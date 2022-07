Wegen Rheinpegel: Kraftwerk Birsfelden produziert weniger Strom

Stromproduktion Zuerst zu viel, nun zu wenig: Wegen niedrigem Rheinpegel produziert Kraftwerk Birsfelden deutlich weniger Strom Setzten dem Kraftwerk Birsfelden vergangenes Jahr die grossen Wassermassen bei der Stromproduktion zu, ist es dieses Jahr der niedrige Rheinpegel. Da sich Wetterextreme mit dem Klimawandel häufen dürften, sind Alternativen gefragt, mit denen der Mangel ausgeglichen werden kann. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Die Stromproduktion des Kraftwerks Birsfelden leidet unter der zunehmenden Häufigkeit von Wetterextremen. Simon Havlik

Wasserkraftwerksdirektoren haben es gerne durchschnittlich. Sascha Jäger, Direktor des Kraftwerks Birsfelden, ist da keine Ausnahme, denn: «Weder Hochwasser noch Niedrigwasser ist für die Stromproduktion förderlich», so der studierte Elektrotechniker. Ideal ist für das Kraftwerk Birsfelden eine Abflussmenge von 1500 Kubikmetern pro Sekunde – eine Menge, die immer seltener wird.

Aktuell fliessen bei Basel etwa 600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde den Rhein herunter. Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr lag der Abfluss bei fast 2500 Kubikmetern pro Sekunde. Beides Situationen, die Jäger keine Freude machen. Der niedrige Pegel hat derzeit enorme Auswirkungen auf die Stromproduktion.

«Wir produzieren aktuell weniger Strom. Im Zehn-Jahres-Vergleich beträgt das Minus ungefähr 15 Prozent.»

Wie geht man mit diesem Mangel um? Eine Prognose für die Zukunft sei nicht möglich, sagt Brigitte Meyer vom basel-städtischen Departement für Wirtschaft, Umwelt und Soziales, denn: «Die heute reduzierte Stromproduktion des Kraftwerks Birsfelden kann nicht auf die nächsten Jahre extrapoliert werden.»

Die Sonne soll es richten

Klar ist, dass die sich verändernden klimatischen Bedingungen Wasserkraftwerke und deren Stromproduktion massiv beeinflussen werden:

«Wasserkraftwerke müssen sich generell auf den Klimawandel einstellen, seien es Hitzeperioden oder Starkregenereignisse, denn beide werden nach Ansicht der Fachleute zunehmen.»

Ausserdem würde sich der Mix an Kraftwerken, welche den Kanton mit Strom versorgen, laufend verändern, sagt Meyer weiter und zeigt auf, wohin die Energiereise hingehen soll: «Im Fokus steht heute der Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten aus erneuerbaren Energiequellen, insbesondere mit Solarkraftwerken.»

Was der Klimawandel für das Kraftwerk Birsfelden konkret bedeutet, weiss Direktor Jäger nicht. «Zum Thema Wetter und Klima kann ich mich nicht äussern, weil das einfach nicht mein Fachgebiet ist», sagt er vorsichtig und betont, dass sowohl das Kraftwerk Birsfelden als auch die gesamte Branche tut, was in ihrer Macht steht: «Was ich sagen kann, ist, dass wir Stromproduzenten in der gegebenen Situation das tun, was technisch möglich ist.»

Umsetzung der Energiewende erweist sich als schwierig

Obwohl sich Jäger betont vorsichtig äussert, merkt man, wie sehr ihn das Thema umtreibt.

«Die Frage, wo der fehlende Strom in Zukunft herkommen soll, macht mir persönlich Sorgen. Meiner Ansicht nach sind das Verständnis und der Leidensdruck in der Bevölkerung für die Situation noch immer zu gering.»

Auch ortet Jäger unauflösbare Widersprüche zwischen der abstrakten Energiewende als Ganzes und ihrer konkreten Umsetzung im Kleinen. «Wir haben versucht, auf dem Dach des Maschinensaals Fotovoltaikanlagen zu installieren. Das Vorhaben wurde vom Baselbieter Heimatschutz abgelehnt und die Baurekurskommission hat das bestätigt.»

Eine Situation, die sich erst kürzlich wiederholt hat. Das Kraftwerk wollte überschüssige Energie in Form von Wasserstoff speichern. Das Vorhaben scheiterte nicht nur am Widerstand von Anwohnerschaft und der Gemeinde Birsfelden – selbst der Kanton Baselland war dagegen. Während in der Bevölkerung die Angst bestand, dass der hochexplosive Wasserstoff eine Gefahr darstellen könnte, waren sowohl die Gemeinde als auch der Kanton der Ansicht, dass die Pläne nicht zonenkonform seien.

Die Bevölkerung hat die Energiewende zwar angenommen. Wenn es dann aber in konkreten Projekten darum gehe, vorwärtszumachen, dann werde das torpediert, kommentiert Jäger die Ablehnung. Das Gleiche gelte für neue Auflagen beim Gewässerschutz bei Themen wie Restwasser oder Revitalisierungen, die es dem Kraftwerk stark erschweren würden, seinen Auftrag zu erfüllen.

Sein Fazit ist so klar wie ernüchternd. «Wenn Sie mich fragen, dann wird die Energiewende so, wie sie derzeit aufgegleist ist, auf keinen Fall funktionieren.»

