angeblich Todesdrohungen seien auch in Schlichtungsverhandlungen nicht alltäglich:

Wenn sich die Friedensrichterin als einzige neutrale Person nicht daran erinnere, habe es wohl auch keine solchen Äusserungen gegeben.

Einzelrichterin Barbara Grange jedoch kam zu einem anderen Schluss und verurteilte den 57-Jährigen wegen Drohung zu einer unbedingten Geldstrafe von 16 Tagessätzen zu 60 Franken. Sie gewährte dem Mann den bedingten Vollzug nicht, unter anderem weil er vor sieben Jahren wegen eines Verstosses gegen das Waffengesetz bereits eine bedingte Geldstrafe erhalten und dabei die Geduld der Behörden bereits derart strapaziert hatte, dass die Probezeit auf vier lange Jahre festgelegt wurde.

Dazu kam, dass der Mann im laufenden Verfahren während einer Konfrontationseinvernahme bei der Baselbieter Staatsanwaltschaft derart aufbrausend wurde, dass die Einvernahme abgebrochen werden musste.

«Sie haben in massiver Art und Weise versucht, auf einen Zeugen einzuwirken», sagte Grange.

Der Verurteilte muss dem 62-jährigen auch ein «Zeugengeld» von 600 Franken für dessen Aufwendungen bezahlen, dazu kommen Verfahrenskosten und die eigenen Anwaltsgebühren. Die unbestrittenen 6500 Franken für den Tisch hat er bis heute nicht bezahlt, dieser Fall wird wohl die Zivilgericht weiter beschäftigen. Das Strafurteil kann er noch weiterziehen.