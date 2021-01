Strategiewechsel Aus für Ambulatoriumsidee: Kantonsspital springt als Ankermieter im neuen Liestaler Bahnhof ab Das ist eine Schwächung für den geplanten Vorzeigebau. Die gute Nachricht: Der Bahnhof Liestal ist vom angekündigten SBB-Streichkonzert bei den Immobilienprojekten nicht betroffen. Andreas Hirsbrunner 27.01.2021, 20.00 Uhr

Im geplanten neuen Liestaler Bahnhof (links im Bild) wollte das Kantonsspital Baselland ein Ambulatorium eröffnen, nur einen kräftigen Steinwurf vom Spital entfernt.

Bild: Visualisierung zvg

Am Mittwoch liessen die SBB wissen, dass sie als Folge der Coronakrise mit «sehr angespannter» Finanzlage schweizweit rund 40 Immobilienprojekte sistieren. Sieben davon gaben sie namentlich bekannt, keines davon liegt in der Nordwestschweiz.

Hier steht vor allem Liestal im Fokus, wo die SBB mit grosser Kelle anrühren wollen und in Sachen Immobilien einen neuen Bahnhof mit angegliedertem Wohn- und Geschäftshaus sowie zu einem späteren Zeitpunkt ein Hochhaus planen. Deshalb die Frage an SBB-Sprecher Reto Schärli: Tangiert das Streichkonzert auch Liestal? Schärli: «Der projektierte Bahnhof in Liestal ist nicht von den Sistierungen betroffen.» Die Bauarbeiten für das Wohn- und Geschäftshaus begännen im nächsten Herbst, jene des Aufnahmegebäudes im Sommer 2022. Bis Ende 2024 sollte alles fertig sein. Zum Hochhaus äussert sich der SBB-Sprecher nicht. Für den Bahnhof und die Annexbauten läuft derzeit das Baugesuchsverfahren; dabei ist eine Einsprache eingegangen.

Ausgangslage war bei Vertragsunterzeichnung eine andere

Trotzdem gibt es eine Negativmeldung zum neuen Liestaler Bahnhof: Der Ankermieter Kantonsspital Baselland (KSBL) ist mittlerweile abgesprungen, wie erst jetzt bekannt wurde. Vorgesehen war, dass das KSBL im neuen Bahnhof auf rund 3000 Quadratmetern ein Ambulatorium führt. Der Ausstiegsentscheid sei nach Vorgesprächen mit SBB, der Stadt Liestal und dem Kanton letzten September gefallen, sagt Anita Kuoni, Kommunikationsleiterin beim KSBL. Man habe das nicht publik gemacht, weil dies unter den Partnern so vereinbart worden sei, ergänzt sie auf eine entsprechende Frage lapidar.

Bereits im Herbst 2016 unterzeichnete das KSBL mit den SBB einen sogenannten Letter of Intent, zwei Jahre später einen Mietvertrag für ein Ambulatorium am Bahnhof. Damals sei die Ausgangslage unter anderem wegen der Fusionsprojekte mit dem Universitätsspital Basel noch eine andere und die Perspektive, in Liestal ein Ambulatorium zu eröffnen, vielversprechend gewesen, sagt Kuoni.

Ambulatorium ist noch nicht ganz aus den Köpfen verschwunden

Aber auch nach dem Volksnein zur Spitalfusion vor zwei Jahren hielt das KSBL vorerst noch am Bahnhofsambulatorium fest. Kuoni: «Beim Szenario <Zentrumsspital auf der grünen Wiese> etwa wäre eine Permanence in Liestal notwendig gewesen.» Erst mit der Festlegung auf die Strategie «Fokus» mit zwei stationären Spitalstandorten und dem Bekenntnis zum Standort Liestal trat die Ambulatoriumsidee in den Hintergrund. Ganz verschwunden ist sie aber nach wie vor nicht aus den Köpfen. «Die Bildung ambulanter Strukturen wird im KSBL immer ein Thema sein», so Kuoni.

Über die Kosten, die dem KSBL durch den Vertragsausstieg entstanden sind, schweigen sich die Parteien aus. Die SBB dürften in solchen Verhandlungen mit dem Kanton Baselland respektive seinen Institutionen mittlerweile über eine gewisse Routine verfügen: Schon vor etwas mehr als vier Jahren stieg der Kanton als vorgesehener Ankermieter im geplanten SBB-Hochhaus beim Bahnhof aus. Auch damals gab es einen gegenseitig unterzeichneten Letter of Intent als Grundlage.

Der Liestaler Stadtpräsident Daniel Spinnler sagt zur Entwicklung ums Ambulatorium: «Wir hätten das begrüsst. Wichtiger sind uns aber in diesem Zusammenhang zwei andere Dinge: Dass das Kantonsspital in Liestal bleibt und dass der neue Bahnhof kommt. Dieser ist es, der Liestal vor allem voranbringt.» Und Spinnler erinnert an die Eröffnung des Spitteler-Jubiläumsjahres vor bald zwei Jahren in Liestal: «Damals musste ich Bundesrat Alain Berset auf dem miefigen Bahnhof abholen. Ich bin froh, wenn wir bald eine repräsentablere Kulisse haben.»