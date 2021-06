Chilchacher Tenniken - Areal neben Kirche soll Wohnzone werden

Tenniken Auf dem Chilchacher ist die Hölle los – soll auf der Pfarrmatte neben der Kirche gewohnt werden? Viele Einwohnerinnen und Einwohner möchten die Wiese erhalten. Die Stiftung Kirchengut, der das Areal gehört, beantragt hingegen eine Umzonung des Landwirtschaftslands in eine Wohnzone. Am Schluss entscheidet das Stimmvolk. Dimitri Hofer 11.06.2021, 05.00 Uhr

Um den Chilchacher ist in Tenniken eine Kontroverse entbrannt. Roland Schmid

Der Name verspricht Stille und Besinnlichkeit. Doch um den Chilchacher in Tenniken ist es alles andere als ruhig. Im 920-Einwohner-Dorf im Diegtertal tobt ein Streit um die Zukunft der Pfarrmatte. Es stellt sich die Frage, ob die gut 11'000 Quadratmeter grosse Parzelle eine Wiese bleiben oder ob darauf Wohnungen gebaut werden sollen. Bald wird das Stimmvolk über eine Überbauung entscheiden können.

Das Areal neben reformierter Kirche, Pfarrhaus und Friedhof gehört der Stiftung Kirchengut. Was bereits angekündigt wurde, ist nun eingetroffen: Die Stiftung beantragt dem Tenniker Gemeinderat die Umzonung des bisher landwirtschaftlich genutzten Geländes in eine Wohnzone. Ziel ist es, die Parzelle dereinst im Baurecht abzugeben. Von der gesamten Fläche könnten zwei je rund 3500 Quadratmeter grosse Teilgebiete als Wohnraum genutzt werden.

Areal habe mit kirchlicher Nutzung nichts zu tun

Die Pläne der Stiftung Kirchengut, Wohnungen auf der Matte hochziehen zu lassen, stösst in der Gemeinde auf heftigen Widerstand. Das eigens gegründete Chilchacher-Komitee reichte eine Petition mit 300 Unterschriften gegen die Überbauung (siehe Box) ein und holte bei der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ein Gutachten ein. Dieses stufte den Chilchacher als «ortsbildprägend und identitätsstiftend» ein und riet von einer Überbauung ab.

Die Stiftung Kirchengut kritisiert ihrerseits das von der Gegenseite in Auftrag gegebene Gutachten. «Darin wurde nicht auf die Geschichte des Areals eingegangen», ärgert sich Martin Innerbichler, Verwalter der Stiftung Kirchengut. Von einer Reinacher Anwaltskanzlei liess die Stiftung Kirchengut eine Gegendarstellung zum Gutachten ausarbeiten. Im Antrag für die Umzonung an die Gemeinde betont die Stiftung den nicht-kirchlichen Charakter.

«Eine kirchliche Nutzung dieser Parzelle ist – trotz der Namensgebung – historisch zu keiner Zeit nachgewiesen.»

Der Chilchacher gehöre zum Finanzvermögen der Stiftung, das nach wirtschaftlichen Grundsätzen bewirtschaftet werden müsse.

300 Unterschriften gegen die Überbauung Nimmt man eine Petition des Chilchacher-Komitees zum Massstab, werden sich die Tenniker deutlich gegen die Überbauung des Chilchachers entscheiden. Bereits im November 2018 hatte das Komitee dem Gemeinderat eine Petition übergeben, in der sich knapp 300 stimmberechtigte Einwohner für einen «verantwortungsvollen Umgang mit unseren Landressourcen» auf dem Chilchacher aussprachen. Eine Umfrage der Gemeinde, bei der 89 Fragebögen zurückgeschickt wurden, ergab hingegen kürzlich, dass sich 63 Prozent wünschten, die Gemeinde würde das Areal kaufen. Gemäss Gemeindepräsidentin Sandra Bätscher hätte die Gemeinde zwar Interesse, der Kaufpreis der Stiftung Kirchengut sei aber zu hoch. (hof)

Ein weiterer Kritikpunkt am Gutachten betrifft dessen Erstellung: «Es handelt sich um ein Parteigutachten. Wir wurden nicht begrüsst», so Martin Innerbichler von der Stiftung Kirchengut. Vom Chilchacher-Komitee entgegnet Georg Geiger: «Es ging uns gerade darum, einen unabhängigen Blick auf die Situation zu erhalten.» Von den Absichten der Stiftung Kirchengut habe man einst durch eine Indiskretion erfahren, weshalb beim Komitee ein gewisses Misstrauen gegenüber der Stiftung Kirchengut herrsche.

Für den im Tenniker Pfarrhaus geborenen Georg Geiger ist klar, dass die Überbauung nicht Realität wird.

«Es gibt in der Gemeinde Tenniken keinen Bedarf für so viele Wohnungen. Ausserdem wird sich die Bevölkerung für die Ökologie aussprechen.»

Der Antrag komme an der Gemeindeversammlung nicht durch.

Spätestens im Januar wird Tenniken abstimmen

Das letzte Wort bei der Umzonung des Chilchachers in eine Wohnzone wird das Tenniker Stimmvolk haben. «Bei uns läuft eine Zonenplanrevision, in die wir den Antrag der Stiftung Kirchengut reinnehmen», sagt die Tenniker Gemeindepräsidentin Sandra Bätscher. Im Sommer soll das Mitwirkungsverfahren beginnen. An der Gemeindeversammlung sei geplant, einzeln über die Umzonung abzustimmen. Wenn es für die Versammlung im Dezember nicht mehr reiche, werde man im Januar eine ausserordentliche Gemeindeversammlung durchführen.

Und wie steht eigentlich die Gemeinde zur Umzonung? Sandra Bätscher drückt sich diplomatisch aus:

«Tenniken könnte schon von einer Überbauung profitieren. Es ist nur unklar, ob der Chilchacher dafür der passende Ort wäre.»