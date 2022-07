Zwingener Ehepaar betrügt Versicherung: Auto nicht gestohlen

Strafgericht Teures Leasingfahrzeug in Süditalien verkauft und dann als gestohlen gemeldet: Bedingte Strafen für Zwingener Ehepaar Die Leasingraten wurden zu viel, also liess sich ein Ehepaar aus Zwingen auf einen dubiosen Deal ein. Allerdings flog der schnell auf. Nun müssen die beiden die Konsequenzen tragen. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 08.07.2022, 18.21 Uhr

Kein Geld für Leasingraten, aber für Ferien. Ein Ehepaar aus Zwingen wird beim Versicherungsbetrug erwischt. (Symbolbild) Keystone

Es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion im März 2019: Irgendwo bei Neapel übergaben der heute 29-jährige Mann und seine 26-jährige Frau aus Zwingen den geleasten Audi S4 im Wert von rund 60’000 Franken mitsamt den Schlüsseln an einen dubiosen Händler, der das Auto verschwinden lassen sollte. Der Grund: Das Paar konnte und wollte die Leasing-Raten von monatlich 823 Franken nicht mehr bezahlen. Einen Monat später machte man dann in Norditalien Ferien, und meldete im April 2019 in Abano Terme bei Padua das Auto als gestohlen.

Die Sache flog allerdings relativ rasch auf: Die Versicherung wurde misstrauisch, weil das Fahrzeug vor dem angeblichen Diebstahltermin bereits in Tschechien gesichtet wurde. Der 29-Jährige erklärte dann vergangenen am Freitag vor Gericht:

«Es war mir alles zu viel. Ich wusste nicht mehr, wie ich das Auto abbezahlen soll.»

Die Konventionalstrafe für eine vorzeitige Vertragsauflösung habe er sich nicht leisten können. Kurz zuvor hatte er die Kündigung seiner Arbeitsstelle erhalten, und das teure Leasingfahrzeug sei ihm damals eigentlich faktisch aufgedrängt worden. Konkret sei es eine Art Ausstiegsgeschäft aus einem misslungenen Kauf eines deutlich teureren Audi RS6 gewesen, so der 29-Jährige.

Geld für weitere Autos vorhanden

Strittig war allerdings, ob der Mann in Neapel den S4 verkauft oder verschenkt hat: Er selber beteuerte, er habe kein Geld erhalten, es sei bloss darum gegangen, das Auto verschwinden zu lassen. So sollte die Versicherung dann die restlichen Leasingraten und den Restwert abdecken, zumindest war das der Plan.

Einzelrichter Andreas Schröder nahm ihm das nicht ab: Für die ganze Aktion sei er zweimal nach Italien gefahren und habe einen Riesenaufwand betrieben. Auch fand man bei der Hausdurchsuchung des Mannes einen Leasingvertrag für ein weiteres Auto im Wert von über 63’000 Franken, der zehn Tage nach dem Abstossen des Audis in Neapel ausgestellt worden war. Ausserdem war das Paar im April in Venetien mit einem weissen Maserati unterwegs. «Dafür hat das Geld offenbar gereicht», kommentierte Schröder. Welche Summe der Mann in Neapel tatsächlich für das Auto einkassiert hat, blieb am Freitag unklar.

Des versuchten Betrugs schuldig

Der 29-Jährige wurde wegen Veruntreuung verurteilt, bei der 26-jährigen Ehefrau hingegen gab es hier einen Freispruch. Beide hätten hingegen zusammen der Versicherung falsche Angaben gemacht und auch die Polizei getäuscht. Dafür kassierten beide Schuldsprüche wegen versuchten Betruges sowie Irreführung der Rechtspflege. Der Mann erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die Frau eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen. Das Urteil können sie noch weiterziehen.

Heute arbeitet der Mann als Hauswart und verdient monatlich netto 5800 Franken, die Frau verdient als Verkäuferin netto 4000 Franken. Inzwischen haben sie einen zweijährigen Sohn. Das Geld reiche knapp, man habe die Ansprüche als Familie etwas heruntergeschraubt: Er fährt nun einen Mercedes, sie hingegen einen Smart, beides per Leasing.

