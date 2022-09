Tierquälerei Drei weitere besprayte Igel in Birsfelden aufgetaucht Nachdem zu Beginn der Woche neun Igel gefunden wurden, die mit Sprayfarbe angemalt waren, sind schon weitere drei Fälle aufgetaucht. Tierschützer hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Lea Meister 14.09.2022, 08.05 Uhr

Am Dienstagabend wurden weitere Igel mit Farbspuren entdeckt. zvg

Am Dienstag berichtete Tierschützer Olivier Bieli von einem traurigen Fund: Neun Igel seien im Raum Birsfelden mit Farbe angesprayt worden. Mit gefährlichen Folgen für die Tiere, denn durch die leuchtenden Markierungen verlieren diese ihre so wichtige natürliche Tarnung und sind so Fressfeinden ausgesetzt.