Zubringer Bachgraben: Bund soll Baselland bei Planung helfen

Strassentunnel Zubringer Bachgraben: Bund soll dem Kanton Baselland bei Planung helfen Die fast 400 Millionen Franken teure neue Strasse in den Allschwiler Bachgraben soll von einer speziellen Projektorganisation geplant werden. Dies fordert FDP-Landrat Martin Dätwyler. Eingebunden werden sollen auch die zuständigen Bundesämter. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

So ungefähr könnte das Tunnelportal für den Zubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba) im Gebiet der Landesgrenze und der Anschlüsse an die A2 und A35 aussehen. zvg/Tiefbauamt Baselland

Der geplante Zubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba) ist ein komplexes Projekt: Profitieren von der neuen Strassenverbindung zwischen der Nordtangente und dem Allschwiler Bachgraben würde vor allem das boomende Wirtschaftsgebiet auf Baselbieter Boden, weshalb der Landkanton die Strasse vorwärtstreiben will und auch zu zahlen bereit ist. Allerdings läge ein grosser Teil der Strasse (wenn auch unterirdisch) auf Stadtbasler Boden. Zudem tangiert das Projekt die Landesgrenze zu Frankreich.

Bund übte Kritik – ist aber bereit, bei der Planung mitzuhelfen

Weil aus Sicht des Bundes eine Gesamtkonzeption zur Erschliessung des Bachgraben fehle, hat dieser das auf 395 Millionen Franken veranschlagte Strassenprojekt im Sommer im 4. Agglomerationsprogramm als nicht prioritär eingestuft. Heisst: Aktuell flössen keine Bundesbeiträge an den Bau der Strasse.

Fordert vom Kanton Baselland mehr Engagement für den Zubringer Bachgraben: FDP-Landrat Martin Dätwyler. Roland Schmid

FDP-Landrat und Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler will nun Gegensteuer geben: Er fordert von der Baselbieter Regierung mit einem Vorstoss im Parlament, für den Zuba eine Projektorganisation einzusetzen. Mit den ordentlichen Strukturen in der Verwaltung werde es kaum gelingen, dieses Strassenprojekt erfolgreich umzusetzen, ist Dätwyler überzeugt. Ihm schwebt vor, in diese Organisation Fachleute des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) und des Bundesamts für Strassen (Astra) einzubinden.

Der ideelle Anstoss dazu kam quasi vom Bund selber: Das ARE hat im Rahmen der Kritik an der bisherigen Planung angeboten, an den Arbeiten des Kantons Baselland mitzuwirken. Ebenfalls in dieser Organisation müsse der Kanton Basel-Stadt vertreten sein, findet Dätwyler. Im Umfeld des Grossen Rates wurde jüngst gefordert, den Zuba als bikantonales Geschäft aufzugleisen.

Nur leicht verzögerter Baustart

«Wir müssen alles daransetzen, dass der Zubringer Bachgraben-Allschwil im 5. Agglomerationsprogramm ganz oben steht», sagt Dätwyler. Dann könnte der Baustart um 2027/2028 erfolgen, was gegenüber den ursprünglichen Plänen nur einer leichten Verzögerung entspräche.

