Therwiler Bushaltestelle Lindenfeld ist schlecht bedient.

Therwil Ein ganzes Quartier ist sonntags ohne Bus – doch der Kanton will seit Jahren nichts ändern Der Therwiler Gemeinderat möchte, dass die Haltestelle Lindenfeld in den Randzeiten angefahren wird. Doch die BLT sprechen von einer unnötigen «Sightseeingtour durch Therwil», falls der Bus einen Umweg fahren würde.

Die Haltestelle Lindenfeld in Therwil wird nur an Wochentagen tagsüber bedient. Bild: Kenneth Nars

Der Westen Therwils ist vom öffentlichen Verkehr schlecht erschlossen. Zumindest findet das der Gemeinderat. An der Haltestelle Lindenfeld fährt derzeit der 62er-Bus, doch nach 20 Uhr und den ganzen Sonntag über bleibt sie unbedient. Fahrgäste müssen dann zur Haltestelle Löwenkreisel des 64ers gehen.

Seit rund zehn Jahren erklärt die Gemeinde das dem Kanton bei den Fahrplanvernehmlassungen, so auch jetzt. Denn regelmässig beklagt sich die Bevölkerung. Für Gemeindepräsident Stefan Gschwind ist klar:

«Je schlechter der öffentliche Verkehr ist, umso kleiner ist die Schwelle, das Auto zu nehmen.»

Die Gemeinde hat für das Problem eine Lösung, die sie dem Kanton mehrfach unterbreitet hat: In den Randzeiten soll der Bus 64 auf dem Weg von Dornach nach Allschwil einen Schlenker zum Lindenfeld und zurück fahren. Doch damit beisst Therwil auf Granit.

Immer wieder heisse es aus Liestal, man habe das Anliegen geprüft, aber wolle nichts ändern, so Gschwind. Der bz liegt die Antwort der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) an Therwil von 2018 vor. Eine nach Tageszeit unterschiedliche Linienführung sei «weniger verständlich», heisst es dort; die längeren Fahrzeiten machten die Linien unattraktiv; und der Umweg erhöhe das Risiko, die Anschlüsse zu verpassen.

BLT würde Therwiler Wunsch prüfen

Bei der Baselland Transport AG, die die Buslinien betreibt, hat Direktor Andreas Büttiker Verständnis für den Wunsch aus Therwil. Falls der Kanton dies beschliesse, werde man ihn prüfen. Aber die meisten Fahrgäste würden sich über einen Schlenker hin und her ärgern, gibt auch er zu bedenken, «vor allem, wenn dann am Lindenfeld niemand einsteigt».

Auf rund vier Minuten schätzt er den Zeitverlust für ein «Sightseeing in Therwil», wie er eine zusätzliche Schlaufe nennt. Und man habe bereits 2019 die Haltestelle Löwenkreisel des 64ers geschaffen. Damals sei es unter anderem darum gegangen, die Wohngebiete im Therwiler Westen besser anzubinden. Er findet:

«Die drei bis vier Minuten zu Fuss sind zumutbar.»

Gschwind ist sich bewusst, dass sein Wunsch eine «Klage auf hohem Niveau» ist, und er erwartet auch nicht ernsthaft, dass der Kanton nach etlichen Absagen plötzlich einlenkt. «Aber es ist wichtig, dass er unser Anliegen immer wieder hört.»

Seine Hoffnung ist, dass anderswo ähnliche neue Bedürfnisse entstehen und man so eine übergreifende Lösung findet, mit der das Lindenfeld in Randzeiten bedient werden kann. Was Büttiker sagt, geht in die gleiche Richtung:

«Wenn man schon anfängt, über die Haltestelle Lindenfeld zu reden, dann muss man sich gesamthaft überlegen, wie gut Therwil mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist.»

Man müsse das Gesamtsystem im Auge behalten, nicht einfach nur eine Zusatzschlaufe einbauen.

Bald könnte sich zudem die Situation rund um das Lindenfeld ändern. Dort sind in den kommenden Jahren neue Wohnungen geplant. Gschwind: «Dann haben wir neue Argumente und vielleicht geht der Kanton über die Bücher.»

