Birsfelden: Viele offene Fragen wegen abgetrenntem Daumen

Strafuntersuchung Birsfelder Daumen-Affäre: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter Noch immer gibt es Fragezeichen zum abgetrennten Finger, der Mitte Mai in einem Hinterhof in Birsfelden neben einem Abfall-Container lag. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat alle Beteiligten einvernommen – auch die Vorgesetzten des Daumenlosen. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier, bei diesem Container in einem Hinterhof in Birsfelden, fand eine junge Frau den abgetrennten Daumen. bwi

Er ist der berühmteste Finger Birsfeldens, der abgetrennte Daumen, der Anfang Mai in einem Hinterhof lag. Selbst Medien aus Deutschland und Liechtenstein berichteten über den kuriosen Fund. Schon nach gut einer Woche gab die Baselbieter Polizei Entwarnung: Es handle sich wohl nicht um ein Verbrechen, der herrenlose Finger habe einem Arbeiter gehört. Der Körperteil sei bei einem Unfall mit einer Trennscheibe abgetrennt worden.

Doch (zu) vieles blieb unklar im Fall Daumen. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet, schon kurze Zeit nachdem das Rätsel nach dessen Herkunft gelöst war. Die Staatsanwaltschaft schreibt auf Anfrage der bz:

«Die Strafuntersuchung ist nach wie vor hängig. Wir konnten inzwischen mit allen beteiligten Personen Einvernahmen durchführen.»

Im Vordergrund stehe abzuklären, ob alle notwendigen Schutzmassnahmen getroffen worden seien, um einen Unfall nach Möglichkeit zu verhindern. Sprich: Der oder die Vorgesetzte des Opfers musste herleiten, wie es zum Vorfall kommen konnte.

Was genau geschah in dieser Werkstatt?

Was man sich bei den Strafverfolgungsbehörden wohl auch fragt: Wie verliert man einen abgeschnittenen Daumen in einem Hinterhof? Und wenn es tatsächlich ein Unfall war und der Daumen – aus welchem Grund auch immer – abhandengekommen war: Warum informiert man nicht sofort die Polizei?

Chefinnen und Chefs haben gegenüber ihren Untergebenen eine Garantenpflicht, müssen dafür einstehen und Vorkehrungen treffen, dass ein Unfall möglichst nicht eintritt. Bei dieser Angelegenheit fällt auf, dass zwischen dem Ereignis und dem Fund des Daumens viel Zeit verging.

Zwischen Unfall und Fund vergingen wohl mehrere Tage

Klar ist einzig, dass sich das Opfer nach dem Unfall in Spitalpflege begeben hatte. Gerade bei «sauber» abgetrennten Fingern besteht die Möglichkeit, sie zu retten. Dafür muss der Körperteil jedoch rasch wieder angenäht werden. In diesem Fall war das aber nicht mehr möglich. Die Staatsanwaltschaft teilte bereits Mitte Mai mit:

«Zum abgetrennten Finger können wir einzig sagen, dass dieser aufgrund der relativ langen Zeitdauer zwischen dem Ereignis und dem Auffinden des Fingers leider nicht gerettet werden konnte.»

Der verletzten Person sei es den Umständen entsprechend gut gegangen.

Die erwähnte «lange Zeitdauer» wäre eine Erklärung, weshalb in den Spitälern niemand etwas von einem Patienten wusste, der einen Finger vermisst. Noch am Tag des Fundes, es war der Dienstag, 17. Mai, hatten sich die alarmierten Beamten sofort bei Spitälern mit Notfallaufnahme in der Region danach erkundigt, ob man von einer Person wisse, der ein Daumen fehle. Diese Anfragen wurden offensichtlich alle negativ beantwortet.

Das löste einen grösseren Einsatz aus. Die Polizei musste auch von einem Gewaltverbrechen ausgehen; mehrere Patrouillen rückten in den Hinterhof aus. Der Daumen wurde dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel übergeben.

Schülerin entdeckte Daumen beim Abfall-Rausbringen

Nicht unter Verdacht geriet offensichtlich die Finderin des Daumens, eine damals 16-jährige Schülerin. Sie hielt sich am besagten Tag in einem Restaurant auf, das Verwandte betreiben und sich in der Nähe des Fundorts befindet. Als die Schülerin den Abfall rausbringen wollte, fiel ihr der Daumen auf, der offen auf dem Boden lag.

Die Finderin erzählt der bz, die Polizei habe sie nach dem Fund befragt, ob sich Gäste seltsam verhalten hätten oder ob jemand komische Fragen gestellt habe. Sie sei zwar erleichtert gewesen, sagt die Finderin zur bz, als es hiess, man habe das Opfer gefunden. «Aber es bleibt trotzdem eine ganz, ganz komische Angelegenheit.» Auch bei ihr habe der Fund etwas ausgelöst:

«Bevor ich Abfallsäcke in einen Container werfe, checke ich jetzt immer zuerst den Boden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen