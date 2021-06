Sushi-Boom Die Kunden rennen ihnen die Bude ein: Die Sushi-Meister im Schwarzbubenland In Büsserach ist das erste Sushi-Restaurant in der Region Laufental-Thierstein eröffnet worden. Gastronom Luis Gonçalves bewies den richtigen Riecher. Er ahnte: Sushi auf dem Land – das geht! Und sollte Recht behalten. Chantal Mathys 23.06.2021, 05.00 Uhr

Luis Goncalves (links), hier mit seinem Sushi-Chef Miguel Acosta, hat nach dem Brüggli in Büsserach und in dem Molto Bene in Laufen schon das dritte Restaurant eröffnet. Nicole Nars-Zimmer

Eigentlich wollte Luis Gonçalves schon vor sechs Jahren im Laufental-Thierstein ein Sushi-Lokal eröffnen. Er war sich sicher: Das ist die Marktlücke. Für Sushi mussten die Leute damals nach Basel oder Delsberg fahren. Doch es gab ein Problem.

Der umtriebige Gastronom fand kein geschultes Kochpersonal. Eine einzige Bewerbung sei eingetroffen, erinnert sich Gonçalves. So liess er es vorerst bleiben, integrierte stattdessen immer wieder Sushi beim Catering seines Café Brüggli. 2017 eröffnete Gonçalves die Pizzeria und Gelateria Molto Bene in Laufen. Das Sushi-Vorhaben hatte er aber immer noch im Hinterkopf. Denn er wusste vom Catering: Die Nachfrage ist da. «Es war unglaublich, wie die Leute auf Sushi abfuhren – hier auf dem Land.»

Wegen Corona-Lockdown die Eröffnung verschoben

Im März 2020 sollte es endlich so weit sein: Die Eröffnung des Sushi-Restaurants Emoción in Büsserach stand kurz bevor. Doch dann kam der erste Corona-Lockdown, und Gonçalves blies das Ganze zum zweiten Mal ab. Doch nun die Kehrtwende: «Jetzt oder nie», sagt Gonçalves. «Sonst müssen wir schliessen.»

Eine «Emoción»-Kreation. niz

Innerhalb von drei Wochen erarbeiteten sein Team und er das Konzept: vom Logo des Restaurants bis zu eigenen Sushi-Aufnahmen für die Speisekarte. Der Name «Emoción» steht laut Gonçalves auch für die Gefühle während seiner insgesamt zwölf Jahre im Café Brüggli. «Liebe ist mein Rezept.»

Bei der Eröffnung eines Restaurants könne man nicht gleich erwarten, dass es funktioniere, sagt Gonçalves. Man müsse sich voll reinhängen. 16-Stunden-Tage seien keine Seltenheit, und deshalb sei etwas besonders wichtig: Leidenschaft. Oder eben: Emoción!

Marc Sway und Bligg mundeten die Kreationen

Die Mühe hat sich gelohnt: In den ersten Wochen ist das Team regelrecht in Anfragen versunken. Bei bis zu 80 Bestellungen pro Abend mussten sie die Hälfte ablehnen. Kundschaft von Aesch bis Möhlin bestellte und holte Sushi in Büsserach.

Die Kundschaft kommt von weit her. niz

Luis Gonçalves erhält positive Rückmeldungen. Ihr Sushi sei im Vergleich mit Alternativen einzigartig, heisst es. Gonçalves erklärt sich den Erfolg unter anderem mit Sushi-Chef Miguel da Costa. «Seine eingearbeitete exotische Note macht das Sushi aussergewöhnlich», sagt Gonçalves über den gebürtigen Kolumbianer. Beispielsweise gibt es Sushi mit Kochbananen und Kiwi. Frittiertes steht auch auf der Menukarte. So hat der Gast die Möglichkeit, mit flambiertem Lachs auch Gekochtes zu essen, Eingekochtes ebenso: Eine selbstgemachte Passionsfrucht- und Teriyakisauce ergänzen die übliche Sojasauce.

Der Sushi-Chef darf sich austoben. niz

Marc Sway und Bligg hat er mit seinen Sushi-Kreationen bereits überzeugt. Die Künstler waren kürzlich bei einer Autogarage in der Nähe zu Besuch. Gonçalves und sein Team steuerten das Sushi mittels Catering bei. Ein regionaler Star-Gastronom sei er aber nicht.

Auf Laufkundschaft alleine kann er nicht bauen

Beim Sushi selbst setzen sie auf Qualität statt Quantität: So verwenden sie wenig Reis am Rand und mehr Füllung im Innern. Das führt zu vergleichsweise hohen Preisen. Er müsse oft erklären, wie sich die Preise zusammensetzen. Doch zufriedene Kunden kämen wieder.

Die Preise sind eher im höheren Segment. Das hat seinen Grund. niz

Die fehlende Laufkundschaft auf dem Land sei ein wesentlicher Unterschied zur Gastronomie in der Stadt. «Auf dem Land müssen wir die Leute zu uns holen. Daher müssen wir mit Qualität, Freundlichkeit und Preis überzeugen.»

Träumt schon von der nächsten Eröffnung

Gonçalves nächstes grosses Projekt: «Siete Gotas», ein Onlinehandel mit ausgesuchten Weinen und Spirituosen, etwa CBD-Gin. Und der Breitenbacher mit portugiesischen Wurzeln hat bereits eine weitere Marktlücke ausgemacht. Die meeresfrüchtelastige Küche des Landes seiner Vorfahren ist in der Schweiz wenig bekannt, und portugiesische Restaurants sind dünn gesät – obwohl sie sicher auf Anklang stossen würden.

«Wenn es uns wirtschaftlich gut geht», sagt Gonçalves, « mache ich ein portugiesisches Beizli auf. Aber so weit sind wir noch nicht.»