Tempo 30 Jetzt auch noch eine Initiative: Der TCS kämpft gegen verkehrsberuhigte Ortskerne Für die Gemeinden soll es nicht mehr so einfach sein, beim Kanton eine Geschwindigkeitsreduktion zu beantragen. Ganz Tempo 30 verbieten kann - und will - der Autoverband aber nicht. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Der TCS fordert: Auf Ortsdurchfahrten, hier in Therwil, soll man weiterhin 50 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Kenneth Nars

Der Touring Club beider Basel (TCS) macht mobil gegen Tempo 30 auf Durchgangsstrassen. Am Montag kündete er in Basel-Stadt gegen entsprechende Absichten von Rot-Grün eine Petition an. Und an seiner Generalversammlung am Dienstag Abend in Münchenstein präsentierte der Club seinen Mitgliedern eine Volksinitiative, die er im Baselbiet lanciert.