Therwil Öffnungszeiten-Chaos rund um die Bahnhofstrasse – und es ist keine Änderung in Sicht Der Gewerbeverein Therwil veröffentlicht regelmässig eine Liste, die es den Kunden einfacher machen soll, am Samstag einzukaufen. Ohne die Liste riskiert man nämlich, vor verschlossenen Türen zu stehen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Therwil hat am Samstag unterschiedliche Öffnungszeiten. Nicole Nars-Zimmer

Wer an einem Samstag in Therwil shoppen will, findet rund um die Bahnhofstrasse alles, was es für Wochenendeinkäufe braucht. Zudem gibt’s einige Läden, die zum Stöbern einladen. Es macht durchaus Sinn, dass der Verein Gewerbe Therwil regelmässig Inserate schaltet mit dem Aufruf: «Am Samstag in Therwil und Ettingen einkaufen!»

Weniger einladend ist die Liste auf dem Inserat: die Samstagsöffnungszeiten von rund 20 Läden. Die sind nämlich alles andere als koordiniert. Der Metzger öffnet zwar schon um sieben, schliesst aber bereits um 14 Uhr. Papeteriewaren gibt’s sogar nur bis 13 Uhr, ebenso einen Kaffee zum Abschluss der Shoppingtour.

Töffreparaturen erst am Nachmittag

Medikamente muss man bis 12.15 Uhr geholt haben, eine Brille bis 14.30 Uhr, hingegen hat die Drogerie bis 16 Uhr offen, ebenso der Geschenkeladen. Elektronik muss man bis 12 Uhr posten, zum Coiffeur kann man nur bis 13 Uhr, dafür gibt’s Töffreparaturen erst ab dem Mittag bis 16 Uhr.

Wer seine Einkäufe lokal in Therwil tätigen will, hat es nicht einfach, steht bald mal vor verschlossenen Türen und geht beim nächsten Mal vielleicht in eine grössere Gemeinde. Unattraktiv findet das André Grellinger, dessen Bäckerei in Therwil eine Filiale hat, die als einziges Geschäft am Samstag von frühmorgens bis 17 Uhr geöffnet hat. Er sagt:

«Je mehr offen haben, um so besser für die Attraktivität des Dorfes.»

Wichtig sei vor allem, dass Geschäfte für den Alltagsbedarf wie Metzger, Apotheke oder Drogerie einigermassen lange offen bleiben. «Wir müssen als KMU schauen, dass wir gemeinsam stark sind.»

Seine Bäckerei hat auch einen Standort in Reinach. Dort, sagt er, gelte die Abmachung, «dass mehr oder weniger alle bis mindestens 16 Uhr ihre Türen offen haben». Auch wenn es letztlich jedem Geschäft überlassen bleibe, mitzumachen, ist er überzeugt:

«Von uns aus wäre es eine schöne Sache, wenn die Öffnungszeiten auch in Therwil einheitlicher wären.»

Doch danach sieht es nicht aus. «Ich bin nicht sicher, ob die Bahnhofstrasse mit einheitlichen Zeiten wirklich attraktiver würde», meint René Dietrich, Präsident der Vereinigung Gewerbe Therwil. Er sieht es nicht unbedingt als Aufgabe eines Gewerbevereins an, die Öffnungszeiten zu koordinieren. «Das sollen die Geschäfte am besten untereinander abmachen. Sie haben ja auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse.»

Vielleicht brauchen die Läden gar keine neuen Kunden

Im Vorstand sei das jedenfalls noch nie ein Thema gewesen – vielleicht, weil dort niemand aus einem der Geschäfte der Bahnhofstrasse sitzt. Dietrich hat eine weitere Interpretation dafür, dass die Therwiler KMU-Geschäfte nicht alle am gleichen Strick ziehen wollen:

«Vielleicht geht es den Läden an der Bahnhofstrasse so gut, dass sie am Samstag gar nicht mehr Kundschaft brauchen.»

Was Gewerbe Therwil jedenfalls im Sinne einer Dienstleistung weiterhin tun wird: die Liste mit den Öffnungszeiten aktuell halten und sie regelmässig publizieren. Die Liste wirke nicht abschreckend auf die Kunden, findet Dietrich – im Gegenteil: «Sie erleichtert es ihnen, ihre Einkäufe zu planen.»

