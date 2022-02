Tecknauer Nachbarschaftsschreck steht vor Gericht

Baselbieter Strafgericht Tecknauer Nachbarschaftsschreck vor Gericht: Rassistische Beleidigungen, Ohrfeigen und reichlich Alkoholkonsum Ein 50-jähriger Mann aus Tecknau musste sich am Donnerstag vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten. Die Vorwürfe: Er soll einen Gemeindepräsidenten geohrfeigt, einen Busfahrer bedrängt sowie eine junge Frau rassistisch beleidigt und tätlich angegriffen haben. Lea Meister Jetzt kommentieren 24.02.2022, 11.31 Uhr

In der S3 auf seinem Heimweg Richtung Tecknau wurde der Angeklagte letztmals delinquent. Roland Schmid

Die Anklagepunkte haben zwei Dinge gemeinsam: Aggression und Alkoholkonsum. Dem 50-jährigen, mehrfach vorbestraften Angeklagten, der seit jeher in Tecknau wohnt, werden mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und einfache Körperverletzung vorgeworfen.

In Tecknau ist er in der Nachbarschaft bekannt, fällt oft durch Lautstärke auf, schüchtert Leute ein und konsumiert augenscheinlich reichlich Alkohol. Auch Cannabis konsumiert er regelmässig und ist seit einem Unfall in den 1980er-Jahren Epileptiker. Er lag damals ein Jahr im Spital und leidet heute unter einem Hirnschaden und Rückenproblemen. Er ist auf täglich dosierte Medikamente angewiesen. Seinen Alkohol- und Cannabiskonsum habe er stark zurückgeschraubt, wie er sagt.

Sein Hausarzt könne dies bestätigen, so sein Verteidiger. Er nehme ausserdem regelmässig seine Medikamente ein und habe eine stabile Beziehung zu seiner Mutter, die er auch täglich treffe.

Viele Erinnerungslücken

Vor Gericht wird klar: In der Erinnerung des Angeklagten gibt es viele Lücken. An einiges mag er sich nicht mehr wirklich erinnern oder hat Mühe, die Geschehnisse zu rekonstruieren.

Im Februar 2018 hörte der Angeklagte in seiner Wohnung sehr laut Musik. Eine Nachbarin kann nicht mehr wegschauen und weghören und alarmiert die Polizei. Diese wiederum alarmiert den Tecknauer Gemeindepräsidenten und schickt ihn zum Angeklagten nach Hause, um zu vermitteln.

Unbeliebt und laut

Kaum geklopft, hört die Nachbarin Lärm aus dem Gang. Ein Wortgefecht. Kurz darauf ertönen zwei «klatschende Laute». Der Angeklagte hat dem Gemeindepräsidenten mutmasslich zwei Ohrfeigen verpasst. Wirklich gut erinnern kann er sich daran nicht, er sagt aber, der Gemeindepräsident habe sich nicht ausgewiesen, hätte er das getan, hätte er anders reagiert. «Jeden anderen, der sich nicht als Beamter ausgewiesen hätte, hätten Sie also einfach schlagen können?», fragt ihn der Gerichtspräsident.

Die Zeugin sagt vor Gericht aus, der Angeklagte sei unbeliebt gewesen, in der Nachbarschaft habe man Angst vor ihm gehabt. Ausserdem sei er immer betrunken gewesen. Er dementiert dies, habe er doch stets immer ein gutes Verhältnis zu allen im Haus gehabt. Auch zu den «dunklen Leuten», fügt er an, obwohl diese immer das Wäschehaus mit ihrer Wäsche «vollgestopft» hätten.

Rassistische Beleidigungen in der S-Bahn

Im Juli 2019 griff er mutmasslich einen Postautochauffeur in Tecknau an und nötigte ihn, «sofort anzuhalten». Er packte ihn am Arm und drohte ihm damit, ihn «kaltzumachen». Der Chauffeur hielt daraufhin an und der Angeklagte betätigte noch die Notöffnung. Der Staatsanwalt stellt klar, dass er in ein Postauto und nicht in ein Taxi gestiegen sei. «Das hält eben dort, wo es hält.»

Wie kann sich jemand so verhalten? Das fragt sich auch die junge Frau, die im November 2020 vom Angeklagten mutmasslich rassistisch beleidigt und körperlich angegangen worden war. Er sei von ihr in der S3 «unsanft geweckt worden», so der Angeklagte vor Gericht. Auf ein kurzes Wortgefecht folgte mutmasslich ein Pfefferspray-Angriff auf die junge Frau, woraufhin ihr mehrere junge Männer zu Hilfe eilten und auf den Angeklagten einschlugen.

Erinnerungslücken machen ihm Mühe

An die Kopfnuss, die er der jungen Frau angeblich verpasst haben soll, kann er sich nicht erinnern. Schliesslich sei er übel zugerichtet gewesen und habe stark geblutet. Blut habe das Opfer allerdings keines gesehen, sagte hingegen die junge Frau vor Gericht. In 17 Jahren in der Schweiz sei ihr nie so etwas passiert, betonte sie.

Als die jungen Männer auf den Mann losgegangen seien, habe sie sogar noch versucht, ihm zu helfen. Daraufhin sei er trotzdem wieder gezielt auf sie losgegangen. «Es tut mir leid, was passiert ist», sagt der Angeklagte, wirkt dabei ob seiner Erinnerungslücken aber etwas zerstreut. Das Opfer leidet bis heute unter ihrer Schulterverletzung, die ihr damals zugefügt wurde.

Die im Gerichtssaal anwesende Psychiaterin hat vor drei Jahren das entsprechende psychiatrische Gutachten erstellt. Heute spricht sie von einer «leicht verminderten Schuldfähigkeit». Die Suchtprobleme des Angeklagten könne man auch ambulant zu behandeln versuchen, allerdings müsste sich dann klar eine Verbesserung zeigen.

Während der Plädoyers kam kurz Unruhe im Saal auf. Der Angeklagte hatte einen Aussetzer, er redete wirres Zeug, wusste aber kurz darauf nichts mehr davon. Im Saal befürchteten viele, es habe sich ein epileptischer Anfall angebahnt.. Die junge Frau, die rassistisch beleidigt worden sein soll, arbeitet im medizinischen Bereich. Sie stand sofort auf, um nach ihm zu schauen. Später nahm er Medikamente ein.

Früheres Urteil aus dem Stadtkanton

Die Verteidigung beteuert, dass der Angeklagte ohne seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen heute wohl nicht vor Gericht stünde. Seit seinem Unfall stehe er am Rande der Gesellschaft. Der Angeklagte habe aber eine Tagesstruktur und genaue Regeln, nach welchen er seinen Tag strukturiert. Auch habe er seine Mutter, die ihm beistehe und ihn unterstütze, im Umkehrschluss aber auch von ihm Unterstützung erfahre. Er sehe regelmässig seine Freunde, habe ein Umfeld, wo er eingebunden sei.

In die Quere kommen könnte dem Angeklagten ein früheres Urteil aus dem Kanton Basel-Stadt, welches eine bedingte Freiheitsstrafe beinhaltet. Da er sich im November 2020 noch in der Probezeit befand, könnte dies entsprechende Konsequenzen haben. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft fordert zehn Monate unbedingt als Gesamtstrafe zum Strafbefehl von 2018 aus dem Kanton Basel-Stadt.

Das Urteil folgt am frühen Abend.

Update folgt...

