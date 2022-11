Strick-Boom im Baselbiet: Immer mehr junge Leute stricken

Strick-Boom «Auch junge Leute kommen zu mir ins Wollgeschäft»: Durch Corona wurde die Baselbieter Strickkundschaft vielseitiger Draussen wird es kälter. Wollpullover werden aus den Schränken gekramt. Einige Menschen greifen sogar selbst zu den Stricknadeln. Beatrix Trüssel, Wollladenbesitzerin in Liestal, weiss: Seit Corona tun das vermehrt auch junge Menschen. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Beatrix Trüssel in ihrem Laden «Wollare» in Liestal. Kenneth Nars

Mit lockerer Jeans, runder Brille und selbst gestricktem Kapuzenpulli aus leuchtend pinker Wolle bedient Beatrix Trüssel gerade eine Kundin. Trüssel gehört das Geschäft «Wollare» im Liestaler Stedtli. Kaum verlässt die Kundin den Laden, klingelt das Telefon. Trüssel legt die Wolle in ihrer Hand zur Seite und eilt zum Hörer.

Die Strickszene boomt. Bekanntheiten wie Tom Daley, der britische Olympiasieger im Turmspringen oder die ehemalige First Lady Michelle Obama outen sich als Strickliebhaber. Gerade jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, lassen die Menschen die Nadeln klappern. Doch trotz Boom: Beispielsweise dem Wollgeschäft in Ettingen droht die Schliessung. Das liegt aber nicht etwa an der mangelnden Kundschaft. Die Besitzerin Theresia Glarner findet keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger. Viele würden sich das Führen des Geschäfts nicht zutrauen, sagte Glarner gegenüber der bz.

Trüssel versteht diese Problematik: «Ein Wollgeschäft zu betreiben heisst eben nicht nur, Wolle zu verkaufen. Es kommt vieles zusammen: die Buchhaltung, der Einkauf, der Druck, immer auf dem aktuellen Stand zu sein.»

Viele werdende Mütter greifen zu Wolle und Nadel

Trüssel nimmt ein Heft vom Ständer. Sorgfältig schlägt sie es auf und streicht über eine Seite. Zwei junge Frauen sind darauf abgebildet. Sie tragen eine Art Kapuzenschal. «Das sind sogenannte Balaclava-Mützen. Die sind gerade voll im Trend. Obwohl dieser im Baselbiet noch nicht angekommen zu sein scheint», sagt Trüssel schmunzelnd.

Wie Trends ändert sich auch die Strickkundschaft über die Jahre hinweg. Trüssel, die Strickkurse anbietet, führt seit 1995 selbstständig das Wollgeschäft. Damals noch an einem anderen Standort. Seit 2008 bedient sie ihre Kunden im Stedtli. Sie hat die Wandel der letzten Jahre mitgemacht.

Beatrix Trüssel legt das Heft zur Seite. Dann richtet sie den Pullover einer der Schaufensterpuppen zurecht und sagt:

«Man könnte denken, dass nur die ältere Generation strickt. Doch das stimmt nicht. Auch junge Leute kommen zu mir ins Geschäft.»

Damit meint sie beispielsweise werdende Mütter. Diese kämen vielfach mit ihrer eigenen Mutter in den Laden und suchten Wolle, um ihrem Baby Socken, Käppli oder Decken zu stricken.

«Viele Menschen merken, wie beruhigend Stricken ist»

Vor allem seit Corona sei ihre Kundschaft vielfältiger geworden. Während der Pandemie hätten sich die Menschen wohl ein Hobby suchen müssen, das man zu Hause machen könne, sagt Trüssel. «Ich denke, da merkten viele Menschen, wie beruhigend Stricken ist. Bei einfachen Strickmustern kann man seine Gedanken fliessen lassen.»

Doch die verschiedenen Generationen beträten mit unterschiedlichen Wünschen ihren Laden. Trüssel sagt:

«Junge Menschen wollen etwas ausprobieren. Die älteren Generationen orientieren sich viel mehr an Anleitungen.»

Wo sich ältere Menschen an festen Mustern orientierten, würden sich junge Frauen und Männer viel mehr an fertigen Ergebnissen orientieren. Beispielsweise zeigen sie ein Foto aus dem Internet, und Trüssel erklärt ihnen dann, wie dieses am besten umsetzbar ist. Ihr Tipp für Anfänger: Einfach muss es sein. «Man sollte mit einer überschaubaren Aufgabe anfangen. Beispielsweise mit einer Mütze oder einem Schal. Und die anspruchsvollere Socke dann erst in einem zweiten Schritt.»

Neuheit: Baselbieter Alpaka-Wolle

Trüssel macht einen Schritt auf ihr Schaufenster zu. Zurzeit gestaltet sie es gerade neu. Wollknäuel in verschiedenen Farben, gestrickte Mützen mit verschiedenen Mustern oder Poster mit Strickkleidung zieren die Auslage.

Trüssel nutzt das Schaufenster, um auch junge Menschen zum Stricken zu motivieren: «Ich kämpfe gegen ein verstaubtes Image des Strickens. Das probiere ich, indem ich coole Modelle oder Entwürfe im Schaufenster zeige oder Magazine mit jungen Designern und Influencern ausstelle, die selber stricken.»

Um sich inspirieren zu lassen und auf dem neusten Stand zu bleiben, besucht Trüssel jedes Jahr die internationale Fachmesse für Handarbeit und Hobby in Köln. Das ist die weltweit grösste Messe für textile Handarbeiten. Dort plant sie stets ihre neue Winterkollektion und sucht nach Raritäten.

Eines ihrer Highlights dieses Jahr: Zum ersten Mal verkauft Trüssel Baselbieter Alpaka-Wolle. Die Alpakas werden seit 2018 von einer Familie in Wintersingen gezüchtet. «Die Wolle wird hoffentlich bald zum Verkauf bereitstehen», sagt Trüssel.

