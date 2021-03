Teures Volksbegehren Die geforderte Stadthalle ist ein Kracher, der Liestal auseinanderdividieren könnte Nicht zum ersten Mal steht eine grosse Mehrzweckhalle auf der Wunschliste vor allem der Vereine, dieses Mal in Form einer Initiative. Sie ist hochumstritten. Die bz macht eine Auslegeordnung. Andreas Hirsbrunner 31.03.2021, 05.00 Uhr

Auf dem alten Gitterli-Fussballplatz, der derzeit den SBB als Installationsplatz dient, sähen die Initianten die Stadthalle am liebsten. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die bz-Leserbriefspalten der letzten Tage geben einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Schlacht um eine neue Liestaler Stadthalle. Obwohl der Einwohnerrat Mitte März nur machte, was er immer macht bei solchen Vorlagen – er überwies das Geschäft zur Vorberatung an die Bau- und Planungskommission –, nutzten das etliche Stadthallen-Befürworter dafür, öffentlich die Werbetrommel zu rühren. Nehmen wir das zum Anlass für eine Auslegeordnung.

Die Forderung nach einer Stadthalle ist für Liestal ein AAA-Geschäft und das aus mehreren Gründen. Da ist einmal der historische Faktor. Bereits in den 1960er-Jahren erklang der – vergebliche – Ruf nach einer Mehrzweckhalle. Erneut und machtvoller ertönte er in den 1990er-Jahren. Dieses Mal war die Ausgangslage eine andere, weil auch die Stadtregierung dahinterstand. Konkret ging es um eine neue Stadthalle anstelle der Militärhalle mit Dreifachturnhalle, Foyer, Bühne, Küche, Zivilschutzanlage und anderem mehr. Das für 15 Millionen Franken; davon hätte der Bund einen Drittel übernommen, weil das Militär die Halle mitbenutzen wollte. Das Volk folgte jedoch dem kleinen, aber einflussreichen Nein-Komitee und deren witziger Abstimmungskampagne mit einem Känguru und der Botschaft «Grosse Sprünge mit leerem Sack» und lehnte die Stadthalle ab.

62 Vereine stehen hinter der Initiative

Jetzt kommt der Ruf wieder, womit wir beim zweiten Faktor sind, der dem Geschäft viel Gewicht gibt: Die Forderung in Form einer Initiative ist breit abgestützt. 62 Vereine stehen dahinter, 1'030 Liestaler – das ist etwa jeder neunte Stimmberechtigte – haben sie unterzeichnet. Die Initiative ist unformuliert, die Vorstellungen der Urheber aber sind im Initiativtext recht verbindlich festgehalten: «Diese Stadthalle soll für Konzerte, Theater, Chöre, Tanzgruppen, Sport (Trainings und Meisterschaftsbetrieb / nationale u. internationale Wettkämpfe), kulturelle Veranstaltungen jeglicher Art (Cabaret, Fasnachtsaktivitäten), Versammlungen (Politik und Wirtschaft) usw. dienen. Zusätzlich soll es auch Raum für Lagermöglichkeiten für Instrumente, Geräte und andere Vereinsutensilien bieten und für etwa 1'000–1'500 Personen Platz haben.» In einem Schreiben an alle Stadt- und Einwohnerräte sprechen die Initianten von Erstellungskosten von acht bis zehn Millionen Franken für die Halle ohne Land.

Die Kosten machen die Forderung denn auch vollends zu einem AAA-Geschäft. Der Stadtrat geht seinerseits in der Vorlage von Ausgaben zwischen 13 und 20 Millionen aus. Als Grundlage dafür zieht er die Baukosten von drei Hallen in ähnlicher Dimension, wie sie die Initianten fordern, heran: die Stutzhalle in Lausen (indexiert 11,4 Mio.), das Kultur- und Sportzentrum Gries im zürcherischen Volketswil (16,6) und das etwas grössere Projekt Dom in Aesch (prognostiziert 19,5). Dazu kämen die Umgebungsarbeiten und je nach Standort Kosten für den Landerwerb und den Bau einer Einstellhalle. Daneben veranschlagt die Stadtregierung die Folgekosten für Betrieb, Unterhalt und Abschreibungen auf jährlich 1,3 bis 1,7 Millionen Franken. Gleichzeitig verweist der Stadtrat auf die chronische Defizitlage in den nächsten Jahren; alleine für 2021 ist ein Minus von 5,7 Millionen Franken budgetiert.

Stadtrat will Volksentscheid umgehen

Bestandteil der stadträtlichen Vorlage ist auch eine von der Verwaltung durchgeführte Machbarkeitsstudie. Dabei evaluierte sie elf mögliche Standorte für eine neue Stadthalle, die alle ihre Vor- und vor allem Nachteile haben. Einen eigentlichen Favoriten gibt es nicht. Was etwas irritiert: Entlang von Bahnlinie und A22 wurde ein mehrere Dutzend Meter breiter Streifen als Störfallperimeter ausgeschieden, in dem eine Stadthalle nur bedingt, wenn überhaupt bewilligungsfähig sei. Andere Grossbauten wie das Fussballstadion St.Jakob, die FHNW in Muttenz oder das Liestaler Spital liegen unmittelbar an Bahnlinie respektive Schnellstrasse.

In einer eigentlichen Fleissarbeit trug die Stadt auch zusammen, was es in und unmittelbar um Liestal an Hallen gibt: Drei haben Platz für 1'000 und mehr Personen, 27 für 101 bis 700 und 42 Räume für 10 bis 100 Personen. Zwischen den Zeilen herauslesbares Fazit des Stadtrats: Die Initiative ist Wunschdenken und steht quer zur politischen Realität. Brisant ist sein Antrag ans Ortsparlament: Es soll die Machbarkeitsstudie zur Kenntnis nehmen und die Initiative als erfüllt abschreiben. Damit könnte sich das Liestaler Stimmvolk nicht an der Urne zur Initiative äussern.

Bau- und Planungskommission steuert in andere Richtung

Aber das ist kaum der Weisheit letzter Schluss, wie Werner Fischer, Präsident der Bau- und Planungskommission (BPK), durchblicken lässt; der Freisinnige ist selbst ein Befürworter der Initiative. Die BPK werde die Initiative jetzt in mehreren Sitzungen detailliert besprechen und auch die Initianten einladen. Möglich sei, dass die Machbarkeitsstudie ergänzt und eine vertiefende Bedarfsanalyse durchgeführt werde. Zudem sieht Fischer noch ein anderes Feld, das ausdiskutiert werden muss:

«Zu kurz kommt in der Stadtratsvorlage das Thema Kooperationen und Sponsoren. Da müssen wir unbedingt die Möglichkeiten ausloten.»

Und damit das Volk doch noch zum Zug kommt, ist für Fischer denkbar, dass die BPK einen Kredit für eine unabhängige Machbarkeitsstudie oder ein Vorprojekt vorlegt, über den dann abgestimmt werden könnte. Vor den Einwohnerrat dürfte die Vorlage samt BPK-Bericht im Herbst kommen. Wobei es kaum eine Fraktion gibt, die bei der Stadthalle-Frage nicht gespalten ist.

Nicht auszuschliessen, dass unter dem Strich die Variante obsiegt, die alt Stadtrat Ruedi Riesen vor einem Jahr in der bz vorstellte: Die bestehende Sporthalle Frenke soll um Bühne, Foyer und Nebenräume ergänzt werden. Die Stadt hat zwar in ihrer Machbarkeitsstudie auch diese Variante geprüft und mit mehr Minus- als Pluspunkten versenkt. Und der Drahtzieher der Initianten, Stefan Saladin, hat sie in einem taktisch nicht sehr klugen Schnellschuss ebenfalls abgelehnt. Aber Kompromisse haben oft den längsten Atem.