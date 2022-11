Liesberg: Vier Männer wegen Hanfplantage vor Gericht

Strafgericht Muttenz Vier Männer müssen sich wegen Hanfplantage in Liesberg vor Gericht verantworten Den Strom für die Plantage hatten die vier Männer direkt aus der Transformatorenstation abgezweigt, um den Stromzähler zu umgehen. Mehrere Zivilfahnder beendeten im Juli vor zwei Jahren den Betrieb der illegalen Anlage und brachten die vier Männer vor Gericht. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 07.11.2022, 17.19 Uhr

4700 Hanfpflanzen waren auf drei Stockwerken verteilt. Symbolbild: Keystone

Es war ein warmer Freitagnachmittag im Juli 2020, und zwei Männer waren in einer Lagerhalle in Liesberg soeben dabei, ihre Pflänzchen zu giessen. Plötzlich tauchten mehrere Zivilfahnder in der Halle auf, beschlagnahmten die über 4000 Hanfpflanzen auf drei Stockwerken und beendeten den Betrieb der illegalen Indoor-Hanfanlage.

Die beiden Männer aus Bosnien und Serbien sassen wegen Fluchtgefahr für einige Wochen in Haft, inzwischen sind sie wieder in ihrer Heimat. Auch ihre Verteidiger betonten am Montag vor Gericht im Strafjustizzentrum, sie hätten keinen Kontakt mehr zu ihnen.

Strohmann mietete mutmasslich Halle an

Die Staatsanwaltschaft dehnte die Ermittlungen aber rasch auf weitere Männer aus: Offizieller Mieter der Halle war ein heute 64-jähriger Mann aus Basel. Die Lagerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Zementfabrik war 2800 Quadratmeter gross und kostete 84’000 Franken im Jahr, den Mietvertrag schloss er fest auf zwei Jahre ab. Dem Vermieter erzählte der Mann offenbar, er plane einen Handel mit gebrauchten Kühlschränken, und dafür benötige er Platz. Die ersten zwei Monatsmieten waren sofort fällig, ebenso eine Kaution, im Mai 2020 drückte er dem Vermieter insgesamt 21’000 Franken bar in die Hand.

Woher das Geld kam, konnte der 64-Jährige am Montag vor Gericht nicht erklären: Vor über zehn Jahren ging er als Restaurantbetreiber in Basel pleite, seither lebt er vom Lohn seiner Frau. Seit dem letzten Jahr regelt er stundenweise den Verkehr auf Baustellen und verdient im Schnitt 1500 Franken im Monat, damit muss er auch noch einen Sohn unterstützen. In den letzten Jahren wurden auf ihn 22 Verlustscheine in der Höhe von 83’000 Franken ausgestellt. Gerichtspräsident Robert Karrer fragte den Mann:

«Sie mieten ohne ein Geschäftsmodell, ohne Lohn, ohne Erspartes, einfach so eine Halle für 84’000 Franken?»

Der 64-Jährige antwortete ausweichend, vieles habe er inzwischen vergessen, und vor allem möchte er die ganze Geschichte endlich vergessen.

Um die Halle herum wurden auch Überwachungskameras aufgehängt, ein Mobilfunkrouter sollte wohl die Fernüberwachung ermöglichen. Sim-Karte und Mobilfunkabo liefen ebenfalls über den 64-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft sieht ihn als Strohmann, offenbar sagte er früher einmal, er habe vom 35-jährigen Mitangeklagten das Geld erhalten, um das Gelände anzumieten.

Stromzähler umgangen

Tatsächlich trafen die Behörden den 35-jährigen Mann aus Liestal an jenem Tag ebenfalls dort an: Seine Frau und sein Schwager betreiben ein Baugeschäft, deren Mitarbeiter soeben damit beschäftigt waren, die Lagerhalle «einzuhausen», also mittels Holzpaneelen in übersichtliche Räume zu unterteilen.

Sowohl Ehefrau wie Schwager des 35-Jährigen beriefen sich vor Gericht auf ihr Schweigerecht, entsprechend befragte das Gericht weitere frühere Montagearbeiter, ob der 35-Jährige damals faktisch der Bauherr und somit der eigentliche Betreiber der Hanfplantage war. Eindeutige Aussagen darüber gab es am Montag allerdings nicht.

Einen auffallenden Stromverbrauch wollte man offenbar vermeiden: Die Täter brachen damals kurzerhand in die Transformatorenstation ein und zogen sich eine eigene Stromleitung für Licht und Wärme, unter Umgehung der Stromzähler. Das wäre als Antragsdelikt zusätzlich strafbar, die Primeo Energie hat es aber verpasst, innerhalb von drei Monaten einen entsprechenden Strafantrag zu stellen.

Somit geht es bei allen vier Angeschuldigten um Betäubungsmitteldelikte, je nach Rolle um Gehilfenschaft oder Mittäterschaft bei der Aufzucht von rund 4700 Hanfpflanzen. Der THC-Gehalt lag jeweils zwischen 9 und 16 Prozent. Die Urteile fallen am Donnerstag.

