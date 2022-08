Strompreise: So steigen die Kosten für Haushalte in der Region an

Strompreise Steigerungen von 1 bis 50 Prozent: So stark erhöhen sich die Strompreise in der Region IWB, Primeo und EBL erhöhen ihre Strompreise teilweise massiv. Wir zeigen auf, wie stark sich das auf das Portemonnaie der Haushalte auswirkt. Benjamin Wieland 31.08.2022, 13.04 Uhr

Strom wird teurer: Auf die Konsumentinnen und Konsumenten kommen 2023 empfindliche Preiserhöhungen zu. Keystone

Bis am 31. August haben die Energieversorger in der Schweiz Zeit, ihre Stromtarife für das kommende Jahr bei der Elcom, der staatlichen Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich, einzureichen. In der Nordwestschweiz sind ein halbes Dutzend Unternehmen in der Stromversorgung aktiv. Neben den grossen drei IWB (Basel-Stadt), Primeo (Unteres Baselbiet, Scharzbubenland) und EBL (Oberbaselbiet) sind dies die BKW (im Laufental) und einige Genossenschaften.

Die bz hat die Preisveränderungen der grossen drei zusammengefasst und zeigt auf, was die Erhöhungen für Haushalte bedeuten.

Die Unterschiede sind beträchtlich. Die Differenzen lassen sich grob so erklären, dass bei jenen Anbietern, die viele und grosse eigene Kraftwerke besitzen, darunter vor allem Wasserkraftwerke, die Preise weniger stark steigen.

Auch Swissgrid verlangt höhere Tarife

Im Baselbiet sind zusätzlich mehrere Stromgenossenschaften tätig: Die Elektra Reigoldswil, die Elektra Sissach, die Elektra Augst und die Elektra Itingen.

Einige Faktoren können die Energieversorger beim Preis aber nicht selber beeinflussen. Der Gesamtpreis, den die Kundinnen und Kunden für Strom bezahlen, setzt sich aus den den Elementen Energie, Netznutzung und aus diversen Abgaben zusammen, hinzu kommen Faktoren wie die allgemeine Teuerung und so weiter. .

Beispielsweise wird Swissgrid per 2023 ihre Preise für ihre allgemeinen Systemdienstleistungen um 0,3 Rappen pro Kilowattstunde erhöhen, die Übertragungsnetzbetreiberin, die auch die Höchstspannungsleitungen in der Schweiz baut und betreibt, begründet die Massnahme mit den steigenden Preisen an den europäischen Strommärkten.

Auch diesen Preisanstieg geben die Stromanbieter in der Regel an die Kundschaft weiter. Die BKW etwa schreibt, man hätte ohne diese höhere Abgabe die Strompreise nicht erhöhen müssen und stabil halten können. Gemäss Swissgrid machen die Leistungen, welche sie verrechnet, rund 8 Prozent der jährlichen Stromkosten von Privathaushalten aus.