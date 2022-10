Beinwilerin Jay Jeker auf der Bühne von «The Voice of Germany»

«The Voice Of Germany» Die Stimme aus Beinwil: «Erst als ich in die Frauenrolle reingedrängt wurde, habe ich mein Anderssein realisiert» zvg/Richard Hübner Jay Jeker schaffte den Sprung ins Teilnehmerfeld von «The Voice Of Germany». Ein Schritt, der Jay half, über das non-binäre Ich zu sprechen. Und im Schwarzbubenland ein ganzes Dorf stolz machte. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die grossen Fragen kommen im Teenageralter. Aber für Jay kamen noch viel grössere Fragen obendrauf. «Erst als ich in die Frauenrolle reingedrängt wurde, erst dann habe ich mein Anderssein realisiert. Da hat die Krise angefangen.»

Jay begab sich auf die Suche nach dem eigenen Ich. Als Frau fühlte sie sich nicht wohl, aber auch ein Transmann hätte Jays Gefühlen nicht entsprochen. «Es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt wusste, dass es non-binäre Menschen gibt», sagt Jay. In der «konservativen Ecke», wo Jay herkomme, wo alle über alles Bescheid wissen, da kannte man nur die klassischen Rollenbilder. Erst spät fand Jay darum für ihre Identität die richtige Sprache. Zu entdecken, was es heisst, ein non-binärer Mensch zu sein, fühlte sich gut an.

Jay Jeker sitzt am Claraplatz in Basel inmitten von Menschen. Menschen, die in allen Farben und Formen vorbeiziehen. In den Jugendjahren trieb es Jay weg. Aus dem Dorf hinaus, raus aus der behüteten Kindheit nahe der Natur. Rückblickend ist Jay sehr dankbar für das Leben auf dem Lande. Mit 22 Jahren sagt Jay: «Aber ich passe besser in die Stadt. Ich liebe das Leben hier.» Eben hat in der amerikanischen Kaffeekette mit grünem Logo der Schichtwechsel stattgefunden. Mit dem Job als Barista bezahlt Jay die Rechnungen.

Jay Jeker singt in den Blind Auditions das Lied «Mercedes Benz» von Janis Joplin. The Voice of Germany

Eine Bühne für ihre Leidenschaft und ihre Botschaft

Vor wenigen Wochen noch sang Jay in einer der berühmtesten Musikshows vor einem Millionenpublikum. Wenig erinnert an diesem Herbsttag noch an Jays Outfit bei «The Voice Of Germany». «Ich sehe sowieso jeden zweiten Monat anders aus», sagt Jay und lacht. Orangenfarbene Locken lugen unter dem Béret hervor. Geblieben ist das Piercing, Jays Markenzeichen. Ein junger Mensch, der sein Selbstbewusstsein gefunden hat, schaut auf die vorbeiziehenden Menschenströme.

«Wir waren ein bunter Haufen», erzählt Jay aus der Zeit bei «The Voice». Im Frühling und Sommer verbrachte das Gesangstalent viel Zeit in Berlin. Kämpfte bei den Auswahlrunden der gigantischen Musikshow um einen Platz. Und Jays Stimme berührte die Jury. Die grosse Bühne stand offen. «Oh mein Gott war ich nervös. Erst am Fernseher bemerkte ich, wie heftig meine Stimme gezittert hat.» Das Adrenalin gab Jay den nötigen Kick.

Jay Jeker fühlte sich auf der Bühne in Berlin wohl. zvg/Richard Hübner

Zwei Jahre, nachdem Jay den Eltern erzählte, dass sie sich weder als Frau noch Mann, sondern als non-binäre Person fühlt, bot «The Voice Of Germany» Jay ein Ventil. Ein Ventil, um öffentlich über Diversität zu sprechen. Unter den Teilnehmenden war Jay nicht allein als Vertretende der Queer-Community. «Ich war so froh, auf so einer Plattform offen über meine Identität zu sprechen.» Die Show traue sich, die Vielfalt der Gesellschaft nun auch zu zeigen, sagt Jay. In den vielen Zuschriften erhielt Jay grossen Zuspruch. «Vor zehn Jahren hätte ich andere Reaktionen gekriegt.»

Aha-Erlebnisse aus der eigenen Kindheit

Jay auf der grossen Bühne in Berlin, das berührte auch die Menschen in Beinwil. «Der Gemeindestolz kam hervor», sagt Jay und lacht. Als non-binäre Person wolle sie ein Vorbild sein. Auch für Menschen im «Kaff», wie Beinwil eines sei.

Wenn Jay heute zurückblickt, gibt es Geschichten, die das «Anderssein» im Dorf schon früh erklärten. Unter Freunden spielte sie in der Primarschule einen Wilde-Kerle-Klub. Jay war Klette. «Ich konnte mich voll mit ihr identifizieren. Heute weiss ich auch warum, denn sie ist aus meiner Sicht eindeutig genderqueer.»

Jay wuchs in einer musikalischen Familie auf. Am Klavier im Wohnzimmer übte Jay im Selbststudium. In der Gemeindemusik spielte Jay Cornett, später S-Horn. Ein paar Jahre besuchte Jay den Gesangsunterricht in Fehren. «Wir können nur an deiner Stimme feilen, Unterricht brauchst du eigentlich nicht», habe der Gesangslehrer gesagt. Mutter Mirjam Jeker schenkte Jay eine Ukulele.

Happy auf der Bühne, melancholisch im Innern

Jay singt viel für sich selbst. Hat eine ganze Reihe an Liedern komponiert, aber noch keines veröffentlicht. «Das Singen hilft mir, ruhig zu bleiben, mich festzuhalten, holt mich auf den Boden zurück.» Mutter wusste um Jays Stimme, wusste um deren Wunsch, mal auf der grossen Bühne zu spielen. Und sie meldete ihr Kind für «The Voice Of Germany» an.

Jay und Ayham im «Battle» – nach dem emotionalen Duett ist das Abenteuer für Jay bei «The Voice Of Germany» vorbei. The Voice Of Germany

Mit ihrer Ukulele sang sich Jay in die zweite Runde. Unterlag dann aber im «Battle», das sich überhaupt nicht nach einem Wettkampf angefühlt habe, wie Jay sagt, dem neu gewonnenen Freund Ayham. «Ich verspürte absolut keinen Neid.»

Zurück in Basel schwingen die Emotionen nach. Wer die grosse Bühne gesehen hat, sehnt sich dorthin zurück. Jay macht sich aber keinen Stress. «Happy Jay», so Jays Künstlername, singt weiter. «Der Name ist manchmal etwas ironisch, weil meine Lieder oft supertraurig und melancholisch sind. Aber genau diesen Widerspruch mag ich.»

