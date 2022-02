Technische Ursache Acht Fahrzeugbrände im Baselbiet innert weniger Wochen Erneut muss die Feuerwehr ausrücken. Die Vorfälle scheinen sich zu häufen – Grund zur Sorge gibt es für die Bevölkerung allerdings nicht. Sharleen Wüest 15.02.2022, 18.37 Uhr

Beim Fahrzeugbrand in Niederdorf wurde niemand verletzt. Bild: zvg/Polizei Baselland

Die Karosserie steht noch, aber vom Innern des Autos ist ausser Russ und Asche nicht mehr viel übrig. Am Montagabend ist ein parkierter Lieferwagen in Niederdorf in Brand geraten. Ein erneuter Fall für die Feuerwehr. Dieser gelang es laut Kantonspolizei Baselland, den Brand schnell zu löschen und eine weitere Verbreitung des Feuers zu verhindern. Dennoch konnte das Fahrzeug nicht gerettet werden. Auch der Carport sowie die Hausfassade wurden durch die Flammen beschädigt. Es ist bereits der achte Fahrzeugbrand im Baselbiet dieses Jahr.