Bahnhofstrasse Therwil wird saniert, der Stau wird aber bleiben

Therwil Trotz Sanierung des Leimentaler Nadelöhrs: Stau an Bahnhofstrasse wird bleiben Seit vielen Jahren herrscht rund um die Bahnschranke in Therwil zu Stosszeiten ein Verkehrschaos. Ideen für eine Entlastung gibt es viele, aber bei der Sanierung berücksichtigt die Regierung keine davon. Michel Ecklin 02.04.2022, 05.00 Uhr

Ein täglicher Anblick: Stau in der Therwiler Bahnhofstrasse, wenn ein Tram vorbeifährt. Kenneth Nars

12'600 Fahrzeuge passieren täglich die Bahnhofstrasse in Therwil. Zu Stosszeiten stauen sich die Autos in beiden Richtungen – seit Jahren ist dort einer der grösseren Engpässe im Leimental. Jetzt will der Kanton die Strasse sanieren. Dank eines Mittelstreifens sollen abbiegende Fahrzeuge den Verkehr nicht mehr blockieren, ist der Landratvorlage zu entnehmen. Weiter werden einige Abzweigungen in Quartierstrassen optimiert. Eines der Ziele des Projekts lautet:

«Behebung von verkehrlichen Defiziten.»

6,5 Millionen Franken beantragt die Regierung für die Sanierung. Doch eins räumt sie bereits jetzt ein: Die täglichen Staus werden auch nach der Sanierung nicht verschwinden. Denn die Hauptursache für das tägliche Verkehrschaos bleibt: Der Bahnübergang, wo zu Stosszeiten alle drei Minuten ein Tram der Baselland Transport AG (BLT) fährt. Nüchtern heisst es in der Vorlage:

«Aufgrund der gegebenen Bahnschranke kann die Leistungsfähigkeit der Strasse nicht verbessert werden.»

Dabei werden seit Jahren Ideen gewälzt, wie man das Nadelöhr entschärfen könnte. Bereits mehrmals hat der Landrat diskutiert über eine Unter- oder Überführung, erstmals 2009, zuletzt 2019. Die Idee wurde immer wieder abgelehnt, wegen der Kosten, aber auch wegen der Schneise, die ein solches Vorhaben durch Therwil schlagen würde. Die Regierung hält das auch jetzt wieder für «unverhältnismässig».

Eine Entlastung hätte die Langmattstrasse in Oberwil werden sollen, als Querspange fürs Leimental. Doch das Baselbieter Stimmvolk lehnte das Vorhaben 2019 ab.

Häuserkauf notwendig

Im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung haben Gemeinde und BLT besprochen, ob man die Haltestelle der stadtwärts fahrenden Trams nach Süden verschieben könnte, auf die andere Seite der Bahnhofstrasse. Dadurch würden die Trams in beide Fahrtrichtungen beim Überqueren der Strasse langsam anfahren. Dann wäre es sicherheitstechnisch zugelassen, ganz auf die Barriere zu verzichten – die lästigen Wartezeiten für Autos würden verkürzt, so die Idee.

Doch das hätte den Kauf von Häusern bedingt, und für die Veloroute dort wäre es eng geworden, wie Andreas Büttiker, Direktor der BLT, erklärt. «Und es wäre schwierig, die Haltestelle behindertengerecht zu gestalten.» Auch der Therwiler Gemeindepräsident Stefan Gschwind ist von dieser Option nicht restlos überzeugt:

«Man würde das Bahnhöfli auseinanderreissen.»

In der Regierungsvorlage ist jetzt gar nicht erst die Rede von einer solchen Lösung. Hingegen prüfte die Kantonsverwaltung, ob man die Fussgängerströme parallel zu den Schranken beidseits mit Ampeln regeln könnte. Denn heute sind dort Zebrastreifen, viele Trampassagiere überqueren dort die Bahnhofstrasse – vor allem nach der Ankunft eines Trams.

Auch eine Ampel will der Kanton nicht

Das ist genau dann, wenn die Schranke nach einer Tramdurchfahrt wieder offen ist. «Die Situation ist katastrophal», ärgert sich Andreas Dürr, Biel-Benkemer Landrat (FDP) und Präsident der Sektion beider Basel des Automobil Club der Schweiz.

«Sobald die Fussgänger durch sind, kommt schon das nächste Tram.»

Trotzdem will die Regierung auf die Ampeln verzichten. Diese müssten nämlich mit der Signalanlage an der Kreuzung Reinacherstrasse koordiniert sein, ungefähr hundert Meter westlich. Aufgrund der häufigen Tramdurchfahrten könne dann dort «der Verkehr nicht mehr wie gewünscht pulkweise abfliessen».

Schrankenschliesszeiten sind kaum mehr optimierbar

Dürr findet das «mutlos». Diesen Punkt hätte man genauer anschauen sollen. «Ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck, dass die Regierung resigniert hat.» Jedenfalls ist ein Änderungsantrag betreffend Ampel im Landrat unwahrscheinlich, denn die Bau- und Planungskommission empfiehlt einstimmig die unveränderte Umsetzung der Vorlage. «Es ist eine völlig unbefriedigende Situation», sagt Gemeindepräsident Gschwind. «Aber wir haben auch keine Lösung parat.»

Einen Lichtschimmer sieht die Regierung in «Optimierungsmöglichkeiten», die man bei der BLT erreichen will – konkret: eine Verkürzung der Schliesszeiten der Schranken. Doch BLT-Direktor Büttiker winkt ab. Man sei bereits am Limit dessen, was das Eisenbahngesetz zulasse. «Bestenfalls liegen ein bis zwei Sekunden drin.»