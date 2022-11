Palliativ-Woche: Martin Häne setzt sich für Palliative Care ein

Tabuthema Tod Ein Leben für die Palliativpflege: «Im Spital kam ich mir teils vor wie ein Folterknecht» Der Oberwiler Martin Häne hat als Krankenpfleger erlebt, dass lebenserhaltende Massnahmen brutal und sinnlos sein können. Er betont, Palliative Care heisse keineswegs, nichts mehr zu tun. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Martin Häne arbeitete lange als Kranken- und Palliativpfleger. Nun möchte er Menschen beraten, die eine Patientenverfügung ausfüllen wollen. Kenneth Nars

Martin Häne sitzt am Esstisch seines Reihenhauses in Oberwil und blickt aus dem Fenster. Draussen prasselt der Regen auf den tristgrauen Parkplatz. Der November hat die Kälte entdeckt. Drinnen zündet Häne eine Kerze an. «Das ist jetzt fast schon etwas symbolisch», sagt er und versucht nicht zu lächeln, als der Fotograf abdrückt. Es ist das Lebensende, das den 65-jährigen Pensionär beschäftigt. Nicht nur das eigene. Häne sagt:

«Wenn ich sehe, wie viele Menschen in den Altersheimen sitzen, unglücklich und elend, nur auf das Ende wartend. Muss es wirklich unser Ziel sein, 100 Jahre alt zu werden?»

Für Häne ist nicht eine maximale Lebensdauer erstrebenswert, sondern eine maximale Lebensqualität. Vor über 30 Jahren begann er deshalb, Menschen palliativ zu pflegen. Wenn also keine Hoffnung auf Heilung mehr besteht, wenn Medikamente und Operationen den Tod nur hinauszögern, der Preis dafür aber Schmerzen und Beeinträchtigungen sind, dann sieht Häne die Palliation als den würdigeren Weg, Menschen bis zum Ende zu begleiten.

Als die Götter in Weiss auf stur stellten

Diese Erkenntnis fusst bei Häne auf Erfahrungen, die er teils schon in seiner Ausbildung zum Krankenpfleger im Basler Unispital Ende der 1970er-Jahre gemacht hatte. Er nennt es seine Schlüsselerlebnisse. Er erzählt:

«Schon ab dem dritten Lehrjahr musste ich einen Wachkomapatienten pflegen. Damals machten die Ärzte alles, damit er nicht stirbt – trotz Hirnödems, Wasser in der Lunge und vieler weiterer Beschwerden. Er wurde massiv mit Antibiotika behandelt. Alle 30 Minuten musste ich den Schleim aus seiner Lunge absaugen, was dazu führte, dass sein Körper immer noch mehr Schleim bildete.

Ich kam mir im Spital teils vor wie ein Folterknecht. Vier Jahre ging das so. Es war allen klar, dass der Mann wohl nie mehr aufwachen würde. Und wenn doch, dann bliebe er körperlich und kognitiv schwer geschädigt. Diese Situation überforderte auch seine Frau und Tochter, die deshalb selbst nicht mehr mit ihrem Leben klarkamen. Wachkoma ist eine wahnsinnige Belastung für die Angehörigen, aber auch für das Personal. Für mich war klar: Es wäre besser für den Mann gewesen, wenn er hätte sterben können.»

Ein Hauptproblem verortet Martin Häne beim Selbstverständnis vieler Ärzte, am besten zu wissen, was gut für den Patienten ist:

«Die Patienten, aber auch die Angehörigen lassen sich beeindrucken vom Auftreten der ‹Götter in Weiss› und akzeptieren oft alle Behandlungsvorschläge.»

Häne weiss, dass dies früher noch ausgeprägter war, und er stellt erfreut fest, dass es «eine neue Generation von Ärzten» gibt, die stärker auf die Patienten eingehen. Und dass Letztere sich mittlerweile besser informieren und wehren können. Doch verschwunden sei dieses Machtverhältnis Arzt-Patient noch nicht.

Martin Häne. Kenneth Nars

Ein weiteres Schlüsselerlebnis folgte für Häne Anfang der 1980er:

«Ich betreute eine rund 80-jährige Herzpatientin, die unter Atemnot litt. Die Ärzte wollten eine Herzklappe ersetzen, doch die Frau wollte diesen Eingriff nicht. Ich erlebte, wie man sie richtig bearbeitete, bis sie doch zustimmte. Einige Zeit später hatte sie einen Hirnschlag, sass seitdem im Rollstuhl und konnte kaum noch reden. Die Lebensqualität litt so stark, dass sie nur noch auf den Tod wartete.»

Schmerzlinderung Ja, Sterbehilfe Nein

Als Häne 1990 zur Spitex Oberwil wechselte, habe er angefangen, nach palliativen Grundsätzen zu pflegen. Acht Jahre blieb er dort, gleich lang folgte das Felix Platter-Spital, wo sich Häne vergeblich für die Schaffung einer Palliativstation einsetzte. Nach drei Jahren im Basler Hildegard-Hospiz arbeitete er schliesslich die letzten zehn Jahre bis zur Pensionierung im Wohnwerk Basel mit kognitiv beeinträchtigten Menschen zusammen.

Häne will mit einem häufigen Irrglauben aufräumen:

«Palliation heisst nicht, die Hände in den Schoss zu legen, keine Medikamente mehr zu verabreichen oder keine Operationen durchzuführen.»

Er zitiert Andreas Heller, der den ersten Lehrstuhl für Palliative Care Europas in Österreich innehat: «Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun.» Das oberste Ziel sei es, die Lebensqualität der Menschen bis zu ihrem Tod zu erhalten.

Zentrales Element ist die Schmerzlinderung. «Schmerz- und Schlafmittel gehören zur Palliativmedizin dazu», so Häne. Schmerzen könnten aber physisch, psychisch, sozial oder spirituell begründet sein, weswegen man das ganze Verhalten eines Menschen studieren müsse. Schlafmittel können dagegen bei schwerer Atemnot helfen. «Chronische Atemnot ist mörderisch. Wenn ein Patient es wollte, liessen wir ihn durchwegs schlafen und weckten ihn nur, um zu essen und für Besuche.»

Etwas ist für Häne wichtig: In der Palliativpflege werde keine Sterbehilfe praktiziert: «Ich persönlich bin kein Freund von ‹Exit›. Zumindest sollte man sich zuerst palliativ behandeln lassen. Die Erfahrung zeigt, dass dann doch einige auf Sterbehilfe verzichten, die es eigentlich vorhatten.»

Nur jeder fünfte Schweizer hat eine Patientenverfügung ausgefüllt

Der 65-Jährige mag mittlerweile pensioniert sein, doch sein Kampf für mehr Selbstbestimmung am Lebensende geht weiter. Für das Wohnwerk erarbeitete er eine Patientenverfügung in leichter Sprache. Und schon bald wird er Teil des Beratungsteams des Roten Kreuzes Baselland sein, um dieses Instrument stärker zu propagieren. In der Schweiz hat nur jede fünfte Person eine Patientenverfügung ausgefüllt. Für Häne viel zu wenig. Dabei habe sie an Bedeutung gewonnen, seit sie 2013 für Ärzte verbindlich wurde. Er sagt:

«Die meisten Schweizerinnen und Schweizer beschäftigen sich gar nicht oder zu spät mit ihrem Lebensende. Die Sterbekultur, die andere Länder noch pflegen, ist verloren gegangen.»

Doch nur, wenn man sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetze, könne man dem Tod positiv begegnen. Das führt Häne zu einem dritten Schlüsselerlebnis:

«Eine Zeit lang betreute ich Patienten mit Muskelschwund. Sie wussten, dass sie nicht älter als 30 oder 40 werden, doch alle haben es einfach akzeptiert. Niemand beklagte sich, und so konnten sie ihr Leben positiv fortführen. Diese jungen Menschen hatten sich eingehend mit ihrem Ableben beschäftigt. Das hat mich tief beeindruckt.»

Am Montag startet die Palliativ-Woche beider Basel Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der Palliativpflege. Auf Initiative des Vereins «Palliative BS + BL» und unterstützt von zahlreichen Institutionen wie Curaviva, GGG, Pro Senectute und dem Roten Kreuz, finden an mehreren Orten in beiden Basel unter anderem Referate, Podien, Kurse und ein Theaterstück statt. Ausser den Kursen sind die Veranstaltungen gratis und ohne Voranmeldung. Thema ist dieses Jahr die rechtzeitige Vorausplanung und Beschäftigung mit dem Lebensende. Den Auftakt machen am Montag, 14. November, von 13.30–17.30 Uhr in der Kantonsbibliothek in Liestal verschiedene Referate. Gleichzeitig stehen dort diverse Fachleute für Fragen zur Verfügung. Um 19 Uhr folgt der Eröffnungsanlass in der Aula der Uni Basel mit Palliativmediziner Gian Domenico Borasio. Das ganze Programm der Woche finden Sie unter www.palliativ-woche.ch.

