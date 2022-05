Therwil wollte Mais- statt Plastiksäcke für Hundekot

Therwil Nicht besser als Plastik: Experiment mit Maistüten für Hundekot abgebrochen Was ihr Hund hinterlässt, entsorgen ihr Herrchen und Frauchen nicht immer korrekt. Der Therwiler Gemeinderat glaubte, eine Lösung gefunden zu haben – vergeblich. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Hundesackspender am Marchbachwägli in Therwil mit konventionellem Plastiktütchen. Nicole Nars-Zimmer

Manche Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer lesen zwar den Dreck ihres Vierbeiners auf. Aber dann ekelt es sie, das volle Tütchen bis zum nächsten Mülleimer zu tragen. Sie lassen es am Wegrand oder auf offener Wiese liegen.

Das ist nicht nur abstossend, es ärgert auch die Landwirte, denn verunreinigtes Gras kann für ihre Tiere tödlich sein. Auch die Strassenreinigung hat Mühe mit Tüten im Strassengraben. Und Plastik gelangt in Form von Mikropartikeln in die Umwelt und in die Nahrungskette.

Gemeindepräsident ist selber Hundebesitzer

Das Problem ist altbekannt, doch Therwil wollte etwas dagegen unternehmen. Gemeindepräsident Stefan Gschwind, selber Hundebesitzer, erfuhr nämlich, dass es Hundekotsäckchen aus Maisstärke gibt. Diese sind biologisch abbaubar.

Kurzerhand startete die Gemeinde im Februar ein Experiment: In drei Spendern der Gemeinde gab es nur noch Säcke aus Maisstärke. Von Haltern gab es gemischte Reaktionen Gschwind stellt klar:

«Die Idee war nicht, dass man die Säcke grundsätzlich überall liegen lassen darf.»

Sonst könne man auch ganz auf Säcke verzichten. Vielmehr ging es um Leute, die die Säcke nicht korrekt entsorgen.

«Das, was liegen bleibt, soll weniger schädlich sein», betont Gschwind – und zwar unabhängig davon, ob die Säcke aus Unachtsamkeit oder schlechtem Willen liegen bleiben oder ob der Wind eine Rolle auf ein Feld geweht hat. Schliesslich ist auch in Mais verpackter Kot ein Problem für die Bauern und für die Strassenreinigung, wie Gschwind erklärt.

Hundehalter waren halbwegs einverstanden

Das war alles gut gemeint – und doch stellt Therwil nun wieder vollständig auf Säckchen aus Plastik um. Der Gemeinderat hat sich den Entscheid allerdings alles andere als leicht gemacht. Von den Hundehalterinnen und Hundehaltern wurde das Experiment noch halbwegs akzeptiert, wie der Mitteilung von vergangener Woche zu entnehmen ist:

«Es gab sowohl positive als auch negative Reaktionen.»

Was den Gemeinderat zum Abbruch bewegt hat: «Mais ist ein Lebensmittel und seine Verwendung für die Herstellung von Hundekotbeuteln steht deswegen in der Kritik.» Gschwind sagt dazu:

«Man muss sich schon überlegen, ob es schlau ist, Lebensmittel für so was zu verwenden.»

Zudem hätte man die korrekt entsorgten Mais­säcke in der konventionellen Müllverbrennung entsorgt und nicht separat dem Biorecycling zugeführt. Und nicht zuletzt war der Preis der Maissäcke ein Argument. Sie kosten dreimal so viel wie konventionelle.

«Um das Experiment weiterzuführen, hätten wir zum Schluss kommen müssen, dass Maissäcke super sind», sagt Gschwind. Das war aber nicht der Fall.

Säcke aus 85 recycliertem Kunststoff

All diese Überlegungen hätte sich Therwil sparen können. In der Westschweiz haben viele Gemeinden mit Maistüten experimentiert, so neulich auch der Genfer Vorort Vernier. Zahlreiche haben ihren Versuch abgebrochen, meist aus vergleichbaren Gründen wie Therwil.

Immerhin dürfen die Therwiler Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer weiterhin ein halbwegs gutes Gewissen behalten: Die Säckchen, die ihnen die Gemeinde zur Verfügung stellt, bestehen zu 85 Prozent aus wiederverwertetem Kunststoff.

