Tempo 30 Blauen ringt um Tempo 30: Der Gemeinderat lässt die entsprechende Anfrage beim Kanton vom Volk absegnen Die Kantonsstrasse in Blauen wird saniert. Im Zuge des kantonalen Projekts nimmt der Gemeinderat nach zwei Jahren einen neuen Anlauf für Tempo 30 generell. Salomé Lang Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Blauen gilt Tempo 50, was für die engen Strassen jedoch viel zu schnell ist. Der Gemeinderat möchte nun im gesamten Dorf Tempo 30 einführen - auch auf Kantonsstrassen. Ein entsprechender Antrag kommt am 22. Juni vor die Gemeindeversammlung. Kenneth Nars

Bitte Bremsen: Der Blauner Gemeinderat möchte die Höchstgeschwindigkeit für das gesamte Dorf von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduzieren. An der Gemeindeversammlung vom 22. Juni werden die Stimmberechtigten entscheiden, ob beim Kanton ein Antrag gestellt wird, nicht nur auf den Gemeindestrassen, sondern auch auf der mitten durch den Dorfkern führenden Kantonsstrasse Tempo 30 einzuführen. Vergangenen Herbst hat der Regierungsrat die entsprechenden Anforderungen und Vorgehensweisen festgelegt und eine solche Antragsstellung ermöglicht.

Seit über zwei Jahren wird in Blauen über das Thema diskutiert, angeregt durch die damals angekündigte Instandsetzung der Zwingen- und Dorfstrasse durch das kantonale Tiefbauamt. Diese liegen auf der Kantonstrasse und führen mitten durch den engen Dorfkern, der an die Zeiten von Pferdekutschen erinnert und für moderne Fahrzeuge eng und unübersichtlich ist.

Im Zuge der Sanierung auf Kantonsstrasse auch Tempo 30 einführen

Bei der Erneuerung der Kantonsstrasse gehe es in erster Linie darum, die Infrastruktur hindernisfrei zu gestalten und an die geltenden Normen anzupassen, wie der stellvertretende Generalsekretär der Bau- und Umweltschutzdirektion von Baselland (BUD) Nico Buschauer gegenüber der bz sagt. Neben der Erneuerung der Strasse werde unter anderem ein einseitiger überfahrbarer Fussgängerstreifen realisiert. Der für die Sanierung vorgesehene Kostenvorschlag belaufe sich auf rund zweieinhalb Millionen Franken.

Im Zuge des kantonalen Projekts möchte der Gemeinderat laut Präsident Michael Fuchs den Verkehr durch Tempo 30 zusätzlich sicherer machen - insbesondere für Kinder, mobil eingeschränkte und ältere Menschen, die zu Fuss unterwegs sind.

Präventiv Verkehrssicherheit erhöhen

Nach der Sanierung könne man nicht schneller, sondern aufgrund des überfahrbaren Trottoirs und der dadurch schmaler erscheinenden Strasse eher langsamer fahren, sagt Fuchs. Dennoch könne die Instandsetzung dazu anreizen, auf der erneuerten Strasse aufs Gaspedal zu treten. Zwar gebe es nur wenige Ausreisser, die gefährlich schnell fahren würden, und zu Unfällen sei es bis jetzt nicht gekommen, aber:

«Wir möchten nicht einfach darauf warten, dass etwas passiert.»

Zu Tempo 30 führte die Gemeinde im Mai 2020 in der Dorfzeitung eine Umfrage durch welche zeigte, wie stark das Thema polarisiert: 50,6 Prozent waren dafür, 49,4 Prozent dagegen. Da eine grosse Minderheit der Bevölkerung nicht einverstanden wäre und der Kanton Tempo 30 auf Kantonsstrassen noch nicht in Aussicht stellte, liess der Gemeinderat das Thema ruhen, so Fuchs. Jetzt greift er es erneut auf und nimmt mit besseren Aussichten beim Kanton einen neuen Anlauf.

Bis zu 30'000 Franken für 30er Zone

Trotz des damals sehr knappen Ergebnisses ist Michael Fuchs mit Blick auf den 22. Juni zuversichtlich. Niemand befürworte, dass auf den engen Strassen schneller als mit 30 Kilometern pro Stunde gefahren werde und der Antrag habe gute Chancen, doch die Kosten für die Umsetzung von Tempo 30 seien ein Knackpunkt; auf 25000 bis 30000 Franken habe ein Ingenieurbüro sie geschätzt.

Eine Voraussetzung des Kantons für die Umsetzung von Tempo 30 auf Kantonsstrassen ist, dass auf den umliegenden Gemeindestrassen dieselbe Geschwindigkeitsbegrenzung gilt. In einer kleinen Gemeinde wie Blauen wäre alles andere auch unsinnig, so Fuchs: «Dann gäbe es bei jeder Abzweigung ein Schild für die Tempo 30-Zone.» Wenn der Kanton gegen Tempo 30 auf der Kantonsstrasse entscheiden würde, wäre Tempo 30 auch für die Gemeindestrassen vom Tisch. Der Gemeinderat geht also auf alles oder nichts.

Gemeinderat könnte allein entscheiden - möchte Volk aber miteinbeziehen

Dass er die Einführung von Tempo 30 auf Gemeindestrassen erst von den Einwohnerinnen und Einwohnern absegnen lässt, geschieht auf freiwilliger Basis. Vom Kanton wird diesbezüglich bloss ein begründeter Gemeinderatsbeschluss gefordert. Die Kompetenz, im Alleingang zu entscheiden, möchte der Gemeinderat laut Präsident Fuchs jedoch nicht nutzen: «In anderen Gemeinden hat es gegen solche Entscheide schon Referenden gegeben, wir möchten das gleich zu Beginn mit dem Volk diskutieren.»

Bei einem Ja zu Tempo 30 in Blauen an der kommenden Gemeindeversammlung und einem reibungslosen Verlauf könne die Sanierung der Kantonsstrasse und der darunterliegenden Werkleitungen sowie die neue Höchstgeschwindigkeit in Blauen laut Fuchs 2024 umgesetzt werden.

Wo auf Kantonsstrasse bald Tempo 30 gelten könnte Nach Entscheid des Kantons wächst die Liste der Anfragen Seit der Kanton Ende vergangenes Jahr die Kriterien und das Verfahren für Tempo 30 auf Kantonsstrassen festgelegt hat, sind elf entsprechende Anfragen eingegangen: Liestal, Birsfelden, Binningen, Münchenstein, Bottmingen, Duggingen, Maisprach, Oltingen, Sissach, Oberwil und Therwil möchten laut Nico Buschauer vom BUD auf die Bremse treten. Oberwil und Therwil beschränken ihre Anfrage beim Kanton auf die Prüfung einer Einführung von Tempo 30, welche dann nochmals kommunal entschieden wird. Das Thema sorgt auch für Turbulenzen. So haben sich die Oltinger Stimmberechtigten im Mai in einer Referendungsabstimmung gegen Tempo 30 auf sämtlichen Strassen im Siedlungsgebiet ausgesprochen, und in Therwil, Oberwil und Bottmingen gingen mehrere Einsprachen gegen die Gemeinderatsbeschlüsse ein. In Maisprach hingegen werden ab heute die neuen Signalisationen aufgestellt. Auch in Basel-Stadt und Solothurn wird das Thema diskutiert und Tempo 30 auf Kantonsstrassen in Aussicht gestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen