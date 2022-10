31-Jähriger aus Zwingen wegen zahlreicher Diebstähle vor Gericht

Strafjustizzentrum Muttenz Hochverschuldeter Zivilschützer klaute kistenweise Material aus Corona-Testzentrum in Lausen Während seiner Zeit als Zivilschützer klaute der 31-Jährige regelmässig Material. Auch weitere Diebstähle werden dem Beschuldigten zur Last gelegt. Nun steht der Mann vor Gericht. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 12.10.2022, 16.28 Uhr

«Ich schaue in erster Linie für andere», erklärte der 31-jährige Mann aus Zwingen am Mittwoch im Strafjustizzentrum in Muttenz. Allerdings habe er auch gerne Sachen, die andere besitzen, räumte er auf Nachfrage ein.

«Ich stehe gerne gut da, möchte als tolle Person anerkannt werden»

Vor Gericht stand der Mann wegen zahlreicher Diebstähle. Insgesamt summiert sich die Deliktsumme auf über 60’000 Franken. Einzelne Punkte sind umstritten, doch grundsätzlich gab der 31-Jährige die Diebstähle zu: Bei seiner Arbeit als Servicetechniker hatte er Zugang zu diversen Liegenschaften, und oft bediente er sich auch bei aktuellen oder ehemaligen Arbeitgebern.

Klaute Material aus Corona-Testzentrum

Im März 2020 leistete er zu Beginn der Pandemie während knapp vier Wochen einen Einsatz in der Zivilschutzkompanie Oberes Baselbiet in der Mehrzweckhalle Stutz in Lausen, die damals als Corona-Testzentrum genutzt worden war.

Als Zivilschützer hatte er Zugang zu sämtlichen Schlüsseln, und meist nach Schichtende klaute er Material aus dem Depot: Beleuchtungsanlagen, Generatoren, Gasflaschen, Desinfektionsmittel, Hygienemasken, Heizgeräte, Kettensägen, Sanitätskästen, Winkelschleifer, Jacken, Seile, Kittel und sogar zwei Fritteusen.

Die Sache flog bereits im April auf. Im Sommer 2020 meldete sich der Zivilschutz-Kommandant erneut bei der Polizei, weil er sah, dass der 31-Jährige diverses Material auf «Ricardo» zum Kauf anbot. Es folgte ein Tag Haft und eine Hausdurchsuchung.

«Ich wollte es bei mir zu Hause im Garten verwenden»

«Teilweise wollte ich die Sachen verkaufen, ja. Aber die Schadenplatzbeleuchtung beispielsweise nicht», beteuerte der Mann. «Welchen Schadenplatz wollten Sie denn damit beleuchten?», hakte Gerichtspräsident Andreas Schröder nach. «Ich wollte es bei mir zu Hause im Garten verwenden», erklärte der Mann kleinlaut.

Staatsanwalt Stefan Fraefel betonte, nebst dem Tatbestand des gewerbsmässigen Diebstahls, handle es sich hier auch um eine Störung des Zivilschutzes. Zwar habe der Gesetzgeber im letzten Jahr die Strafdrohung auf eine reine Geldstrafe beschränkt, dennoch sei der Vergleich mit Sabotage im Militär gerechtfertigt.

«Es war mitten in der akuten Coronawelle, es gab einen akuten Mangel an Schutzmasken. Und da stiehlt der Beschuldigte paketweise Masken.»

Eigentlich hätte man laut Staatsanwalt über eine teilbedingte Strafe von insgesamt 36 Monaten reden können, zumal der Mann am Ende der Untersuchung dann auch geständig und einsichtig war.

31-Jähriger besucht wöchentlich eine Therapie

Doch inzwischen sind zwei weitere Strafbefehle dazu gekommen: Im Frühling 2022 wurde er der Mann trotz laufendem Verfahren zweimal bei Ladendiebstählen erwischt. «Sie haben damals 6000 Franken brutto im Monat verdient, weshalb stehlen Sie trotzdem?», fragte der Staatsanwalt nach. Der 31-Jährige antwortete:

«Das ist eine sehr gute Frage, die ich pauschal nicht beantworten kann. Es hat nichts mit dem Einkommen zu tun. Ich habe mich beim Einkaufen nicht unter Kontrolle.»

Heute lasse er sich beim Einkaufen begleiten, oder er telefoniere zumindest während des Aufenthaltes im Laden mit einer Freundin, die ihn daran erinnert, dass er die Sachen bezahlen müsse. Ein Arztbericht bescheinigt ihm eine Borderline-Störung sowie eine Impulsstörung, er besucht derzeit wöchentlich eine Therapie.

Der Staatsanwalt verlangte eine unbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Verteidiger Simon Schweizer fand, der Vergleich mit Sabotage sei hier nicht angebracht, 18 Monate bedingt genügen als Strafe für die Diebstähle. «Er hat eine neue Partnerin und eine Familie, die hinter ihm steht. Die Legalprognose ist sicher besser als Anfang Jahr, als er die dummen Ladendiebstähle beging», so Schweizer.

Der Mann ist hochverschuldet und inzwischen ohne Job: Er sprach von rund 80’000 Franken, der Gerichtspräsident schätzte die Schulden aufgrund der Akten allerdings eher auf 150’000 Franken. Das Urteil fällt am Donnerstag.

