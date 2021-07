Lärmschutzprojekt an der A22 in Lausen muss warten

Strassensanierung Bund wartet seit zwei Jahren mit Umsetzung eines Lärmschutzprojektes an der A22 in Lausen – aber wieso? Bereits im Sommer 2019 sollte der Lärmschutz in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen saniert werden. Seit der Übernahme der Strasse durch den Bund per 1. Januar 2020 scheint das rechtskräftige Bauprojekt allerdings keine Priorität mehr zu geniessen. Tomasz Sikora 28.07.2021, 05.00 Uhr

Beim Streit rund um die A22 in Lausen geht es um den Lärmschutz. Juri Junkov

Seit Jahren leiden Anwohner der A22 in Lausen am Lärm, der von der angrenzenden Autobahn ausgeht. Wie Gemeindepräsident Peter Aerni der bz letzte Woche berichtet hat, besteht das Problem bis heute. Zwar hat der Kanton 2019 einen Flüsterbelag angebracht und die defekten Lärmschutzelemente entlang des Streckenabschnitts Lausen West saniert – doch das Lärmproblem war damit lediglich für jene Anwohner hinter den sanierten Lärmschutzwänden behoben. Jene Anwohner, vor deren Häusern bis heute kein Lärmschutz angebracht wurde, leiden weiterhin an den Emissionen.

Kanton übergab rechtskräftiges Projekt

Aus diesem Projekt wurde im Sommer 2019 ein Lärmsanierungsprojekt aufgegleist und zur Rechtskraft gebracht, welches das Problem angehen sollte. Wie Nico Buschauer, Stellvertretender Generalsekretär der Bau- und Umweltschutzdirektion auf Anfrage der bz erklärt, durfte ab dem 1.1.2020 der Kanton keine zusätzliche Baustelle mehr eröffnen. Grund dafür ist, dass der Bund per Anfang 2020 400 Kilometer an kantonalen Strassen ins Nationalstrassennetz aufgenommen hat.

Der Kanton habe das Projekt trotz des Eigentümerwechsels bis zur Rechtskraft gebracht, damit die Lärmsanierung schneller geschehen könne, so Buschauer:

«Ohne die Projektinitialisierung durch den Kanton Basel-Landschaft noch vor dem Eigentumswechsel würde die Lärmsanierung deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.»

Wie Samuel Hool, Sprecher des Astra bei der zuständigen Zweigstelle in Zofingen, bestätigt, war das Astra bei der Erarbeitung des Lärmschutzprojekts involviert: «Das Astra wurde zur fachlichen Beratung in Bezug auf das Thema Akustik hinzugezogen, damit die Astra-Standards diesbezüglich grundsätzlich eingehalten werden.»

Noch letzte Woche sagte Hool gegenüber der bz: «Zusammen mit diesen Strassen gelangten auch zahlreiche kantonale Projekte in unterschiedlichen Phasen zum Bund. Nun wird über die Bestandsaufnahme die Lage beurteilt und entsprechend wo nötig Massnahmen ausgearbeitet.» Ist das Lärmschutzprojekt in Lausen also doch noch nicht rechtskräftig und umsetzungsfertig, wenn es neu beurteilt werden muss?

Zeithorizont bleibt unklar

Samuel Hool verneint und bestätigt nun doch, dass der Kanton ein fertiges Projekt an den Bund übergeben hat: «Damit geht einher, dass die Massnahmen zur ‹Lärmsanierung Lausen West› im Rahmen einer Gesamtinstandsetzung des Autobahnabschnittes durch den Bund realisiert beziehungsweise eingeplant werden.» Die im kantonalen Lärmschutzprojekt vorgesehenen Lärmschutzmassnahmen würden grundsätzlich im genehmigten Umfang umgesetzt, so Hool weiter.

Seit zwei Jahren nun wartet Lausen auf die Umsetzung des fertigen Projekts. Doch wann es endlich so weit ist, will Hool nicht sagen und verweist auf den Kanton:

«Die Eckdaten zum kantonalen Lärmsanierungsprojekt können allenfalls den damals aufgelegten Unterlagen entnommen werden.»

Dieser scheint sich aber diesbezüglich nicht mehr für das Projekt verantwortlich zu fühlen und spielt den Ball wieder dem Bund zu. Nico Buschauer:

«Sowohl Detailprojekt als auch Realisierung liegen seit Anfang 2020 in der Zuständigkeit des Astra. Für genauere Angaben zum Zeitplan verweisen wir Sie ans Astra.»

Der Lärmschutz könnte zwar morgen vom Astra angegangen werden, doch wie Samuel Hool betont, ist der Lärmschutz an der A22 lediglich ein Teil eines grösseren Gesamtprojekts an dieser Strasse, dessen konkrete Ausführung sich nach den bautechnischen Rahmenbedingungen des für den Nationalstrassenabschnitt zu projektierenden Unterhaltsprojektes richte.

Wann die Lärm-Strapazen der Lausnerinnen und Lausner ein Ende haben werden, bleibt damit weiterhin unklar, denn: «Es können aktuell noch keine konkreten Angaben hinsichtlich der Realisierung genannt werden.»