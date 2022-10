Tierprojekt Waldameisen sollen weiter untersucht werden: Kanton Baselland zeigt Herz für die Insekten Das auf ein Jahrzehnt befristete Projekt Ameisenzeit läuft in diesem Jahr aus. Aus dem Programm soll nun eine Daueraufgabe werden. Dimitri Hofer 1 Kommentar 18.10.2022, 05.00 Uhr

Alle sechs Waldameisenarten in der Schweiz haben einen rot-schwarzen Körper. Bild: Franz Schweizer

Rund 50 ehrenamtliche Ameisengotten und Ameisengöttis sind in beiden Basel tätig. Sie haben in den vergangenen zehn Jahren ein Waldameiseninventar mit 1800 Neststandorten in den Kantonen Baselland und Basel-Stadt erstellt. Das Projekt Ameisenzeit von Wald beider Basel und Basellandschaftlichen Natur- und Vogelschutzverband, das hinter dem Projekt steckt, läuft in diesem Jahr aus.