Tötungsdelikt Leiche von Ana Paula im Allschwiler Wald: Wie eine Fallanalyse 16 Jahre später ein Täterprofil ergibt Die wissenschaftlichen Fortschritte sollen der Baselbieter Staatsanwaltschaft zum Durchbruch verhelfen. Neu liegt ein sehr wahrscheinliches Täterprofil vor. Um den Mörder zu finden, ist die Staatsanwaltschaft jedoch auf die breite Bevölkerung angewiesen. Eine hohe Belohnung soll helfen. Yann Schlegel Aktualisiert 07.11.2022, 13.58 Uhr

In diesem Waldstück an der Oberwilerstrasse fand eine Joggerin am frühen Morgen des 2. September 2006 die Leiche von Ana Paula. zvg/Polizei BL

Ein solch tiefer Einblick in laufende Ermittlungen ist aussergewöhnlich: Am Montagmorgen informierte die Baselbieter Staatsanwaltschaft in Muttenz die Medien und lancierte damit den womöglich letzten Versuch, das 16 Jahre alte Tötungsdelikt an Ana Paula zu lösen.

Die Baslerin war am 2. September 2006 ein letztes Mal lebend gesichtet worden. Zu dieser Zeit verliess sie ihre vorübergehende Bleibe an der Haltingerstrasse 4, wo sie bei einem Bekannten wohnte. Bloss gut zwei Stunden später um 8.15 Uhr fand eine Joggerin die Leiche in einem Waldstück bei Allschwil.

2019 wurde die operative Fallanalyse gestartet

Die Ermittlungen blieben bislang erfolglos. 2019 lancierte die Staatsanwaltschaft jedoch den Fall nochmals von Grund auf neu. Ein Teil dieser Bemühungen war eine «operative Fallanalyse», wofür die Staatsanwaltschaft das renommierte Fallanalytiker-Team von Alexander Horn aus München beizog. Bei diesem kriminalistischen Werkzeug werde anhand von objektiven Daten gearbeitet, erklärte Horn vor den Medien.

Die Tatort- und Opferinformationen gäben Aufschluss darüber, warum der Täter eine Örtlichkeit auswählt und wie er vorgeht. Daraus haben die Fachexperten ein konkretes Täterprofil abgeleitet:

Täterprofil Der Täter war zum Tatzeitpunkt 25 bis 35 Jahre alt und männlich. Entsprechend geht die Polizei davon aus, dass der Mann heute 40 bis 50 Jahre alt ist. Dabei handle es sich um ein ermitteltes Verhaltensalter. Es könne also durchaus sein, dass er ein bisschen älter oder jünger ist, sagte Horn.

Dabei handle es sich um ein ermitteltes Verhaltensalter. Es könne also durchaus sein, dass er ein bisschen älter oder jünger ist, sagte Horn. «Der Täter kannte den Allschwiler Wald» , so Horn. Er habe den Ort, wo er die Leiche von Ana Paula deponierte, bewusst ausgesucht. Dabei habe er auch in Kauf genommen, dass die Leiche bald gefunden wird.

, so Horn. Er habe den Ort, wo er die Leiche von Ana Paula deponierte, bewusst ausgesucht. Dabei habe er auch in Kauf genommen, dass die Leiche bald gefunden wird. Der Täter kannte sich auch im Milieu im Kleinbasel aus. Er dürfte die Szene am Strassenstrich in Basel gekannt haben und dort auch bekannt gewesen sein. «Es wäre gut denkbar, dass auch ehemalige Prostituierte sich an einen auffälligen Freier erinnern könnten» , sagte Horn. Möglich sei etwa, das er damals in Konflikte mit Prostituierten verwickelt gewesen sei. Womöglich habe er sich nach dem Mord für eine Zeit lang zurückgezogen, sei später aber wieder auf dem Strassenstrich erschienen.

Er dürfte die Szene am Strassenstrich in Basel gekannt haben und dort auch bekannt gewesen sein. , sagte Horn. Möglich sei etwa, das er damals in Konflikte mit Prostituierten verwickelt gewesen sei. Womöglich habe er sich nach dem Mord für eine Zeit lang zurückgezogen, sei später aber wieder auf dem Strassenstrich erschienen. Abgesehen von den Aufenthalten im Milieu, geht die Polizei davon aus, dass der Täter ein geregeltes und unauffälliges Leben führte. Eine sogenannte doppelte Buchführung sei denkbar. «Es könnte sein, dass er damals in einer Beziehung lebte» , erklärt Horn. Hier sei auch denkbar, dass er sich gegenüber der Lebenspartnerin oder anderen Menschen aus seinem nahen Umfeld früher oder später auffällig geäussert oder verhalten habe.

führte. Eine sogenannte doppelte Buchführung sei denkbar. , erklärt Horn. Hier sei auch denkbar, dass er sich gegenüber der Lebenspartnerin oder anderen Menschen aus seinem nahen Umfeld früher oder später auffällig geäussert oder verhalten habe. Der Täter dürfte sich durch einen ausgeprägten Mangel an Empathie auszeichnen und über psychopathische Persönlichkeitszüge verfügen. Typisch sei ein manipulatives Verhalten.

verfügen. Typisch sei ein manipulatives Verhalten. Beim Motiv handelt es sich um ein Tötungsdelikt mit sexueller Komponente. «Er sah das Opfer als Objekt, das zur Auslebung seiner Fantasie diente» , so Horn.

, so Horn. Möglicherweise verkaufte der Täter kurz nach der Tat im September oder Oktober 2006 sein Auto , das er für den Transport der Leiche verwendet hatte.

, das er für den Transport der Leiche verwendet hatte. Die geografische Lage von Basel erschwert die Ermittlungen zusätzlich. Die Pendlerströme ins nahe Frankreich und Deutschland gelte es zu berücksichtigen. Staatsanwalt Mark Balke und Alexander Horn äusserten sich dahingehend, dass der Tatzeitpunkt nicht aussergewöhnlich sei. Auch hinsichtlich des Schichtbetriebs in der Pharma beispielsweise. «Denkbar wäre auch, dass Leute schon in der Vornacht etwas wahrgenommen haben», so Horn.

Sie wollen einen Hinweis geben? Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Fall im Zusammenhang stehen oder Angaben zu einer Person machen kann, die dem Täterprofil entspricht, kann sich auf verschiedenen Kanälen melden:

- per Telefon bei der Polizei Baselland +41 61 553 20 30

- bei jeder Polizeidienststelle in der Schweiz

- über die Notrufnummern 112 und 117

Ana Paula war damals viel in der Stadt unterwegs und dadurch auch vielen Menschen bekannt. Sie hatte sich ein Netzwerk aufgebaut. Auch aus ihrem damaligen Bekanntenkreis erhofft sich die Staatsanwaltschaft neue Hinweise. «Die Lebenssituationen von Auskunftspersonen könnten sich verändert haben. Womöglich sind Menschen heute zu Aussagen bereit, weil ein Loyalitätsgefühl nicht mehr besteht oder sie aus den Drogen oder der Prostitution rausgefunden haben», sagte Staatsanwalt Mark Balke.

Das Opfer fiel durch alle Maschen

Ana Paula war 1975 in Brasilien zu Welt gekommen, lernte später einen Schweizer kennen und heiratete diesen 1996. Ihre Beziehung zerbrach später und Ana Paula wurde psychisch schwer krank. Sie hatte einen zivilrechtlichen Beistand, fiel aber zusehends durch alle Maschen hindurch, wurde kokainabhängig, prostituierte sich und landete auf der Strasse. Dadurch veränderte sich auch ihr soziales Umfeld. Es entstand der Kontakt zu Dealern, anderen Prostituierten und Freiern.

«Das machte sie zum Hochrisiko-Opfer», sagte Alexander Horn. Durch ihre Lage habe sei über kein Warnsystem verfügt. Der Fallanalytiker geht davon aus, dass der Täter Ana Paula situativ auswählte, was heisst, dass sie sich nicht kannten. Was zwischen 6 Uhr frühmorgens und 8.15 Uhr geschah, ist unklar.

Belohnungen von bis zu 20'000 Franken für relevante Hinweise

Das enge Zeitfenster lasse darauf schliessen, dass es sich um eine Neigungstat halte. «Jemand hat sich also damit auseinandergesetzt.» Auch sei der Täter kontrolliert vorgegangen und habe die Tötung stringent und stressresistent vollzogen. Einzig zur vermuteten Tatwaffe wollte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen, um kein Täterwissen preisgzugeben.

Klar ist: Ana Paula wurde erdrosselt. Die Polizei konnte DNA-Spuren am Körper ausmachen, die sich nicht zuordnen lassen. Sie hofft, diese könnten helfen, den Täter zu überführen. Dafür ist sie zunächst auf Hinweise angewiesen. Für diese ist eine Belohnung von bis zu 20'000 Franken ausgesetzt. Mark Balke gab sich hoffnungsvoll: «Wir möchten den Fall aufklären.»

«Aktenzeichen XY... ungelöst» Diesen Mittwochabend um 20:15 Uhr wird der Baselbieter Fall zu Ana Paula in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» vom Deutschen Fernsehen ZDF aufgerollt. Die Staatsanwaltschaft Baselland erhofft sich somit eine möglichst grosse Reichweite zu erzielen und viele Personen anzusprechen.