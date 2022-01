Therwil: Brandfall erfordert Feuerwehreinsatz

Therwil Doppelfamilienhaus brennt - nicht mehr bewohnbar Am Samstagmorgen, kurz nach 06.30 Uhr, kam es in einem Doppeleinfamilienhaus an der Sundgauerstrasse in Therwil zu einem Brandausbruch. Personen wurden dabei keine verletzt. 01.01.2022, 10.04 Uhr

Das brennende Haus. zvg

Die Meldung, wonach es in einem Doppeleinfamilienhaus an der Sundgauerstrasse zu einem Brandausbruch gekommen sei, ging am Samstagmorgen, um 06.48 Uhr, bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein. Beim Eintreffen der Feurewehr am Brandort stand das erstbetroffene Doppeleinfamilienhaus bereits in Vollbrand. Zudem hatte das Feuer im Dachbereich bereits auf das anliegende Doppeleinfamilienhaus übergegriffen.