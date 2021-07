Wegen neuer Brücke: SBB wollen Muttenzer Bildungsgarten planieren

Im Streit um den Grenzacherbrücken-Neubau hat die Gemeinde Muttenz einen ersten Zwischenerfolg erzielt. Per Verfügung vom 17. Juni hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) den formalen Teil der Muttenzer Einsprache gutgeheissen, das eisenbahnrechtliche Verfahren abgeschrieben und das Plangenehmigungsgesuch der SBB an die kommunale Baubewilligungsbehörde überwiesen. Diese müsse das Baugesuch gemäss des kantonalen strassenrechtlichen Verfahrens beurteilen, da der Brückenneubau «nur zu einem vernachlässigbaren Teil dem Bahnbetrieb dient, im Übrigen aber ein kommunales Strassenprojekt darstellt». Was das für das weitere Verfahren bedeutet, können weder die Gemeinde Muttenz noch die SBB zum jetzigen Zeitpunkt sagen. Man müsse die Verfügung zuerst genau analysieren, heisst es von beiden Seiten.

Der Muttenzer Bauverwalter Christoph Heitz vermutet, dass es zumindest «nicht zu Ungunsten der Gemeinde sein wird», wenn das Plangenehmigungsverfahren nun nach kantonalem und nicht nach Eisenbahnrecht beurteilt wird. SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi betont seinerseits, dass der BAV-Entscheid keine Lösung für zusätzliche Velomassnahmen bedeute: «Wie zuvor kann die SBB nur bauen, was der Bund finanziert, und dies ist ein Eins-zu-Eins-Ersatz der nördlichsten Brücke.» Pallecchi kündigt an, dass die SBB keine Einsprache gegen diese Verfügung beabsichtigen, um das Verfahren nicht weiter zu verzögern: «Die Zeit drängt. Ohne das Projekt werden voraussichtlich bereits ab 2023 aus Sicherheitsgründen zusätzliche Einschränkungen für die Brückennutzung nötig sein. Die SBB wird ihrerseits alles daran setzen, dass es nicht so weit kommt. Dabei ist sie auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen.» (bos)