Neues Komitee fordert Ausbau der H18 im Laufental

Strassenbau Dauerstau im Laufental: Jetzt soll die ganze Region für den Ausbau der H18 kämpfen Ein Komitee kämpft für die Beseitigung der Engpässe zwischen Aesch und Delémont. Der Zeitpunkt ist gut, denn demnächst spricht der Bund Gelder für den Strassenbau. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 10.11.2021, 18.36 Uhr

Eng und viel befahren: Die H18 beim Schloss Angenstein in Aesch ist für Pendler ein tägliches Ärgernis. Roland Schmid

Es ist alles andere als eine neue Erkenntnis: Das Laufental hat ein Strassenverkehrsproblem. Täglich stauen sich die Fahrzeuge bei der Verzweigung Angenstein und in den Durchfahrten von Laufen, Zwingen und Delémont. Den Wunsch, die Engpässe auf der N18 zwischen den Autobahnanschlüssen in Aesch und Delémont zu eliminieren, gibt es seit Jahrzehnten. Nur ist bisher, mit Ausnahme der Umfahrung Grellingen, kaum etwas umgesetzt worden – ein Ärger für Pendler, Gewerbe und Anwohner, wie das neu gegründete «Komitee N18» gestern an einer Medienrundfahrt erläuterte.