Beschwerde zu spät: Keine Tierschutz-Demo am Esaf in Pratteln

Tierschutz Definitiv keine Demo am Esaf: Baselbieter Regierung kann Beschwerde nicht mehr vor dem Schwingfest behandeln Die Beschwerde von Basel Animal Save gegen das Demonstrationsverbot sei zu kurzfristig eingegangen. Die Tierschützer wollen nun als Besucher vor Ort alles dokumentieren. Michael Nittnaus 1 Kommentar 23.08.2022, 16.24 Uhr

Basel Animal Save liess vom Basler Künstler Maik van Epple eine Karikatur gegen das Esaf anfertigen. Vor Ort demonstrieren dürfen die Tierschützer aber nicht. zVg

Sie wollten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln dieses Wochenende ein Zeichen setzen, die Tierschützer der Organisation Basel Animal Save. Mit einer Kundgebung auf dem Festgelände oder im nahen Umfeld des Megaevents wollten Olivier Bieli und seine Mitstreiter gegen die Vergabe von Lebendpreisen demonstrieren. Denn dies sei Tierquälerei.

Der Prattler Gemeinderat lehnte ein entsprechendes Demo-Gesuch allerdings am 3. August ab. Gegen diesen Entscheid reichte Basel Animal Save am 12. August Beschwerde bei der Baselbieter Regierung ein. Doch nun ist klar: Das Demoverbot wird nicht mehr umgestossen. Regierungssprecher Nic Kaufmann teilt auf Anfrage der bz mit, dass die Regierung an der Sitzung von heute Dienstag - der letzten vor dem Esaf - keinen Entscheid fällen konnte. Er sagt:

«Um eine Beschwerde zu behandeln, müssen alle Parteien mit den entsprechenden Fristen angehört werden. Dazu wurde die Beschwerde aber zu kurzfristig eingereicht.»

Zwei Wochen seien auf jeden Fall zu kurz, die Grundlagen für einen Regierungsentscheid zu erstellen. Kaufmann merkt an, dass es ja schon seit langem bekannt gewesen sei, dass es am Esaf Lebendpreise gebe.

Hätte die Regierung die Tierschützer nicht vorinformieren müssen?

Olivier Bieli ist empört, als er durch die bz vom Nicht-Entscheid erfährt:

Olivier Bieli von Basel Animal Save. zVg

«Ich bin fassungslos. Dass die Regierung keinen Entscheid fasst, ist feige und entmutigend.»

Dass die Fristen zur Anhörung der beiden Parteien nicht gereicht hätten, will er nicht gelten lassen, denn: «Das hätte man uns ja schon bei der Einreichung am 12. August sagen müssen. Doch man hat nur ganz normal den Eingang bestätigt.» Ausserdem habe man das ursprüngliche Gesuch am 25. Juli und damit einen Monat vor dem Anlass bei der Gemeinde Pratteln eingereicht. Aus Erfahrung von vielen anderen Demonstrationsgesuchen genüge dies normalerweise.

Dass Bieli nach der Ablehnung des Gesuchs neun Tage verstreichen liess, bis er Beschwerde einreichte, sieht er auch nicht als Problem, da die Frist zehn Tage beträgt. «Da will ich mir nicht den Schwarzen Peter zuschieben lassen», sagt er.

Aktivisten wollen nun als Besucher alles filmen

Der Aktivist betont aber, nun das Demonstrationsverbot zu akzeptieren. Das bedeutet allerdings nicht, dass er das Schwingfest vom 26. bis 28. August tatenlos vorbeiziehen lässt:

«Ich werde zusammen mit einigen Freunden am Sonntag vor Ort sein. Als normale Besucher und ohne Plakate werden wir alles dokumentieren und filmen, wie die Lebendpreise an die Schwinger übergeben werden. Das kann uns niemand verbieten.»

Noch etwas anderes hat sich Basel Animal Save überlegt: In einem Brief forderte die Organisation mehrere Spitzenschwinger auf, im Falle eines Gewinns den Lebendpreis doch ihnen zu überlassen. Sechs Kühe, drei Pferde, ein Fohlen und das Sieger-Muni würden dann auf einem Gnadenhof ihren Lebensabend verbringen. Bieli hält aber nüchtern fest: «Die Schwinger werden uns wohl gar nicht antworten.»

