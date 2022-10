A22 in Baselland: Bund zieht Lärmsanierung nun doch vor

Strassenverkehr Autobahn 22: Bund zieht Lärmsanierung zwischen Liestal und Lausen jetzt doch vor Entlang der A22 ist es vielerorts zu laut. Nun will der Bund für fast 9 Millionen Franken Hunderte Meter neue Lärmwände hochziehen. Doch die Anwohnerschaft muss sich noch etwas gedulden. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 04.10.2022, 19.14 Uhr

Auch hier, in Lausens Westen, gibt es stellenweise noch keine Lärmschutzwände entlang der A22. Kenneth Nars

Per Januar 2020 gingen im ganzen Land rund 400 Kilometer Autobahn von den Kantonen an den Bund über. Auch die A22. Baselland machte dem Bundesamt für Strassen noch ein Geschenk – und übergab dem Astra ein pfannenfertiges Projekt für die Lärmsanierung des Abschnitts zwischen Liestal und Lausen.

Doch das Vorhaben verstaubte in Bern in einer Schublade. Jetzt soll es aber vorwärtsgehen. Das verspricht niemand Geringeres als die Landesregierung.

Der Bundesrat anerkenne den Handlungsbedarf, sagte Simonetta Sommaruga kürzlich zu Samira Marti. Die Baselbieter SP-Nationalrätin hatte in der Fragestunde der grossen Kammer Ende September Auskunft zur Lärmsanierung der A22 in Liestal und Lausen verlangt. Das Lärmschutzprojekt für Lausen-West sei rechtskräftig, fügte Verkehrsministerin Sommaruga an. Der Baustart werde vorgezogen «und dürfte voraussichtlich Ende 2024 erfolgen». Ursprünglich wollte das Astra erst im Jahr 2028 loslegen.

«Höchste Zeit, aber trotzdem viel zu spät»

Zwar wird jetzt vier Jahre früher gebaut. Zwischen der Verabschiedung des rechtskräftigen Bauprojekts und den ersten Arbeiten lägen dann aber noch immer fünf Jahre. 2019 war es, als die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) das Lärmsanierungsprojekt zur Rechtskraft brachte. Ab Januar 2020 war es ihr, weil ihr die A22 gar nicht mehr gehörte, aber nicht mehr möglich, selber eine Baustelle zu eröffnen.

Peter Aerni, Gemeindepräsident von Lausen, sagt zum vorgezogenen Baustart:

«Das ist erfreulich und es war höchste Zeit, kommt aber trotzdem viel zu spät.»

Die Gemeinde habe immer wieder beim Astra nachgefragt, wie es um das Vorhaben stehe. «Es gibt in Lausen wirklich viele Menschen, die unter dem Lärm entlang des Abschnitts leiden.»

Zwar habe der Kanton noch 2019 einen Flüsterbelag eingebaut. Doch der brachte nur kleine Milderung – und er verlor, wie das solche Beläge an sich haben, rasch an Wirkung.

Astra will 1,2 Kilometer Lärmwände verbauen

Das Lärmsanierungsprojekt Lausen-West sieht den Ersatz des Strassenbelags vor. Hauptmerkmal sind aber Lärmwände und -verkleidungen. Wo es noch keine gibt, werden solche angebracht. Bestehende Lärmwände werden durch höhere ersetzt. Bei Randmauern ist vorgesehen, sie mit schallschluckenden Elementen zu verleiden und stellenweise mit Platten aus Aluminium zu erhöhen.

Teilweise sollen die neuen Lärmschutzelemente bis sechs Meter hoch werden. Ab einer Höhe von drei Metern kommen Glaselemente zum Einsatz.

Peter Aerni, Lausner Gemeindepräsident. zvg

Total will das Astra auf einer Länge von 1,2 Kilometern lärmschluckende Elemente verbauen. Betroffen ist ein rund 650 Meter langer Abschnitt der Strasse: Ein Teil davon steht noch auf Liestaler Boden, daran schliesst der Abschnitt in Lausen-West an, der teilweise als Viadukt über der Ergolz verläuft, und endet bei der Galerie Lausen.

Das Astra rechnet mit eineinhalb Jahren Bauzeit – und schätzt die Kosten des Projekts auf 8,75 Millionen Franken.

Bauliche Sanierung des Abschnitts folgt erst ab 2028

Der Übergang der A22 erfolgte kurz nach Inkrafttreten der Eidgenössischen Lärmschutzverordnung: Seit April 2018 müssen Bund, Kantone und Gemeinden dafür sorgen, dass entlang ihrer Strassen die Lärmschutzgrenzwerte eingehalten werden.

Trotzdem wollte das Astra die A22 zwischen Liestal und Lausen erst später lärmsanieren, zusammen mit dem Erhaltungsprojekt «A22 Liestal–Lausen», mit angestrebtem Baubeginn 2028. Das Astra teilt auf Anfrage mit, der Kanton habe die Vorgabe zur Erstsanierung im Abschnitt Liestal-Lausen eingehalten.

Der Abschnitt Lausen der A22 ging 1977 in Betrieb. Die Strasse befindet sich streckenweise in schlechtem Zustand, ebenso der östliche Abschnitt in Liestal, wo die Fahrbahn, wie in Lausen, teilweise auf Stelzen in der Ergolz steht.

Der Liestaler Stadtrat musste 2015 nach Anfragen aus dem Einwohnerrat die Gemüter beruhigen: Das Viadukt werde nicht für Lastwagen gesperrt – und sie drohe auch nicht einzustürzen.

