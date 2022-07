Liesberg: Bäuerin von Gericht wegen entlaufener Schafe angeklagt

Strafgericht Trotz sechs hungriger Schafe auf der Flucht: Teilfreispruch für 47-jährige Bäuerin aus Liesberg Eine Bäuerin aus Liesberg erhielt aufgrund mehrerer fahrlässiger Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz einen Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Nun wurde die Frau teilweise freigesprochen. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 25.07.2022, 17.13 Uhr

Sechs Schafe sind ausgebüxt und in den Nachbargarten eingebrochen. Symbolbild:

Gian Ehrenzeller/Keystone

Über diesen tierischen Überraschungsbesuch war die Nachbarin gar nicht glücklich: Im Mai 2020 standen an einem späten Morgen plötzlich mehrere Schafe in ihrem Garten in Liesberg und machten sich über ihren Flieder her. Nur vier Wochen später war der ungebetene und blökende Besuch erneut in ihrem Garten, diesmal futterten die Schafe das Gemüse weg.

Ausgebrochen waren die sechs Schafe ein paar hundert Meter weiter oben bei einem kleinen Bauernhof. Auch ein drittes Mal gelang den Tieren irgendwie die Flucht, doch bevor sie in den geliebten Garten gelangen konnten, wurden sie von ein paar Dorfbewohnern zurückgetrieben.

Strafbefehl wegen fahrlässiger Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft stellte der Halterin der Schafe schliesslich einen Strafbefehl wegen mehrfacher fahrlässiger Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz aus: Die Busse betrug 800 Franken, dazu kamen Kosten von 600 Franken. Der Vorwurf: Die Bäuerin habe den Zaun nicht darauf kontrolliert, ob er wirklich ausbruchsicher sei, dazu sei sie allerdings verpflichtet. Dagegen erhob die Bäuerin Einsprache.

Weshalb die Tiere überhaupt ausbrechen konnten, wurde am Montag im Strafjustizzentrum in Muttenz nicht so richtig klar. «Jedes Mal, wenn ich abwesend war, sind diese Schafe ausgebrochen», sagte die 47-jährige Frau im Gerichtssaal. «Ich habe den Zaun dauernd kontrolliert. Ich denke, dass Leute, die vorbeigingen, von unten das Flexinetz durchgeschnitten haben», meinte die Frau. Es seien auch regelmässig Stellen im Zaun von Dritten manipuliert worden. Dies insbesondere in jenen Bereichen des Zauns, auf die sie von ihrem Haus aus keinen direkten Einblick habe. Inzwischen habe man einen festen Zaun, bei dem das nicht möglich ist.

Hat ein Luchs die Tiere in Angst und Schrecken versetzt?

Auch habe damals einmal ein Hund den Zaun eingedrückt, und möglicherweise habe ein Luchs die Tiere in Schrecken versetzt. «Wäre das in bewohntem Gebiet nicht eher aussergewöhnlich?», fragte Gerichtspräsident Beat Schmidli. «Dort ist es nicht bewohnt!», rief der Ehemann von hinten aus dem Zuschauerraum.

Übernommen hatte die Frau den Betrieb vor etwa drei Jahren von ihrem Mann, er hilft ihr weiterhin dabei. «Können Sie von dem Betrieb denn leben?», fragte der Gerichtspräsident. Die Frau bejahte, musste dann allerdings bei der Frage nach ihrem Monatseinkommen lange überlegen. «Ich habe das noch nie selber kalkuliert», meinte sie etwas unsicher. «Etwa 5000 bis 6000 Franken Umsatz pro Monat», rief ihr Ehemann von hinten in den Saal.

Plastiknetze auf dem Futterplatz

Vorgeworfen wurde der Frau auch, bei ihren Rindern den Futterplatz zu wenig kontrolliert zu haben, so seien etwa Reste eines Plastiknetzes herumgelegen. Die Frau betonte, dies seien selbst abbauende Netze aus Mais. Allerdings war sie nicht sicher, ob die Rinder das problemlos fressen könnten. Der Richter meinte daraufhin, wenn sie nicht sicher sei, dann müsse sie doch dafür sorgen, dass die Netze dort nicht liegen bleiben und möglicherweise eine Gefahr für die Tiere darstellen. «Das sind Maispolymer, die sind abbaubar, das wird überall so gemacht», kommentierte der Ehemann aus dem Zuschauerraum.

Mehrere Freisprüche trotz abenteuerlicher Erklärung

Einzelrichter Beat Schmidli fällte schliesslich mehrere Freisprüche: Die Erklärung mit dem Luchs sei zwar «abenteuerlich», doch es sei nicht klar feststellbar, weshalb die Schafe ausgebrochen sind. Die Fotodokumentation der Polizei zeige, dass der Zaun in einem ordentlichen Zustand war. Dass die Frau falsch gehandelt habe, könne man ihr daher nicht nachweisen. Auch der Vorwurf von gefährlichen Materialien auf dem Futterplatz sei nicht erwiesen.

Einen Schuldspruch gab es allerdings, weil die Frau einen anderen Zaun zu wenig hoch gebaut hatte, weshalb drei junge und sprungfreudige Rinder abgehauen sind. Schmidli reduzierte die Busse auf 200 Franken, dazu muss die Frau lediglich einen Drittel der Verfahrens- und Gerichtskosten von insgesamt 1200 Franken tragen. Den Fall kann sie noch ans Kantonsgericht weiterziehen.

