Tödlicher Schuss Familiendrama in Lampenberg: 54-Jähriger erschossen, möglicher Täter festgenommen Kurz vor 22 Uhr in der Nacht auf Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass es in einem Einfamilienhaus in Lampenberg BL zu einem Schuss gekommen sei. Dabei ist ein 54-jähriger Mann ums Leben gekommen. Unterdessen konnte ein Mann festgenommen werden, der auf die Beschreibung des mutmasslichen Täters passt. Sharleen Wüest und Aimee Baumgartner Aktualisiert 28.12.2021, 15.38 Uhr

Die Polizei sperrte den Tatort in Lampenberg ab. Juri Junkov / bz

In einem Einfamilienhaus in der Baselbieter 500-Seelen-Gemeinde Lampenberg kam es in der Nacht auf Dienstag kurz vor 22 Uhr zu einer Schussabgabe. Die Kantonspolizei Baselland bestätigt in einer Mitteilung, dass es sich beim Vorfall um ein Tötungsdelikt handelt. Die Patrouillen der Polizei seien umgehend ausgerückt. Im Einfamilienhaus fanden sie einen 54-jährigen Mann tot auf.

Vor Ort bestätigt Polizeisprecher Adrian Gaugler gegenüber der bz, dass der 23-jährige Täter und Opfer verwandt sind. In welchen Verhältnis sie zueinander stehen, ist indes noch unklar. Die Frage, ob es sich um Vater und Sohn handelt, kommentiert die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht. An der Medienkonferenz am Dienstagmittag heisst es aber, dass die beiden Personen vor der Tat im gleichen Haus wohnten.

Festnahme um die Mittagszeit

Der mutmassliche Täter ist der Polizei bekannt. Kurz nach 13 Uhr kam die Meldung, dass eine bewaffnete verdächtige Person festgenommen wurde, die auf die Beschreibung des Verdächtigen passt. Zur Art der Waffe machte die Polizei keine weiteren Angaben. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei sind nach der Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung diverse Hinweise bezüglich dem möglichen Aufenthaltsort des mutmasslichen Täters eingegangen. Die Festnahme konnte dank einem der Hinweise auf dem Gemeindegebiet von Lampenberg durchgeführt werden. Er habe dabei keinen Widerstand geleistet. Noch ist aber nicht bestätigt, ob es sich um den Gesuchten handelt. Gaugler sagt in diesem Zusammenhang: «Wir gehen davon aus, dass wir den Täter festnehmen konnten.»

Stawa-Sprecher Michael Lutz und Polizeisprecher Adrian Gaugler (v.l.) an der Medienkonferenz. Sharleen Wüest

Die Identifizierung müsse nach Angaben der Polizei formell stattfinden. Gesucht wurde ein junger, schlanker Mann, der ungefähr 188 cm gross ist. Zum Tatzeitpunkt habe er eine dunkelblaue Winterjacke, schwarze Hosen und schwarze Schuhe getragen.

Der Tatort wurde zwischenzeitlich grossräumig abgesperrt. Ein Helikopter zog Kreise über das Dorf, mehrere Polizeiwagen sind parkiert. Darunter auch das grosse Einsatzleitungsfahrzeug. Die Polizei ging Hinweisen nach, die sie aus der Bevölkerung erhalten hat.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Eine Untersuchungshaft wird beim Zwangsmassnahmengericht beantragt.