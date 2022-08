14.8% der Baselbieter Schüler leiden an "Kreidezähnen"

Uni Basel Studie zu Zahngesundheit lässt aufhorchen: Eines von sieben Kindern im Baselbiet hat «Kreidezähne» Im Rahmen einer Studie hat ein Team der Universität Basel 1252 Kinder aus dem Baselbiet auf «Kreidezähne», also Kalzium- und Phosphatmangel, untersuchen lassen. Die Ergebnisse werden für Aufsehen sorgen. Denn sie bestätigen einen schon länger beobachteten Trend. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Das Forschungsteam warnt: Die Zahl der «Kreidezahn»-Erkrankungen wird zunehmen. Michael Freisager

Die Zähne einiger Kinder brechen durch, weisen gelblich-braune Stellen auf oder sind schmerzempfindlich. All dies sind Anzeichen einer Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH), umgangssprachlich «Kreidezähne» genannt.

Wenn ein Kind an MIH erkrankt, hat der Zahnschmelz einzelner Zähne zu wenig Kalzium und Phosphat erhalten, ist damit zu weich und kann seine Schutzfunktion nicht erfüllen. Die ersten bleibenden Backen- und Frontzähne sind besonders betroffen.

Ein Forschungsteam der Universität Basel hat eine Studie zu diesem Thema durchgeführt und die Ergebnisse auf Englisch veröffentlicht. Das wenig erfreuliche Ergebnis: 14,8 Prozent der untersuchten Schulkinder litten an MIH. Das ist fast jedes siebte Kind. Und die Fälle werden immer häufiger und schwerer.

Darauf weisen frühere Studien aus anderen Ländern hin. Beispielsweise zeigte eine deutsche Studie, dass im Schuljahr 2002/03 gerade mal 5,9 Prozent der Kinder von 6 bis 12 Jahren von MIH betroffen waren. Im Schuljahr 2014/15 waren es 9,4 Prozent. Die Studie der Uni Basel scheint diesen Trend zu bestätigen. Bei den jüngeren untersuchten Kindern gibt es mehr Krankheitsfälle als bei ihren älteren «Gspänli».

Häufigkeit der «Kreidezähne» hängt von der geografischen Lage ab

Die Schulklassen zur Untersuchung wählte das Forschungsteam zufällig. Es handelt sich dabei um Schülerinnen und Schüler aus drei verschiedenen Altersgruppen: Aus der 1., 6., und 9. Klasse. Die Forscherinnen und Forscher schauten sich insgesamt 1252 Schulkinder aus dem Baselbiet an. Das sind 15 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in diesen Alterskategorien.

Die Basler Studie macht darauf aufmerksam, dass die Anzahl von MIH-Fällen mit der geografischen Lage zusammenhängt. Die Häufigkeit variiert in verschiedenen Kontinenten, Regionen und sogar innerhalb eines Landes. In einer Studie aus Deutschland, die in verschiedenen Städten durchgeführt wurde, schwanken die Ergebnisse zwischen 4,3 und 14,6 Prozent.

Das Forschungsteam der Uni Basel analysierte nicht nur die Anzahl MIH-Betroffener, sondern suchte auch nach Anhaltspunkten, ob die Krankheit mit verschiedenen persönlichen Merkmalen zusammenhängt. Die Frage stand im Vordergrund, ob sich die Wahrscheinlichkeit, an MIH zu erkranken, erhöht, je nach Alter, Geschlecht, Nationalität und Wohnort. In der Studie wurden fast gleich viele Mädchen wie Jungen auf den Zahnarztstuhl gesetzt. Dreiviertel davon weisen eine Schweizer Nationalität auf und der grösste Teil lebt in einer städtischen Umgebung.

Geschlecht und Nationalität spielen eine kleinere Rolle

Die Erkenntnis: Nationalität, Geschlecht oder Wohnort sind rein statistisch betrachtet vernachlässigbar. Zwar zeigten sich gewisse regionale Unterschiede. Kinder aus städtischen Gebieten weisen mehr MIH auf als jene, die in einer ländlichen Umgebung wohnen.

Was den Forschenden auffiel: Der Einfluss der Stufe, in der sich die Neuntklässler befinden, ist gross. Schülerinnen und Schüler aus der Stufe E (erweiterte Anforderungen) erkrankten prozentual seltener an MIH als jene der Stufe P (progymnasiale Anforderungen). Doch auch dieser Zusammenhang ist nicht entscheidend, also kausal. Das Forscherteam folgert, es seien weitere Untersuchungen notwendig, um das Problem zu verstehen.

