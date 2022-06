Stromversorgung «Können dort nie mehr etwas anpflanzen»: Waldeigentümer in der Region fürchten neue Stromleitung Swissgrid plant den Ausbau der bestehenden Stromleitung von Therwil nach Flumenthal. Neu könnte die Höchstspannungsleitung zumindest teilweise auch in der Erde verlegt werden – doch mit dieser Variante sind nicht alle zufrieden. Tobias Gfeller und Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Die heutige IWB-Leitung von Therwil bis Flumenthal will Swissgrid ersetzen. Quelle: Swissgrid

In der Fragerunde streckt Christoph A. Bieri, Präsident der Bürgergemeinde Therwil, als Erster auf. «Alles läuft durch unser Grund und Boden. Aber auf keine Weise wurden die Eigentümer erwähnt. Das finde ich überraschend.»

Dass Swissgrid mit den Plänen für eine neue Höchstspannungsleitung von Therwil ins solothurnische Flumenthal nicht nur auf Gegenliebe stossen würde, war der Übertragungsnetzbetreiberin bewusst. Dass aber schon bei einer Informationsveranstaltung die Wogen hochgehen, das hätte man bei Swissgrid wohl nicht erwartet.

Bürgergemeinden wären stark betroffen

So war es aber am vergangenen Dienstagabend in Therwil. Swissgrid hatte die Bevölkerung eingeladen, damit sie aus erster Hand vom Bauvorhaben erfährt, das zwischen 60 bis 290 Millionen Franken kosten wird – je nachdem, ob die Stromleitungen in der Luft oder im Boden verlaufen.

Christoph A. Bieri redete sich im Gespräch mit Medienvertretern in Rage. Die Landeigentümer wie die Bürgergemeinde Therwil, die 125 Hektaren Wald besitzt, würden zu wenig angehört.

Eine bis zu 25 Meter breite Schneise durch den Wald

In der Tat: Weder Adrian Häsler, Leiter Infrastruktur bei Swissgrid, noch Projektingenieur Robert Benz erwähnten in ihren Referaten die Landeigentümer, von denen es zwischen Therwil und Flumenthal gewiss eine Menge gibt.

Die Bürgergemeinde Therwil ist mit Sicherheit eine der grössten Landeigentümerinnen auf dem von Swissgrid ausgeschriebenen Korridor. Auf rund zwei Kilometern soll die neue Leitung durch ihren Wald führen, rechnet Christoph A. Bieri vor.

Würde sie als Erdleitung gebaut, also unterirdisch, wie es bei zwei von drei Varianten vorgesehen ist, müsste eine Waldschneise auf einer Breite von bis zu 25 Metern gerodet werden. Für Bieri ein unmögliches Vorgehen:

«Wenn wir den Wald dafür abhauen, können wir dort nie mehr etwas anpflanzen.»

Gemäss Bundesgesetz erhalten Landeigentümer beim Bau einer Höchstspannungsleitung auf ihrem Land eine Entschädigung. Sie ist aber verhältnismässig tief angesetzt, was auch Therwils Bürgergemeinde-Vizepräsident und Waldchef Felix Heinis erzürnt:

«Die vom Bund geregelte Entschädigung ist ein lächerlicher Betrag – es ist quasi eine Enteignung.»

Die Verantwortlichen von Swissgrid stellten zuerst gemeinsam mit Martin Huber, stellvertretender Leiter des Amts für Raumplanung bei der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), die Planungen für die neue Höchstspannungsleitung vor. Huber betonte mehrfach, die Bestimmungen seien sehr streng.

Wird das Laufental benachteiligt?

Die drei Varianten sehen eine durchgehende oberirdische Freileitung, eine durchgehende unterirdische Erdleitung oder eine Kombination aus Erdleitung von Therwil bis zum Blauen und eine Freileitung vom Blauen bis nach Flumenthal vor.

Von einem Besucher wurde gefragt, wieso nicht auch gleich durchs Laufental unterirdisch gebaut würde, schliesslich sei das Laufental zuletzt anderweitig schon «geprügelt» worden. Eine Herausforderung in diesem Abschnitt sei unter anderem das Auengebiet zwischen Zwingen und Laufen, antwortete Robert Benz.

Eine Erdleitung bis zur Unterstation Brislach sei aber noch nicht vom Tisch, versicherte der Projektingenieur von Swissgrid. Zudem stellte Benz klar, eine Erdleitung müsse nicht unbedingt ökologischer sein.

Swissgrid will Netzsicherheit erhöhen

Swissgrid will mit der neuen 220-Kilovolt-Leitung die Versorgungssicherheit der Region Basel erhöhen und eine bestehende 33 Kilometer lange 145-Kilovolt-Leitung der IWB ersetzen. Bislang sei der Grossraum Basel lediglich via die Unterwerke Bassecourt und Froloo ans Höchstspannungsleitungsnetz angeschlossen. Bei einem Ausfall dieser Werke könnte es zu einem längeren Blackout kommen.

Die öffentliche Mitwirkung startet frühestens Ende 2023, wenn der Bundesrat festgelegt hat, wo genau die Stromleitung in welcher Form durchführen soll.

