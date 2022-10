Projekt "Ameisenzeit": So leben die Waldameisen im Baselbiet

Tierprojekt Im Baselbieter Wald krabbelt es: So leben unsere Waldameisen Das Projekt «Ameisenzeit» feiert in diesen Tagen in beiden Basel sein 10-jähriges Jubiläum. Dank dessen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist bekannt, wo sich 1800 Nester von Waldameisen befinden. Einer von ihnen hat uns durch den Wald – und durch die Ameisen – geführt. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Hansueli Stohler hinter einem von ihm betreuten Ameisenhaufen. Roland Schmid

Selbst mit viel Vorsicht lässt es sich nicht vermeiden: Mit jedem Tritt in der Nähe eines der vielen Haufen verliert das Ameisenvolk einige Mitglieder. Im Grenzgebiet zwischen Frenkendorf und Gempen wimmelt es von Waldameisen.

Entlang der Verbindungsstrasse der beiden Gemeinden wurde im vergangenen Winter abgeholzt und damit begonnen, einen neuen Mischwald anzulegen. Dem grossen Ameisenhaufen, neben dem Hansueli Stohler steht, scheint dies jedoch nichts angetan zu haben. Er war schon hier, als der Pensionär vor zehn Jahren damit begonnen hat, auf die Suche nach Ameisen zu gehen.

Tausende der Kahlrückigen Waldameisen, die hier leben, wirbeln über den Haufen. Die grösseren Exemplare sind fast einen Zentimeter lang und damit deutlich länger als die Schwarze Wegameise. Überall in der Umgebung haben die rot-schwarzen Insekten über Ameisenstrassen neue Nester angelegt. Unter einem gigantischen Asthaufen entdeckt Stohler ein weiteres Nest. Auch dieses wird er in den kommenden Tagen mit Hilfe einer App kartografieren.

Erstes flächendeckendes Waldameiseninventar der Schweiz

Der 73-Jährige ist einer von rund 50 ehrenamtlichen Ameisengöttis und Ameisengotten in beiden Basel. Dank ihnen und vieler Forstleute sind nach und nach 1800 Neststandorte in Baselland und Basel-Stadt erfasst worden. Die beiden Kantone verfügen damit über das erste flächendeckende Waldameiseninventar der Schweiz.

Das Projekt Ameisenzeit, das hinter dem Inventar steckt, feiert in diesen Tagen sein 10-Jahr-Jubiläum. 2012 wurde es gemeinsam von Wald beider Basel und dem Basellandschaftlichen Natur- und Vogelschutzverband initiiert. Die Absicht war, ein Verbindungsglied zwischen Waldeigentümern und Naturschützenden zu schaffen.

Als es ins Leben gerufen wurde, dachten die Gründerinnen und Gründer wohl kaum daran, welcher Erfolg dem Projekt beschieden sein würde: Das ursprünglich formulierte Ziel von 100 dokumentierten Ameisennestern konnte man deutlich überschreiten. In einem Erfahrungsbericht der Verantwortlichen über die vergangenen zehn Jahre heisst es:

«Es ist die Stärke dieses Projekts, dass es nicht nur den Naturschutz, sondern auch Forstwirtschaft, Waldeigentümer, Universitäten, Gemeinden und Kantone aktiv und nachhaltig einband.»

Gleichzeitig sei es gelungen, zahlreiche Freiwillige mit ins Boot zu holen, die sich engagieren und ihr Wissen in Exkursionen und Ausstellungen an Interessierte weitergeben.

Die sechs Waldameisenarten sehen alle ähnlich aus: Sie haben einen rot-schwarzen Körper. Franz Schweizer

Bevorzugte Gebiete: Sonnig, trocken und nahrungsreich

Ein Zeitungsartikel machte Hansueli Stohler damals auf das Projekt aufmerksam. «Ich bin zwar kein Biologe, interessiere mich aber seit langer Zeit für die Natur», sagt er. Durch die Imkerei besass er bereits Vorwissen über staatenbildende Insektenarten. Vieles habe er sich aber auch angelesen. Oder vor Ort erfahren, als er bei den schon gefundenen Nestern zum Rechten schaute oder neue ausfindig machte.

Sucht man nach Haufen, sei die Chance am grössten, diese an Südhängen zu finden. Stohler erklärt:

«Waldameisen lieben Gebiete, die sonnig und trocken sind. Zudem muss genügend Nahrung vorhanden sein.»

Die Ameisen fressen Raupen, Aas oder saugen Honigtau von Läusen.

Der pensionierte Werkschutzleiter lässt sich einige Waldameisen auf die Hand gleiten. Als müssten sich die Tiere verteidigen, spritzen sie Ameisensäure. Mit ihren Kiefern, den sogenannten Mandibeln, können Ameisen ausserdem zubeissen. Bei Kindern auf Exkursionen, die er immer wieder veranstaltet, sei es deshalb schon zu Schmerzensschreien gekommen. «Der Biss einer Waldameise ist aber nicht schlimm.»

Ein Ameisenstaat kann aus Hunderttausenden Individuen bestehen

Die Kahlrückige Waldameise gehört zu sechs Waldameisenarten, die in der Schweiz heimisch sind. «Fünf davon sind in beiden Basel zu finden», sagt Isabelle Glanzmann. Die Biologin leitet seit Beginn das Projekt Ameisenzeit. Alle Waldameisenarten des Landes sind seit dem Jahr 1966 – damals als erste Insektenart – durch das Natur- und Heimatschutzgesetz geschützt.

Ein Ameisenvolk könne bis mehrere hunderttausend Tiere umfassen und bestehe aus einer oder mehreren Königinnen. «Bei diesen handelt es sich um die fruchtbaren Weibchen», sagt Glanzmann. Die Männchen spielten in einem Ameisenstaat hingegen eine untergeordnete Rolle: Sie dienen zur Fortpflanzung während des Hochzeitsflugs und sterben anschliessend meist innerhalb von wenigen Tagen.

Die zahlreichste Kaste des Volks besteht aus Arbeiterinnen, die Aufgaben wie Nahrungssuche, Verteidigung des Nests und Brutpflege übernehmen. Die Ameisen kommunizieren vor allem über ihre Fühler und Riechstoffe miteinander.

Am stärksten ist in beiden Basel die Kahlrückige Waldameise verbreitet. Leicht weniger häufig kommt die grosse Rote Waldameise vor. Wirft man einen Blick auf die Karte mit den eingezeichneten Nestern, zeigt sich, dass Waldameisen beinahe im gesamten Oberbaselbiet und im Laufental leben. In der deutlich schwächer bewaldeten Agglomeration sind sie hingegen verständlicherweise selten anzutreffen. Im Kanton Basel-Stadt existieren Populationen in Riehen.

Wobei: Dass keine Nester eingezeichnet sind, muss nicht bedeuten, dass auch tatsächlich keine vorhanden sind. Isabelle Glanzmann sagt:

«Nicht für jede Gemeinde ist eine Ameisengotte oder ein Ameisengötti verantwortlich.»

Manchmal sei es nicht möglich gewesen, Freiwillige zu finden. In vielen Fällen seien die ehrenamtlichen Personen pensioniert und gerne in der Natur unterwegs. Rund ein Viertel davon seien Frauen.

Bikerinnen und Biker als Gefahr für Waldameisen

Hansueli Stohler ist für die Gemeinden Muttenz, Pratteln, Frenkendorf und Teile von Gempen zuständig. Rund vier Mal im Jahr ist der Prattler hier oben, unterhalb des Gempen, bei den Waldameisen. «Ich greife nicht ins Geschehen ein und verändere etwas, sondern beobachte einfach», sagt er.

Stohler zeigt auf eine kleine Mulde entlang des Weges: «Hier befand sich einst ein Ameisennest, das eingegangen ist.» Ein Grund dafür könnten auch die Bikerinnen und Biker sein, die in diesem Gebiet häufig im Wald unterwegs sind. «Sie überfahren Tausende Ameisen.»

Der Ameisengötti führt in den angrenzenden Buchenwald, um weitere Ameisenhaufen zu zeigen. Durch ein Loch zwischen vielen Buchen scheint die Sonne auf einen noch grösseren Haufen, der einen Durchmesser von rund vier Metern hat. Daniel Cherix, einer der bedeutendsten Waldameisenkenner der Schweiz, sei kürzlich bei einem Besuch im Rahmen des 10-Jahr-Jubiläums des Projektes Ameisenzeit von der Grösse des Haufens beeindruckt gewesen.

Als hätten die Waldameisen ein Kunstwerk geschaffen: ein Haufen unter den Wurzeln eines einst mächtigen Baums. Roland Schmid

Dasselbe gilt für einen dritten Ameisenhaufen, den Stohler zum Abschluss des Rundgangs zeigt. Der Haufen wirkt fast so, als hätten die Waldameisen ein Kunstwerk geschaffen: Vom einst riesigen Baum sind nur noch Teile des Wurzelstocks übrig, die einem überdimensionalen Geweih gleichen. Darunter tummeln sich auf dem Haufen unzählige Ameisen. Eine Attraktion mitten im Wald zwischen Frenkendorf und Gempen.

Das Inventar soll trotz auslaufenden Projekts weitergeführt werden

In seiner Funktionskleidung und dem festen Schuhwerk stapft Hansueli Stohler wieder aus dem Wald zur Strasse, wo sein Roller steht. Wie es mit dem Waldameiseninventar weitergeht, weiss er noch nicht. Das Projekt Ameisenzeit ist auf zehn Jahre beschränkt und läuft mit dem Jubiläum aus. Projektleiterin Isabelle Glanzmann sagt:

«Wir stehen in Gesprächen mit dem Kanton Baselland, das Programm weiterzuführen. Wir sind zuversichtlich, eine Lösung zu finden.»

Die zusätzliche Finanzierung der systematischen und wissenschaftlich begleiteten Kartierung der Waldameisenvorkommen durch den Kanton Baselland lässt darauf schliessen, dass den Beamten die Bedeutung des Pionierprojektes durchaus bewusst ist. Isabelle Glanzmann und Hansueli Stohler sind sich einig: Es wäre sehr schade, wenn die grosse ehrenamtliche Arbeit der Ameisengöttis und Ameisengotten nicht fortgeführt würde.

Die Verantwortlichen des Projektes Ameisenzeit sind auf der Suche nach neuen Ameisengöttis und Ameisengotten. Interessierte können sich bei Isabelle Glanzmann unter isabelle.glanzmann@nateco.ch melden. Weitere Informationen zum Projekt findet man unter www.ameisenzeit.ch

