TINA Neue Stadler-Trams ab Dezember 2023 auf BLT-Schienen unterwegs Die Baselland Transport AG (BLT) und Stadler haben den Vertrag für den Kauf von 25 Trams unterschrieben.

Ab Dezember 2023 für die BLT unterwegs: Das Stadler-Tram Tina. zvg

Am Freitag unterzeichneten die BLT und Stadler den Vertrag über die Herstellung und Lieferung von 25 Trams vom Typ TINA (Total Integrierter Niederflur-Antrieb), wie die BLT in einer Medienmitteilung schreibt. Die Fahrzeuge Generation werden im thurgauischen Stadler-Werk in Bussnang gebaut. Die ersten TINA-Trams werden ab Fahrplanwechsel Dezember 2023 verkehren.