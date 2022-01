Tempo 30 In diesen vier Baselbieter Ortskernen muss man künftig auf die Bremse treten Die Baselbieter Regierung will auf vier Abschnitten seiner Kantonsstrassen Tempo 30 einführen. Die Gemeinden erhoffen sich davon weniger Lärm und mehr Sicherheit. Für den Landkanton ist das eine Neuheit. Michel Ecklin 19.01.2022, 19.54 Uhr

Im Oberwiler Ortskern soll es dank Tempo 30 ruhiger werden. Kenneth Nars

In Basel ist es derzeit das grosse verkehrspolitische Thema: Nicht nur in den Quartieren, sondern auch auf Hauptstrassen soll man nur noch mit 30 Stundenkilometern fahren dürfen. Im Baselbiet wird das jetzt auch aktuell, allerdings in einem viel kleineren Rahmen.

Heute hat der Kanton nämlich bekanntgegeben, dass in vier Gemeinden in den Ortskernen Tempo 30 gelten soll, nämlich in manchen Abschnitten der Kantonsstrassen in Bottmingen, Oberwil, Therwil und Maisprach.

Betroffen sind gerade mal insgesamt anderthalb Kilometer, doch sie sind symbolträchtig. Am Mittwoch sagte die Baselbieter Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP) vor den Medien: «Es ist ein verkehrs- und umweltpolitisch grosser Schritt, den wir heute nehmen.»

Tempo 30 auf Kantonsstrassen ist nämlich fürs Baselbiet ein Novum. Denn bis zum Ende der vergangenen Legislatur hatte die Kantonsregierung sich kategorisch gegen eine Geschwindigkeitsreduktion auf seinen Strassen gesträubt.

Dabei hatten zahlreiche Gemeinden, vor allem aus dem unteren Kantonsteil, schon lange den Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung geäussert. Es geht ihnen um Lärmreduktion und um die Aufwertung ihrer Ortskerne; mancherorts, etwa in Maisprach, steht die Sicherheit der Fussgänger im Fokus.

Linke Regierungsräte änderten Meinung der Gesamtregierung

Der Meinungsumschwung in der Regierung kam wohl damit, dass 2019 die Sozialdemokratin Schweizer Sicherheitsdirektorin und der Grüne Isaac Reber Baudirektor wurden. Sie definierten bereits im vergangenen Jahr die Bedingungen, unter denen sie Tempo 30 genehmigen würden, etwa, dass in den umliegenden Quartieren bereits Tempo 30 gelten soll und dass die Massnahme mit den Nachbargemeinden abgesprochen werden muss.

Diese Bedingungen haben die vier Gemeinden jetzt erfüllt. Schweizer meinte am Mittwoch: «Es war überfällig, das Thema aktiv anzupacken.» Der Kanton bleibt allerdings vorsichtig. Laut Reber lautet die Devise:

«Das richtige Tempo am richtigen Ort.»

So hat die Regierung nicht die ganzen beantragten Abschnitte genehmigt, sondern nur etwa die Hälfte, konzentriert in den Dorfkernen im engeren Sinne. Zudem soll es ausdrücklich keine baulichen Massnahmen geben, nur Signalisationen. In den vier Gemeinden gebe es insgesamt 14 Kilometer Kantonsstrassen, erklärte Reber. Nur auf einem Zehntel davon werde die Geschwindigkeit reduziert.

Für die Durchsetzung der neuen Geschwindigkeit ist die Kantonspolizei zuständig, Schweizer will punkto Polizeieinsatz «Augenmass anwenden». Sie und Reber gaben sich am Mittwoch offensichtlich Mühe, keine Parallelen zur Diskussion in Basel aufkommen zu lassen. Ohne die Stadt zu nennen, betonten sie mehrmals:

«Auf Baselbieter Strassen bleibt 50 Kilometer pro Stunde die Regelgeschwindigkeit.»

Nur sei es jetzt «kein Dogma mehr», so Reber.

Der Oberwiler Gemeindepräsident Hanspeter Ryser (SVP) zeigte sich am Mittwoch jedenfalls zufrieden. Man habe bisher viele Reklamationen aus der Bevölkerung betreffend Lärm von beschleunigenden Autos erhalten. «Die wichtigsten Punkte hat der Kanton abgedeckt.» Ähnlich äusserte sich seine Bottminger Amtskollegin Mélanie Krapp.

Es wird wohl Einsprachen geben

Bereits absehbar ist: Der am Mittwoch konkret umgesetzte Paradigmenwechsel wird einen Stein ins Rollen bringen, dessen ist sich die Baselbieter Regierung bewusst. So ist von Binningen bereits ein Gesuch hängig. In Birsfelden ist Tempo 30 bei der Neugestaltung der Hauptstrasse wieder ein Thema. Darüber nachgedacht wird auch in Münchenstein, Aesch, Liestal und Oltingen.

Auch Therwil wünscht sich einen verkehrsberuhigten Dorfkern.. Kenneth Nars

Doch noch ist nicht absehbar, ob Autofahrende in Bottmingen, Oberwil, Therwil und Maisprach wirklich abbremsen müssen. Denn gegen die Massnahmen kann man Einsprachen einreichen – und mit solchen dürfe man rechnen, wie Andreas Dürr, Präsident der Basler Sektion des Automobil Club der Schweiz (ACS) und FDP-Landrat, der bz ankündigt.

Neben den bekannten Argumenten gegen Tempo 30 führt er an, dass der Kanton hier nur den Willen der Gemeinderäte umsetzte: «Vom Volk legitimiert ist das nicht. In Abstimmungen wird Tempo 30 meist abgelehnt, das zeigen auch Umfragen.»