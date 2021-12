Pro Natura Geschäftsleiter über den Wolf im Baselbiet

Tiersichtung «Die Angst vor dem Wolf ist unbegründet»: Geschäftsleiter von Pro Natura über Sorgen der Bevölkerung Das Raubtier war im Baselbiet – wie weiter? Eine Wolfsichtung wäre für Urs Leugger wie ein Sechser im Lotto. Das ist aber nicht bei allen so. Im Interview mit der bz klärt er auf. Sharleen Wüest 1 Kommentar 18.12.2021, 05.00 Uhr

Urs Leugger ist sich sicher, dass der Wolf im Baselbiet Platz hat. Kenneth Nars / BLZ

Herr Leugger, dürfen Stadtmenschen eine Meinung zum Wolf haben?

Urs Leugger: Aus meiner Sicht unbedingt. Der Wolf ist ein Teil der Biodiversität und diese geht uns alle etwas an. Die Förderung und Erhaltung der Biodiversität ist eine gesellschaftliche Aufgabe.

Wie kann der Graben zwischen der Pro- und Kontra-Seite überwunden werden?

Der Wolf ist eine einheimische Tierart, die über lange Zeit bei uns gelebt hat, endlich zurückgekehrt ist – und auch bleiben wird. Eine Co-Existenz ist möglich. Der Wolf hat eine wichtige Funktion für die Biodiversität. Wenn das alle anerkennen, ob man Freude an der Rückkehr hat oder nicht, entsteht Raum für sachliche Diskussionen. Zudem ist es wichtig, die verschiedenen Betroffenheiten zu berücksichtigen. Wir haben Jahrzehnte lang ohne Wölfe gelebt. Es ist für alle eine neue Situation und wir müssen miteinander lernen, was die Rückkehr für uns heisst und wie wir mit dem Wolf leben können.

Eine erneute Ausrottung ist ausgeschlossen?

Selbstverständlich. Der Wolf ist eine gefährdete Tierart und steht unter Schutz. Er ist wieder auf dem Weg in seinen ursprünglichen Lebensraum. Dorthin, wo er früher ausgerottet wurde. Es ist sehr wichtig zu erkennen, dass er ein Teil der Biodiversität ist und zum Beispiel einen Einfluss hat auf die Stabilität und Artenvielfalt der Wälder. Besonders in Bergregionen kann er für die Schutzwälder eine wichtige Rolle einnehmen.

Rückkehr ins Baselbiet Im Sommer waren es noch Gerüchte, jetzt ist klar: Der Wolf war im Baselbiet. Am 22. November konnte das Raubtier in Zeglingen fotografiert werden – die erste bestätigte Wolfsichtung im Kanton seit seiner Rückkehr in die Schweiz. Auch ein Tierriss in der Gemeinde Lauwil – sieben Geissen – gab viel zu reden. Der Wolf als Täter konnte mittels DNA-Untersuchung bestätigt werden. Gesichtet wurde ein Artgenosse ebenfalls im Schwarzbubenland am 12. November auf dem Nunningerberg. (wue)

Tierrisse und Begegnungen verunsichern. Hat der Wolf im Baselbiet Platz?

Erfahrungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass das Tier auch in besiedelten Gebieten Europas Platz hat und sich wohlfühlt. Begegnungen sind eher eine Seltenheit, da Wölfe scheue Tiere sind. Der Wolf, der im Baselbiet gesichtet wurde, war nur auf der Durchreise. Aber es ist nicht auszuschliessen, dass sich in der Region zukünftig eine Wolfsfamilie etabliert. Wölfe brauchen nicht viel. Sie brauchen Nahrung. Primär ernähren sie sich aber nicht von Nutztieren, sondern vom Wild, zum Beispiel von Rehen. Zudem brauchen sie Rückzugsgebiete für die Aufzucht der Jungen und auch die Akzeptanz der Gesellschaft.

Er streifte Ende November durchs Baselbiet – und konnte in Zeglingen fotografiert werden. zvg/Amt für Wald beider Basel

Nutztiere sind nicht die Hauptnahrung und doch kommt es zu Tierrissen.

Das ist wirklich die Ausnahme. Untersuchungen zeigen, dass Nutztiere weniger als ein Prozent der Beute sind. Aber vor allem für Wölfe, die allein unterwegs sind, ist ein ungeschütztes Nutztier wie auf dem Silbertablett serviert. Aber klar ist: Jedes gerissene Tier ist für die Tierhalterin oder den Tierhalter ein grosser Verlust. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir sie unterstützen. Vor allem höhere Zäune, Hunde und eine intensive Behirtung helfen. Das ist alles mit Mehraufwand verbunden, deshalb setzten wir von Pro Natura uns für entsprechende Entschädigungen ein. Der Mehraufwand soll vollumfänglich von den Behörden abgegolten und somit von der Gesellschaft mitgetragen werden.

«Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Niemand»: Das stimmt so nicht ganz

Es ist eine Tatsache, dass in der Gesellschaft eine Angst vorhanden ist. Berechtigt ist sie aber nicht. In Europa gab es in den letzten Jahrzehnten nur wenige Angriffe auf Menschen. Bei den ganz vereinzelten tödlichen Angriffen handelte es sich aber um von Tollwut befallene Wölfe, die dadurch ein gestörtes Verhalten zeigten. Aber in der Schweiz und in Mitteleuropa haben wir glücklicherweise keine Tollwut mehr. Die Angst ist absolut unbegründet, denn Wölfe sind scheue Tiere und der Mensch gehört überhaupt nicht in ihr Beuteschema.

«Und wenn er kommt, rennen wir davon»: Ist das die richtige Verhaltensweise?

Definitiv nicht. Eine Begegnung ist zwar in der Regel unproblematisch, aber am wichtigsten ist es, sich ruhig zu verhalten. Stehen bleiben und ihm die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen. Falls das nicht funktioniert: Ruhig bleiben und mit bestimmter Stimme auf sich aufmerksam machen. Auf keinen Fall aktiv näher an den Wolf rangehen oder ihn in die Enge treiben.

Die erste bestätigte Wolfsichtung im Kanton seit seiner Rückkehr in die Schweiz gab viel zu reden. zvg/Amt für Wald beider Basel

Wie erkenne ich einen Wolf?

Das ist tatsächlich nicht immer ganz einfach, vor allem wenn es sich um einen Wolfshund handelt. Einerseits mit seinem Verhalten. Ein Wolf ist natürlich schüchterner als ein Hund. Zudem laufen sie sehr gradlinig, um sparsam mit der Energie umzugehen. Sie laufen also nicht wie Hunde zum Teil im Zickzack. Den Schwanz tragen sie meist gerade herunterhängend, bei Hunden ist er oft gehoben. Für das geübte Auge ist der Blick auf das Gesicht des Tieres hilfreich.

Kann ich noch in die Natur, beispielsweise um Wandern zu gehen?

Unbedingt! Das ist absolut unproblematisch. Ich hätte Freude, wenn ich einem Wolf begegnen würde. Das wäre wie ein Sechser im Lotto. (lacht) Aber das ist nicht bei jedem so. Wölfe haben einen guten Geruchssinn und ein gutes Gehör. Sie nehmen uns wahr und verschwinden, lange bevor wir sie überhaupt sehen.

Welche Vorsichtsmassnahmen kann ich treffen?

Wir dürfen Wölfe keinesfalls anfüttern. Sie haben immer genug Nahrung. Wichtig ist es, Essensreste nicht draussen in der Natur herumliegen zu lassen. Denn diese könnten als Nahrung dienen und den Wolf an den Menschen gewöhnen.

1 Kommentar Regula Bucher vor etwa 18 Stunden Sorry, es geht ja nicht in erster Linie um die Angst um Leib und Leben, sondern v.a. um das Leben unserer Nutztiere. Wie wollen Sie Hunde und Behirtung in Hobbyhaltungen verwirklichen? Wie wollen Sie die Nachbarn von Herdenschutzhunden beschwichtigen, die nicht mehr schlafen können, weil die Hunde ihren Dienst tun? Zäune >150cm brauchen eine Baubewilligung - bekommt man die in der Landwirtschaftszone? (sehr wahrscheinlich nein!) Sollen wir alle Errungenschaften der tiergerechten Nutztierhaltung wieder rückgängig machen, die Tiere wieder in die Ställe sperren, Bio-Betriebe verunmöglichen? Sie wissen genau, dass der Wolf auf diese Weise nicht scheu bleibt, und sich nicht auf Risse nachts beschränkt. Verfolgen Sie eigentlich die Entwicklung in Norddeutschland? Wenn ja, muss man Sie der Verniedlichung und der Verharmlosung der Situation bezichtigen (man könnte auch stärkere Worte benutzen). Es ist ja schön, dass der Wolf in Siedlungsnähe leben kann, aber er hat da einfach keinen Platz, wenn nicht endlich die übergriffigen Tiere rasch und unbürokratisch entnommen werden können, und eine Mindestzahl festgelegt wird. Nur dann bleibt er dem Menschen gegenüber scheu, und nur dann ist eine Koexistenz möglich. Wir sehen die Entwicklung im Berggebiet, und wir im Unterland werden in spätestens 3-5 Jahren in der gleichen untragbaren Situation sein. Alle Kommentare anzeigen